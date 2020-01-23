Нові виборчі правила. Сумчани по-новому будуть обирати депутатів ® Напередодні Нового Року Верховна Рада прийняла Виборчий кодекс. Цей документ встановлює абсолютно нові правила участі у виборах, докорінно змінює не лише порядок висування кандидатів, але і підрахунку результатів.

Нинішній, 2020 рік - рік місцевих виборів, а тому ми розбиралися в цих змінах і готові з вами поділитися новаціями.

Без партії - немає майбутнього

Головним нововведенням є те, що брати участь у виборах (балотуватися) в депутати Сумської міської ради ви маєте право тільки від політичної партії. Самі по собі, в порядку самовисування, як це було раніше, ви обиратися не зможете.

Чи здатні сумчани обійтися без всім відомих всеукраїнських партій, і піти на вибори незалежно від них? Завдяки діючому законодавству це – практично неможливо. Свою партію простий смертний ніколи не зареєструє.

Чому? Як ми розповідали раніше, для реєстрації своєї партії потрібно зібрати як мінімум 10 тисяч підписів. Ці підписи мають бути зібрані у хоча б 16 областях України, і не менш як у двох третинах районів областей.

Далі підписи перевіряє Міністерство юстиції, яке з легкістю може знайти зачіпку, чому вашу партію не можна зареєструвати.

Саме тому, багато «нових» партій, які з'явилися на політичній арені протягом останніх 5-8 років, це, зазвичай, перекуплені і перейменовані «старі» партії. Перепродаж колись створеної і зареєстрованої, але не активної партії вже став своєрідним бізнесом. Вартість таких «готових партій під ключ» різна: від 20 тисяч доларів до 100 тисяч.

Іншими словами, все зроблено так, щоб ви, якщо хочете брати участь у виборах, не були незалежним, а шукали прихильності у великих всеукраїнських партій, які мають політичну вагу і представлені в парламенті.

Хочеш спробувати себе на виборах - плати

Проголосований «Слугами народу» в парламенті Виборчий кодекс встановлює для можливих кандидатів у депутати ще одну, величезну перешкоду – фінансову. Так звану «грошову заставу» за участь у виборах підвищили до неймовірного рівня.

Судіть самі: для участі, наприклад, у виборах до Сумської міської ради, партія повинна внести гарантійний внесок у сумі приблизно 430 тисяч гривень. Щоб висунути кандидатів до Сумської обласної ради, треба заплатити 1,6 мільйона гривень. Висування кандидата на посаду міського голови Сум «коштує» ще 430 тисяч.

Підсумовуємо згадані цифри і бачимо: щоб взяти повноцінну участь у місцевих виборах в Сумській області, партії доведеться внести гарантійний внесок в розмірі майже 100 тисяч доларів. Слід зазначити: якщо партія програє вибори до міської або обласної ради, то внесений гарантійний внесок не повертається і йде на користь держави. З кандидатами на посаду міського голови ситуація аналогічна: грошова застава повертається переможцю виборів.

Риторичне питання: скільки активних, чесних, професійних сумчан ризикнуть в таких умовах піти на вибори?

Гендерна рівність

Ще одна новина з Виборчого кодексу: не менш, як 40% партійного списку повинні складатися з прекрасних представниць людства в такий спосіб: з першого по п’ятий номер списку має бути дві жінки, з шостого по десятий – теж мінімум дві жінки, і так далі.

Виборчий бюлетень

Віднині кожен виборець має ставити у своєму бюлетені дві позначки, а сам бюлетень буде виглядати наступним чином:

• У бюлетені буде наведено перелік всіх партій, які беруть участь у виборах;

• Навпроти назви кожної партії буде розташовано квадратик, куди (якщо ви голосуєте за цю партію) потрібно буде ставити галочку або «+»;

• Під назвою кожної партії буде надруковано регіональний список кандидатів цієї партії саме на вашому окрузі. Наприклад: перший номер – Іванов І.І., другий номер – Сидоров С.С., третій номер – Петренко П.П., і так далі. Такий регіональний список від кожної партії може складатися від 5 до 12 осіб-кандидатів;

• Під цим регіональним списком буде міститися фраза: «Від організації партії, за яку я проголосував, підтримую кандидата у депутати під № ____». І в цій графі ви вписуєте порядковий номер кандидата, якого ви обираєте, тобто той номер, під яким ваш кандидат розміщений у наведеному регіональному списку. Наприклад № 1, якщо ви обираєте Іванова, або № 3, якщо вибираєте Петренка.

• Якщо ж ви з якоїсь причини не поставили порядковий номер кандидата, але вибрали партію, то вважається, що ваш голос пішов всім кандидатам від цієї партії на вашому окрузі.

Місто Суми буде поділене на кілька округів: від 4 до 6

У кожному такому окрузі по Сумам партія зобов'язана висунути регіональний список від п’яти до дванадцяти осіб. За результатами голосування, до складу міської ради проходять ті партії, які подолали 5% бар'єр.

Наприклад, якщо участь у виборах взяло 100 тисяч виборців-сумчан, то для проходження в міськраду партія повинна набрати по всіх округах разом, сукупно, не менше п’яти тисяч голосів.

Щоб зрозуміти, хто саме увійде до міської ради від цієї партії, визначається «виборча квота». Це робиться так: загальну кількість осіб, що прийшли і проголосували на виборах ділять на 42 депутатські мандати, тобто на кількість місць у Сумській міській раді. Так, якщо на всі дільниці сумарно прийшли і проголосували 100 тисяч сумчан, то «виборча квота» становить 2380 голосів. Це своєрідна «вартість», «вага» одного депутатського місця.

Далі, береться кожен з округів окремо і вираховується: скільки голосів набрала партія по цьому конкретному округу, і ця кількість ділиться на виборчу квоту. Наприклад, якщо по округу партія набрала 5 тисяч голосів, то кількість «прохідних депутатів» у цьому окрузі від партії становитиме 2 депутата (5 тисяч голосів, відданих за партію в окрузі діляться на 2380 голосів квоти). Відповідно, до міськради в цьому окрузі від цієї партії проходить дві людини, які йдуть по порядку згідно списку.

Ще один нюанс. Якщо людина під номером «5», набрала кількість голосів, яка дорівнює або становить більше 25% голосів від виборчої квоти, то вона може піднятися з п’ятого (практично непрохідного) номера списку – вище до першого.

В цьому матеріалі ми навели найбільш ключові моменти нового виборчого законодавства, намагалися їх пояснити так, щоб у наших сумських виборців не виникало запитань.

Але, тим не менш, вже очевидно, що плутанини на майбутніх місцевих виборах буде багато.

Олександр Соколов, правозахисник