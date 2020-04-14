Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції За 5 років каденції з 64 депутатів Сумської обласної ради, які входили до складу однієї з 8 фракцій на момент свого обрання, 24 стали позафракційними.

Такі дані станом на 1 квітня 2020 року отримала ОПОРА після аналізу інформації щодо переходів обранців Сумщини в рамках моніторингу діяльності політичних партій.

На місцевих виборах 25 жовтня 2015 року до Сумської обласної ради обрано 64 представника з 8 політичних партій. Явка в Сумській області на цих виборах становила 46,23%.

За результатами голосування кількість мандатів розподілилась таким чином:

з різницею у 1548 голосів, утім пропорційно однакову кількість мандатів - по 14 депутатських місць, отримали партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (з результатом 17,68% голосів) та політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (17,29%);

8 мандатів (10,63% ) отримала партія «Відродження»;

7 місць (8,69%) - Радикальна партія Олега Ляшка;

6 (7,5%) - Політична партія «Воля народу»;

по 5 мандатів отримали політичні партії «Опозиційний блок» (6,19%), Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (5,71%) та «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» (6,37%).

Всі ці партії одразу ж створили однойменні фракції у персональному складі відповідно до суб’єктів висування обраних депутатів.

Перше обрання керівництва ради

За інформацією Сумської обласної ради 4 грудня 2015 року на першій сесії новообраної ради були присутні 63 із 64 обраних депутатів.

На посаду голови облради Сумщини було висунуто 2 кандидатури. ВО «Батьківщина» висунула свого представника Семена Салатенка. Депутат облради від БПП «Солідарність» та, на той момент, голова Сумської ОДА Микола Клочко заявив, що фракція БПП «Солідарність» теж підтримує цю кандидатуру, а також на посаду першого заступника голови пропонує Анатолія Річкаля (БПП «Солідарність»). Утім представниця БПП «Солідарність» Віра Лаврик висунула свою кандидатуру на посаду голови облради (у попередньому скликанні вона займала посаду заступниці голови обласної ради).

У результаті таємного голосування головою Сумської обласної ради 44 голосами «за» обрано Семена Салатенка. Віру Лаврик підтримали 14 депутатів. Першим заступником став Анатолій Річкаль із результатом у 44 голоси, а заступницею голови обласної ради Лілія Ричкіна від Радикальної партії Олега Ляшка (35 голосів).

Після місцевих виборів 25 жовтня 2015 року деякі ЗМІ публікували інформацію щодо ймовірної домовленості між партіями БПП «Солідарність» та ВО «Батьківщина» на центральному рівні щодо того, хто контролюватиме обласні ради.

Враховуючи те, що БПП «Солідарність» не висунула від політичної сили свого кандидата на посаду голови Сумської облради, утім отримала крісло його першого заступника, а також те, що представниця Радикальної партії Олега Ляшка отримала посаду заступниці голови, можна припустити, що ці 3 сили, а саме: ВО «Батьківщина», БПП «Солідарність» та Радикальна партія Олега Ляшка, сформували більшість у цій раді на момент обрання.

Фракції та депутатські групи станом на 1 квітня 2020 року

Станом на 1 квітня 2020 року у Сумській обласній раді ситуація змінилась. У ній налічується 6 фракцій, 24 позафракційних депутата та 3 депутатські групи.

Із сформованих на момент обрання незмінною за персональним складом залишилась лише одна фракція - партії «Відродження». Там залишилися ті ж самі депутати у тому ж самому складі - 8 осіб. Всі інші так чи інакше зазнали змін. Зовсім зникли дві фракції таких партій: ВО «Свобода» та «Опозиційний блок».

Найбільшою фракцією в Сумській обласній раді тепер є фракція ВО «Батьківщина» у складі з 12 депутатів. Двоє депутатів виключено з фракції.

Фракція Політичної партії «Європейська солідарність» налічує 7 депутатів. Сюди увійшли 4 депутати, які були на момент обрання у фракції БПП «Солідарність», 2 колишні члени фракції ВО «Батьківщина» та 1 – ВО «Свобода».

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка складається з 5 осіб. Всі ті ж, що були під час утворення, 2 депутатів виключено з фракції.

Фракція «Воля народу» - 5 депутатів. Один покинув фракцію.

Депутатська фракція «Українське об’єднання українських патріотів «УКРОП» - 3 депутати. Двоє вийшли фракції.

Також в обласній раді Сумщини стало 24 позафракційних депутатів. Частина з них разом із деякими членами фракцій утворили 3 депутатські групи. Депутатська група «За Сумщину» складається із 10 депутатів. Всі вони тепер є позафракційними, а на момент обрання входили до складу фракції БПП «Солідарність». Депутатська група «За життя» налічує 7 депутатів. 3 члена групи також входять у фракцію «Воля народу» і 4 позафракційні та на момент обрання були у складі фракції «Опозиційний блок».

Депутатська група «За людей» складається з 7 членів. Всі вони наразі є позафракційними депутатами. На момент обрання 2 депутатів були у фракції «УКРОП», 2 - ВО «Свобода», 2 - Радикальна партія Олега Ляшка, 1 – «Воля народу».

І лише троє депутатів Сумської обласної ради не входять у жодну депутатську фракцію чи групу: Андрій Грек, який на момент обрання входив до складу фракції «Опозиційний блок», Сергій Демеха, який на момент обрання входив у фракцію ВО «Свобода» та був її головою, а також Вікторія Мурич, яка до цього була у фракції ВО «Свобода».

Що ж до керівництва обласної ради Сумщини, то станом на 1 квітня 2010 року головою ради є Володимир Токар. На момент обрання в раду він входив до фракції БПП «Солідарність», а з початку 2020 року очолив Сумську обласну партійну організацію політичної партії «Наш край». Зараз у раді має статус позафракційного та входить до депутатської групи «За Сумщину». Заступницею ж голови Сумської облради є Тетяна Головко, яка була і залишається у складі фракції Радикальної партії Олега Ляшка.