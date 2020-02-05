Политика

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Сегодня 15:04397

Кремлівські посіпаки у Сумах

Одним із ретрансляторів кремлівської риторики в Україні є новоспечений політик Анатолій Шарій. Цей факт викрито у ґрунтовному дослідженні інтернет-ресурсу ЛІГА.net. А хто ж представляє «шаріїв» у Сумах?

У дослідженні ЛІГА.net «Із Росії з любов’ю. Анонімна імперія Павла Дурова» детально описана схема, як Анатолій Шарій у мережі Telegram просуває російський контент в український інформаційне поле. 

На місцевому рівні московську пропаганду перехопили «місцеві шарії», які дуже хочуть потрапити у «велику політику», але ніяк не виходить. Хто вони? Давайте, подивимося.

Є певний сумський сегмент проросійських політиків, які об’єднувалися-переоб’єднувалися задля отримання депутатських крісел у міській раді. Вони, як-то кажуть, женили навіть «жабу із гадюкою», аби дорватися до «місцевого бюджетного корита». А у контексті того, що на носі місцеві вибори, ще й за новим виборчим кодексом, партійна приналежність – як невідворотність. Тому деякі сумські «ексрегіонали» перефарбувалися у сумських «неошаріїв». Підтвердженням цьому є такі мої спостереження.

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Спостереження №1: «Михайло Курочкін і Олександр Соколов»

Місцевий журналіст Михайло Курочкін працює одночасно і на Олександра Соколова, і на «шаріїв».

Попри намагання Курочкіна, заперечити свою причетність до партії Шарія, факти свідчать про інше. Михайло разом із колегами-шаріями бере активну участь в усіх партійних заходах. Про це свідчить ряд відео, яке поширив на своїй сторінці у Фейсбук новоспечений голова сумського осередку «шаріїв» у Сумській області Віталій Кулешов. 

Із Олександром Соколовим Михайла Курочкіна також багато чого поєднує. Колись вони разом недолуго спилювали болгаркою рекламні щити.

Так само недолуго «правозахисники» боролися з тарифами на проїзд у маршрутному таксі та комуналкою. 

У своїх відеоблогах Михайло Курочкін часто піарить Олександра Соколова. Крім того Курочкін на своїй сторінці у Фейсбуці регулярно розміщує всі новини з медіа-ресурсу ОdinDoma.Sumy. На цьому ресурсі часто з’являється контент, який вигідний саме Саші Соколову. Це може свідчити про те, що сайт ОdinDoma.Sumy належить родині Соколових, а Михайло Курочкін активно його розкручує. 

Попри «партійні заробітки» Михайло Курочкін у своїх коментарях відверто проявляє свою ксенофобію – він вважає, що україномовні політики – апріорі злодії. Що серед українців, які у повсякденному житті спілкуються рідною мовою, відсоток негідників більший, ніж серед російськомовних. 

Спостереження №2: «Віталій Кулешов та Валерій Осадченко»

Голова сумського осередку партії Шарія Віталій Кулешов донедавна займався бізнесом (продаж питної води). Тепер він вирішив податися у політику. 

Місцевий відеоблогер Валерій Осадченко зголосився знімати ролики для «молодого політика» Кулешова. Приміром, відео Осадченка про звичайну інспекційну перевірку фірми ФОП Кулешова, Валерій Осадченко намагався перекваліфікувати у «переслідування через політичну діяльність».

Осадченко називає себе громадським діячем. Утім, чомусь проводить аналогію перевірки на фірмі керівника сумського осередку партії Шарія з перевіркою на своїй власній фірмі: «Как ви думаєтє совпаденіє?», - запитує Валерій Осадченко.

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До речі, у Валерія Осадченка на його сторінці ФБ також присутній контент Анатолія Шарія.

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Ніколи Валерій Осадченко не приховував і своєї симпатії до команди Соколова.

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Спостереження №3: «Юрій Чмирь і Микола Отрощенко»

На своїй сторінці у ФБ новоспечений лідер обласного осередку «шаріїв» Віталій Кулешов виклав фото із якимось «авторитетним хлопцем». На цьому фото ідентифікується такий собі Микола Отрощенко.

Хто він? Знайоме обличчя Миколи Отрощенка фігурує і на сторінці молодіжної ініціативи Юрія Чмиря «Суми – це круто!»

Більше того Отрощенко є одним із засновників цієї «регіональної ініціативи» Юрія Павловича – «Суми – це круто!»

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А ще Микола Отрощенко був заступником регіонального відділення партії «За життя!», яку на той час у Сумах очолював Олександр Соколов. Крім того, він очолював і обласний осередок ГО «Ліга виборців»

Ось, власне, фото із заходу сумського осередку «Ліги виборців».

На Всеукраїнському рівні ГО «Ліга виборців» з’явилася у квітні 2017 року. Реєстри говорять про те, що засновниками цієї громадської організації є Юлія Сергіївна Ковалевська – екс-нардеп від Партії регіонів та Ігор Борисович Коротич – колишній помічник Ковалевської.

А на цьому фото – гармонійне поєднання двох «народних» ініціатив – партія Шарія безкоштовно напуває водичкою учасників акції Юрія Чмиря.

Тож, як бачимо, сьогодні агенти «руського міра» у Сумах створили політичне середовище, об’єднавши навколо себе усіх колишніх і теперішніх регіоналів та опоблоківців. Ідея «руського міра» поширюється у сумське інформаційне поле через соціальні мережі Олександра Соколова, Юрія Чмиря та їхніх посіпак.

Вони активно ретранслюють у сумський сегмент інформаційного простору кремлівську риторику, прикриваючись соціальними гаслами.

До речі, дуже влучно про все це висловився Майкл Щур: «Шарій – це цукерочка». Цукерочка, яку путінські піарники «втюхують» малообізнаному українському виборцю.

У мене все. Сумчани, будьте пильними! 

Андрій Крамченков, депутат Сумської міської ради, фракція «За Україну!» 

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Политика

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