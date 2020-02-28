От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ® 18 марта должна состояться внеочередная сессия сумского горсовета, посвященная готовности властей к возможной эпидемии коронавируса. Электронную петицию с таким требованием подала команда сумского правозащитника Александра Соколова.

«Медлить с созывом и проведением сессии горсовета нельзя, потому что коронавирус уже в Украине, и уже есть первые трагические последствия, - убеждён Александр Соколов. – Эту сессию нужно было созывать ещё месяц назад. Чтобы город встретил возможную эпидемию спокойно, без паники, но с максимальной степенью готовности, все мы должны понимать, что происходит в нашем здравоохранении, где есть «уязвимые места» и как это исправить».



В частности, первым вопросом внеочередной сессии предлагается заслушать отчет исполкома и руководителей городской медицины. «Власть должна дать максимально полную информацию сумчанам о том, что делать при подозрении на заражение коронавирусом, - говорит Александр Соколов. - В какие больницы обращаться, их адреса, телефоны «горячих линий», и так далее. Кроме того, город должен четко понимать, с какими ресурсами мы будем противостоять возможной эпидемии. Переведены ли больницы на круглосуточный «усиленный режим»? Обеспечены ли медики защитными костюмами, масками, средствами дезинфекции? Достаточно ли у нас инфекционных боксов (именно изолированных боксов, а не условных «койко-мест»), если число инфицированных перевалит хотя бы за 50, Смогут ли врачи подключить всех нуждающихся сумчан в тяжелом состоянии к аппаратам искусственной вентиляции легких?

Боюсь, что вопросов больше, чем ответов. Элементарных масок и спреев для дезинфекции рук даже в аптеках уже не купить. Громадные торгово-развлекательные центры с тысячами посетителей работают, как ни в чем не бывало. Продавцы супермаркетов, контактирующие с сотнями людей, работают без масок до сих пор. Тест-системы для определения вируса - где они? Наконец, в Сумы, как и в другие города Украины массово возвращаются люди с заработков из Европы, охваченной эпидемией. И мы до сих пор уверены, что при такой ситуации беда нас обойдет стороной? И этого смешного карантина для школ и ВУЗов будет достаточно?».

Отдельная тема, это способность сумской медицины бороться за жизнь тех людей, у которых инфекция может протекать в тяжелых формах, - считает Александр Соколов. «По опыту Китая, Германии, Италии мы знаем, что для сотен людей преклонного возраста с тяжелой формой заболевания единственная надежда выжить - это подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких. В Германии аппаратов ИВЛ - более 200 тысяч. В Польше и Италии - десятки тысяч. При этом, наши знакомые из Италии пишут, что там к аппаратам ИВЛ подключают уже не всех нуждающихся, а только тех, у кого врачи видят шанс выжить. Вдумайтесь, в одной из ведущих европейских стран с десятками тысяч аппаратов вентиляции легких - их катастрофически не хватает.

А какая ситуация у нас? Власти города сообщают, что на все Сумы есть 25 аппаратов ИВЛ, и сейчас «отрабатывает возможность выделить деньги на закупку еще 10 аппаратов». Уверен, необходимо не «отрабатывать возможности», а срочно собирать сессию и вносить изменения в бюджет города. Ведь проблема с ИВЛ ключевая, но не единственная».

Команда Александра Соколова уверена, что мы должны защитить тех, кто в борьбе с эпидемией будет находиться на первой линии обороны - наших медиков. Причем, защитить и физически, и социально. «Не секрет, что по всей стране в больницах серьезный дефицит защитных костюмов и респираторов 2-го и 3-го класса защиты, - говорит Александр Соколов. - Сильно сомневаюсь, что в Сумах ситуация отличается в лучшую сторону. Поэтому наши депутаты просто обязаны на сессии выделить деньги на закупку средств защиты для сумских врачей. А кроме того, в случае эпидемии наши медики будут работать в экстремальных условиях и должны получать достойную оплату. Мы предложили, чтобы в такой ситуации и до отмены карантина по Украине сумским врачам, задействованным в борьбе с коронавирусом, была установлена 100-процентная надбавка к должностному окладу».

Это лишь часть вопросов, для решения которых просто необходима внеочередная сессия, убежден Александр Соколов. Возможное ужесточение карантинных мероприятий, дезинфекция жилых домов и общественных зданий, работа общественного транспорта, обеспечение продуктами и лекарствами первой необходимости одиноких и пожилых сумчан - ответа на все эти вопросы должна дать горожанам местная власть.

«Конечно, все эти мероприятия потребуют реальных денег, - считает Александр Соколов. - Но я уверен, что сейчас как раз тот случай, когда бюджетные средства нужно не раздавать депутатам, по миллиону на каждого, а все эти 42 миллиона направить на подготовку города к возможной эпидемии. Нет никаких «депутатских денег», эти миллионы - это средства горожан, и тратить их нужно не на предвыборные подачки от имени депутатов, а на защиту сумчан от реальной опасности.

Еще раз подчеркну: мы все на пороге непростых испытаний, и к этому нужно быть готовыми. Без паники и ложных страхов, но с трезвым умом и во всеоружии. Надеюсь, это понимает и власть. Сейчас на них, и на каждом депутате, лежит огромная ответственность, очень надаюсь, что они её оправдают».

По примеру и совету правительств других государств, которые в данный момент борются за жизнь свои граждан, советуем всем:

- без паники и лишнего ажиотажа, запастись необходимыми продуктами на 2 недели. Продуктов в Сумах достаточно, поэтому без паники.

- без лишней нужды не покидать свое жилье.

- чаще мыть руки;

- немедленно обращаться за медицинской помощью и не бояться. От вашей дисциплины, решений зависит здоровье окружающих.