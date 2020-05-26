Байдужість до екологічних проблем міста вбиває сумчан 5 червня в усьому світі відзначають Всесвітній день охорони довкілля, аби привернути увагу до проблем навколишнього природного середовища та вимагати від влади розв’язання екологічних проблем, наслідки яких вбивають більше населення, ніж війни чи стихійні лиха. На жаль, у м. Суми таких проблем дуже багато, з кожним роком вони накопичуються й загострюються через їхнє ігнорування міською владою.

Сьогодні всі ми бачимо катастрофічну ситуацію в місті з онкологічними захворюваннями, слабким імунітетом і взагалі станом здоров`я людей. Зараз зустріти абсолютно здорову людину практично неможливо. Ключову роль у цьому відіграє наше довкілля: якість води, повітря, ґрунтів. Тому необхідно боротися з однією з причин жахливої ситуації зі здоров`ям. Скільки не будуй та не ремонтуй лікарні, здоровішими люди не будуть.

Хочу обговорити екологічні проблеми, до яких теперішній міській владі немає діла.

Це жахлива ситуація з пестицидами в районі Тепличного, які містяться на території зруйнованого складу і лежать просто неба. З кожним дощем вони просочуються в ґрунт, труять навколишні землі й городину, випаровуються в повітря та, можливо, потрапляють у Косівщинське водосховище, з якого вода потрапляє в річку Псел і в один із міських водозаборів. Таким чином, ці страшні канцерогени можуть потрапляти в питну воду, що тече з крана, та в центральну річку міста. Тому це не проста локальна екологічна проблема, а загроза глобальної екологічної катастрофи в місті. Роками міська влада не хоче вирішити дану жахливу ситуацію і просто замовчує її.

Скидання нечистот у річку Псел комунальним підприємством «Міськводоканал», яке довели до статусу «лідерів» забруднювачів України! У ЗМІ та соціальних мережах постійно з`являються публікації про те, як річкою пливуть нечистоти, стоїть сморід, який не дозволяє підійти до краю берега! Обладнання очисних споруд є застарілим, воно не модернізується, а значить, неочищені стоки, фосфати, нітрати скидаються в річку.

Окрема проблема - незадовільна якість питної води, яка поки що є в кранах жителів міста. Поки міська влада запевняє, що містяни п’ють якісну воду, сумчани кожного разу переконуються у неправдивості цих слів, коли змінюють картриджі фільтрів грубого очищення у своїх домівках! Люди все частіше п'ють воду та готують їжу з бутильованої води.

Поводження з твердими побутовими відходами. Сумський полігон твердих побутових відходів вичерпує свої ресурси, там уже сьогодні справжній жах! На полігоні відсутня переробка й сучасні технології захоронення. Речовини, які виділяються внаслідок хімічних реакцій на полігоні твердих побутових відходів, здатні перетворити територію навколо Сум на одну суцільну зону екологічного лиха. Адже небезпечні хімічні речовини й бактерії просочуються в ґрунт, потрапляють у повітря та ґрунтові води, отруюючи життя на відстані десятків кілометрів від звалища. А те, як проводяться конкурси на визначення операторів з вивезення сміття, є полем для діяльності правоохоронних органів.

Хаотична забудова біля водойм, у прибережній захисній смузі, що забезпечує збереження водності річок і озер. Кожен водний об’єкт повинен мати 50-метрову захисну смугу, в зоні якої заборонено будівництво та ведення господарчої діяльності. Але сьогодні міська влада знову хоче збудувати багатоповерховий будинок по вулиці Харківській біля мосту в захисній зоні. Наша команда переконана, що міська влада не може вчиняти незаконні дії, там будувати не можна за законом, у цьому місці має бути парк! Прогуляйтеся вулицею Заливною й подивіться, що відбувається там.

На нашу думку, під будівництво незаконно було роздано й землі лісового фонду.

Я зупинився лише на декількох основних екологічних проблемах. Ці питання постійно підіймалися мною та ставилися особисто перед керівництвом міста, коли я працював у Сумській обласній державній адміністрації. Державною екологічною інспекцією неодноразово проводилися перевірки, виписувалися приписи, більшість з яких зухвало проігноровано міською владою Сум.

Екологічна ситуація в Сумах безперечно доводить недолугість управління нинішньої міської влади, її безвідповідальне ставлення до нашого здоров’я та здоров’я наших дітей.

Основним пріоритетом влади повинно бути створення екологічно безпечних умов життя населення, збереження нашого унікального природного середовища та затвердження стратегії екологічної політики міста Суми для чіткої й послідовної реалізації завдань з охорони навколишнього середовища.

Переконаний, що для розв’язання цих проблем має бути розуміння, що робити, і бажання це робити. Можливості в державі насправді є, але потрібно, щоб у владі були люди, які розуміють, як треба діяти. До команди Дмитра Живицького входять науковці й фахівці з багаторічним досвідом з цих питань. Запрошуємо всіх, кому не є байдужою доля Сум, долучатися до нас. Нам потрібні ваші ідеї, а місту - фахові люди. Ми відкриті до співпраці!

Пишіть та долучайтеся у соціальних мережах: електронна адреса - sumyteam@gmail.com, сторінка у фейсбуці - https://www.facebook.com/SumyTeam.Â

Дмитро Живицький, корінний сумчанин, державний управлінець

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