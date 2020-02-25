Министром иностранных дел Украины стал сумчанин Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительства Алексея Гончарука, 4 марта стал главой МИД в новом Кабмине.

По итогам преобразований Кабмина Кулеба стал министром иностранных дел Украины вместо Вадима Пристайко — его кандидатуру внес президент, пишет НВ.

Дипломатическая карьера

Дмитрию Кулебе 38 лет, родился в Сумах. Его отец Иван Кулеба — также известный украинский дипломат, был заместителем главы МИД Украины и послом в нескольких странах.

Кулеба-младший в 2003 году окончил Институт международных отношений КНУ им. Т. Шевченко (по специальности международное право). В нем же защитил диссертацию кандидата юридических наук.

С 2003 года — атташе службы главного юридического советника МИД Украины.

В 2005 году — третий секретарь управления юридического обеспечения МИД.

В 2005—2009 гг. — третий, затем второй секретарь постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене (по вопросам ОБСЕ).

В 2010—2012 гг. — первый секретарь, советник, начальник отдела департамента секретариата министра иностранных дел.

В 2013 году — советник вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко по гуманитарным вопросам.

С 2013 года возглавлял Фонд культурной дипломатии UART.

Вернулся на работу в МИД (при министре Павле Климкине) в июне 2014 года на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций.

Отвечал за стратегические коммуникации МИД и формирование публичной дипломатии Украины.

С 9 апреля 2016 года работал постоянным представителем Украины в Совете Европы. Особенное внимание уделял защите прав человека в оккупированном Россией Крыму, вовлечению Совета Европы в реализацию реформ в Украине и противодействие возвращению российской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Дмитрий Кулеба — автор книги «Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ».

В декабре 2017 года был признан лучшим украинским послом за рубежом по результатам опроса Института мировой политики, в котором приняли участие около 70 экспертов.

Работа в Кабмине Гончарука

29 августа 2019 года Кулеба вошел в новое правительство Алексея Гончарука. Он был назначен вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В этой должности он выражал уверенность в возможности вступления Украины в НАТО даже с оккупированными территориями; отстаивал «промышленный безвиз» с Евросоюзом, энергетическую интеграцию и интеграцию в цифровом секторе Украины с ЕС; а также высказывался в поддержку нового «креативного формата, где, подобно нормандскому, происходил бы разговор» по проблеме аннексии Крыма.

«Моя главная цель — чтобы Украина была полностью готова к моменту, когда потребуется Крым забрать назад. На всех уровнях — от экономической, социальной и культурной политики до военной и оборонной — должно быть четкое понимание, что мы делаем и в какой последовательности, когда мы увидим, что настал тот исторический момент, когда мы возвращаем Крым обратно. Над этим мы должны ежедневно работать», — заявлял Кулеба в недавнем интервью.

Будучи вице-премьером, Дмитрий Кулеба также недавно возглавил межправительственные комиссии с Индией и Китаем.

На фоне первой волны слухов о возможной отставке Алексея Гончарука в январе 2020 года Кулеба поддержал премьера. «Лично у меня сейчас есть ощущение поезда, который за четыре месяца набрал скорость, а теперь вынужден тормозить. Далее он может остановиться или ускориться снова. Но вопрос не в личностях, а в системе», — заявил тогда дипломат, комментируя возможное увольнение Гончарука.

В феврале 2020 года, когда в СМИ появилась информация о назначении Кулебы главой МИД с совмещением полномочий вице-премьера, дипломат заявил, что не боится брать на себя возможные дополнительные полномочия.

«Я никогда не боялся брать на себя дополнительные полномочия, которые я способен выполнять, но еще раз подчеркиваю что решение — в руках президента и парламента», — сказал Кулеба.

Он также высказал мнение, что объединение должностей главы МИД и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции только усилит интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

Однако в итоге такого объединения не произошло — Рада назначила вице-премьером по вопросам евроинтеграции Вадима Пристайко.

Что в декларации

В декларации за 2018-й, поданной летом минувшего года, Кулеба указал, что владеет двумя квартирами в Киеве (площадью 125,7 кв. м и 52,9 кв. м).

У него также есть автомобиль Peugeout 206 cc 1.6.

Его зарплата в МИД (на момент подачи декларации Кулеба был постоянным представителем Украины в Совете Европы) составила 255 тыс. 354 грн за год. Еще 2 млн 297 тыс. 472 грн Кулеба получил в качестве «компенсационных выплаты в иностранной валюте» как работник дипслужбы, отправленный в долгосрочную командировку (Кулеба работал во Франции).

Семья

Дмитрий Кулеба женат, воспитывает двоих детей. Жена — Евгения Кулеба, основатель и руководитель общественной организации «Місто-сад». Ее самые известные проекты — сквер Небесной сотни на улице Михайловской в Киеве и парк Шелковичный в Славянске.