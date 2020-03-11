Политика

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Сегодня 20:00512

Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко

В Глухове отправили в отставку мэра Мишеля Терещенко и секретаря горсовета Елену Демишеву. Новым секретарем горсовета и, соответственно, и. о. мэра стал бывший мэр Юрий Бурлака.

– Отставка Терещенко – это ответ глуховчан на то, что он бросил их наедине с коронавирусом, – комментирует события нардеп Андрей Деркач, к округу которого относится Глухов. – Увольнение мэра Глухова Терещенко – назрело давно. Но сейчас, когда в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации, ответ на вопрос, увольнять или нет, стал безальтернативным.

На улице бурлит эпидемия. Люди умирают. 35-тысячном Глухову, как и всей Украине, грозит смертельный коронавирус. Где мэр, который в трудную минуту должен быть с глуховчанами? В Киеве, Париже... уже никто не скажет, потому что его рабочее место в Глухове покрылось пылью.

И в относительно спокойное время управлять Глуховом из Киева у него не очень-то получалось, а в режиме чрезвычайной ситуации это вообще превращается в издевательство – над городом и людьми.

Поэтому решение депутатского корпуса абсолютно понятно.

– С приходом Терещенко связывались очень большие надежды. А какова ситуация сейчас? Чем запомнится мэр Терещенко?

– Он долго паразитировал на действительно великих предках. Но жизнь показала, что вера, совесть и честь, а также интеллект и харизма – половым путем не передаются.

Терещенко запомнится хаосом и непоследовательностью. Неоднократные «подаю заявление об отставке» – «отзываю заявление об отставке». Саботаж работы, развал городского хозяйства, безвылазное проживания в Киеве. И, конечно же, постоянная ложь, в том числе и в мой адрес.

– Вы судились с Терещенко за клевету. Киевский и Глуховский суды признавали информацию Мишеля Терещенко недостоверной. На этом история завершилась?

После проигранных судов Терещенко продолжал открыто распространять клевету. Он постоянно распространял дезинформацию относительно меня с целью личной политической выгоды. В том числе делал это по указанию своего куратора из США, на тот момент первого секретаря посольства США в Украине господина Кента. Кент, кстати приезжал к Мишелю в Глухов. Было очевидно, что после каждого проигранного за клевету суда Терещенко пытался примерить роль жертвы. Но выходила только его органичная роль: роль лжеца и мошенника. 

Они придумывали фейки. Сами их запускали, а потом писали кляузы, используя скандально известных представителей НАБУ и СБУ.

– Вы, я так понимаю , поддерживаете решение депутатов Глуховского горсовета об отставке Мишеля Терещенко?

– Я однозначно поддерживаю решение громады об увольнении мэра. Сейчас нужно думать, как спасать город после того, что натворил Мишель. Впереди много работы и делать ее придется в непростых условиях – борьба с эпидемией и экономическим кризисом. Но теперь у города появился шанс.

Политика

Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко
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