Областные власти: что задекларировали В прошлом году в облгосадминистрации было много перемен.

Ушел предыдущий глава Николай Клочко, который проработал на должности рекордно долго по сравнению с другими губернаторами (с января 2015 года), ушел первый зам Вадим Акперов; уже в этом году ушли заместители главы ОГА Ирина Купрейчик и Иван Боршош, поменялся руководитель аппарата ОГА. В этом году в обладминистрации назначены три новых руководителя: глава и два зама.

Если посмотреть их декларации за 2019 год, поданные в Национальное агентство по предотвращению коррупции, то видно, что чиновники не бедствуют, хотя часто жалуются на недостаток средств в бюджете.

Что заработали бывшие

За 2019 год бывший глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко заработал почти 270 тыс. грн как губернатор Сумщины (за 5 месяцев с небольшим), то есть по 50 с лишком тыс. грн в месяц. Это в два раза больше, чем в 2018 году, когда за 12 месяцев он получил 328 тыс. грн, то есть по 27 тыс. грн. Кроме того, он заработал 870 тыс. грн как предприниматель и по мелочи в трех университетах – 43 тыс. грн.

Его жена Снежана Клочко заработала 913 тыс. грн (в 2018 году – 883 тыс. грн) как предприниматель, а также 80 тыс. грн зарплаты в областном наркодиспансере и 15 тыс. грн в горбольнице № 5 (в 2018 году 62 тыс. грн только в 5-й больнице).

Из налички экс-губернатор хранит дома 65 тыс. долларов (было 245 тыс. долларов), 15 тыс. евро и 360 тыс. грн (было 260 тыс. грн). Его жена – 37 тыс. долларов, 200 тыс. грн (было 600 тыс. грн) и 77 тыс. евро (было 37 тыс. евро).

В банке супруги хранят 230 тыс. грн (было 170 тыс. грн), 6 тыс. долларов (было 1 тыс. долларов) и 8 тыс. евро.

За год у жены (20%) и сына (80%) экс-губернатора появился дом 281,7 кв. м (1,1 млн грн) и земельный участок площадью 562 кв. м (104 тыс. грн). Вся остальная недвижимость та же самая.

В прошлом году Николай Клочко стал пользоваться автомобилем отца – BMW 535 2013 г.в. У его жены по-прежнему Тойота РАВ4.

Кроме того, в апреле прошлого года Николай Клочко сделал подарок на 180 тыс. долларов. Кому – неизвестно.

Бывший первый заместитель главы ОГА Вадим Акперов, который также пару недель был вр.и.о., пока не засобирался в нардепы, за полгода заработал в ОГА 436 тыс. грн (в среднем 72,7 тыс. грн, что почти в полтора раза больше, чем за полгода в 2018 году – в среднем по 50,8 тыс. грн). За полтора месяца в кресле главы Сумского райсовета, куда он вернулся после полуторагодичной «командировки» в ОГА, он заработал 78 тыс. грн (52 тыс. грн в месяц). В 2018 году он успел за 5,5 месяцев в райсовете заработать 213,5 тыс. грн (38,8 тыс. грн). Рост более чем существенный в обоих случаях. Также он получил 50 тыс. за автомобиль Mercedes-Benz Sprinter 2007 г.в. и 44 тыс. грн от его сдачи в аренду (годом ранее было 48 тыс. грн). Его жена Олеся получила только 18 тыс. грн соцпомощи.

У Вадима Акперова недвижимости нет, он только пользуется квартирой 31,8 кв. м, принадлежащей его матери. У жены чиновника есть дача 14,2 кв. м и земельный участок площадью 4 сотки в Великой Чернетчине Сумского района, а также 25% квартиры 83,56 кв. м.

В семье осталась одна машина жены – HYUNDAY SONATA 2011 г.в., купленная в 2018 году. Кроме того, у Олеси Акперовой 50% корпоративных прав ООО «Медторг Суми». А вот половина в ООО «БУДЬ ЗДОРОВ ЗАВЖДИ» исчезла.

У Вадима Акперова дома хранится 40 тыс. долларов (в 2018 году – 25 тыс. долл.), у его жены по-прежнему 150 тыс. грн.

Из ежегодной декларации за 2019 год Ивана Боршоша следует, что за год чиновник заработал 738 тыс. грн (то есть по 61,5 тыс. грн в месяц). Это почти в полтора раза больше, чем за 2018 год – 500 тыс. грн (в среднем почти по 42 тыс. грн в месяц). А за 4,5 месяца 2020 года он заработал всего-навсего 197 тыс. грн (то есть почти по 44 тыс. грн в месяц).

Экс-чиновник живет в арендованной квартире площадью 82 кв. м, в мае 2019-го у него появились 2 га земли в Путивльском районе за 56 тыс. грн. А вот квартиры в 59 квадратов, которой он владел с 2015 года, уже нет - он продал ее за 521 тыс. грн в январе этого года.

Также у него в собственности все тот же грузовик FAW CA1031 2006 года выпуска. А вот легковушки Hyundai Santa Fe 2.2CRDi 4WD 2007 г.в., которой он владел с 2011-го, уже нет - ее он продал год назад за 336 тыс. грн. Уже год у него в пользовании MERCEDEC-BENZ ML 350 2013 г.в. за 750 тыс. грн, принадлежащий Богдану Ивановичу Боршошу.

Из налички у экс-чиновника 7,5 тыс. евро, 70 тыс. грн и 5 тыс. долларов. Последние ему удалось собрать в 2019 году.

Ирина Купрейчик, которая 9 месяцев возглавляла Сумскую ОГА в качестве вр.и.о., за прошлый год заработала всего 220 тыс. грн плюс 5 тыс. грн матпомощи. Стоит отметить, что вернулась на работу она только весной 2019 года после декретного отпуска. Так что сравнивать ее зарплату с 2018 годом нет смысла - тогда у нее было только 10 тыс. грн соцвыплат. Также она подавала декларацию перед увольнением, в которой указала, что за три месяца 2020 года заработала 107 тыс. грн.

Муж Ирины Купрейчик Игорь Скляр за 2019 год заработал как предприниматель 453 тыс. грн, за 2020-й – 217 тыс. грн. Рост налицо.

Ирина Купрейчик по-прежнему пользуется по доверенности авто Виталия Орлова Toyota Land Cruiser 2015 г.в., квартирой 87 кв. м старшей дочери Евгении в Сумах и домом 53 кв. м. матери в Тростянце.

У ее мужа по-прежнему ряд фирм: ЧП «Імекс Групп», ООО «Авто-дор», ООО «Авто-дор сервіс», ООО «Таксі Ера 1561», ПТ «ПП «ІМЕКС ГРУПП» і КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД ТРАСТ».

На саму же Ирину Купрейчик записан Благотворительный фонд ее имени «Твоя земля». Больше у нее ничего нет – ни земли, ни банковских вкладов, ни налички…

Дмитрий Живицкий, который в прошлом году успел поработать и руководителем аппарата Сумской ОГА, и первым замминистра развития громад и территорий, заработал за 8,5 месяцев в ОГА 585 тыс. грн (в среднем 68,8 тыс. грн.). Это больше, чем за весь 2018 год - тогда было 583 тыс. грн. (48,6 тыс. грн. в месяц). Плюс в министерстве 252 тыс. грн за 3,5 месяца (в среднем 72 тыс. грн). Кстати, за 2 месяца в 2020 году он заработал аж 207 тыс. грн (в среднем 103,5 тыс. грн). Его жена Дарья в прошлом году также успела поработать в двух местах: в Сумской райгосадминистрации и в главном управлении ГФС Украины в Сумской области, где заработала по 4 тыс. грн.

У Дмитрия Живицкого по-прежнему в собственности квартира 95,8 кв. м, у его жены – квартира 243,18 кв. м. Также у нее 25% квартиры площадью 76,1 кв. м.

Как и раньше, Дмитрий Живицкий декларирует два авто – SKODA SUPERB ELEGANCE 2011 г.в и OPEL COMBO 2006 г.в.

У него дома 28,5 тыс. долларов (было 7200), у его жены было 7500 долларов в банке, а теперь их нет.

Сохранившие свои посты

В облсовете без перемен, поэтому тут те же: глава Владимир Токарь и зам Татьяна Головко.

Зарплата Владимира Токаря в прошлом году выросла на треть и составила 822 тыс. грн (в среднем 68,5 тыс. грн в месяц). Годом ранее было всего лишь 612 тыс. грн зарплаты. Рост значительный, но не такой, как в прошлом году, - тогда сразу было 50%. Также он задекларировал 91 тыс. грн пенсии - тут рост в полтора раза, с 61 тыс. грн в 2018 году. Также у него 1,5 млн грн дохода от продажи авто и 11,5 тыс. грн от сдачи в аренду имущества.

Жена главы облсовета Елена Токарь показала 205 тыс. грн инвестиционной прибыли от ООО «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МАЙБУТТЯ», конечным бенефициаром которого она являлась еще год назад (у нее было 25% корпоративных прав). Годом ранее было в 4 раза больше - 850 тыс. грн. Также она имела 25% корпоративных прав в ООО «Сумські телекомсистеми» - здесь у нее инвестиционная прибыль как раз 850 тыс. грн. У нее 24 тыс. грн пенсии (в 2017 году – 18 тыс. грн), 14 тыс. грн от сдачи в аренду имущества, 840 тыс. грн дохода от отчуждения недвижимого имущества (в 2018 году – 3,58 млн грн от отчуждения движимого имущества) и подарок за 600 тыс. грн от мужа. Также муж дал жене в долг 3,2 млн грн.

У главы облсовета Владимира Токаря по-прежнему два жилых дома - 403,5 кв. м и 344,3 кв. м, квартира 37,8 кв. м и три земельных участка площадью 22 сотки в Сумах и 2 гектара в Николаевке Белопольского района. У его жены - нежилое помещение площадью 264 кв. м в Сумах и 2 га земли тоже в Николаевке. А вот апартаменты площадью 73,6 кв. м в Ялте исчезли – вероятно, были проданы.

В автопарке семьи Токарей в прошлом году сразу две обновки: Владимир Токарь приобрел новый MERCEDES-BENZ GLE 300D 4 MATIC 2019 г.в. за 2,1 млн грн, правда, уже в 2020 году он его продал, приобретя машину поскромнее - Mercedes-Benz GLC 220D 2019 г.в за 950 тыс. грн; а его жена - LEND ROVER RANGE ROVER 2019 г.в за 3,5 млн грн. Также у жены остался LEND ROVER RANGE ROVER SPORT 2018 г.в. за 2,7 млн грн.

А вот денежных активов, хранящихся на дому, глава облсовета не указал, хотя годом ранее они были: 708 тыс. долларов наличкой у него и 1,2 млн грн у жены. В банке у них на двоих было всего 9 тыс. грн.

Также глава облсовета декларирует часы PERRELET и телефон VERTU CONSTELLATION.

Его зам Татьяна Головка показала почти 700 тыс. грн зарплаты (58,3 тыс. грн в месяц), что на 28% больше, чем в 2018 году - 545 тыс. грн. В 2017 году было 361 тыс. грн. Также она получила 14,5 тыс. грн страховых выплат и 14 тыс. грн процентов по банковскому вкладу. Ее муж Алексей получил 53 тыс. грн зарплаты (чуть меньше, чем годом ранее – 58 тыс. грн) и 38 тыс. грн от отчуждения движимого имущества. За 2019 год Татьяна Головко отложила 8 тыс. долларов налички. Также она взяла два кредита в банке на 93 тыс. грн и 44 тыс. грн.

У мужа замглавы облсовета – 23 га земли на правах постоянного пользования для ведения фермерского хозяйства в с. Репки Роменского района. У самой Татьяны Головко есть квартира 48,2 кв м в Ромнах, жилой дом в с. Герасимовка Роменского района площадью 108,4 кв. м стоимостью 47,7 тыс. грн и два земельных участка площадью 31 сотка.

У Татьяны Головко автомобиль MITSUBISHI Outlender 2004 г.в, купленный в 2013 году, а у ее мужа - ВАЗ 2121 ЗНГ 1979 г.в и грузовик ГАЗ 32213 ЗНГ 2003 г.в. ЗАЗ-DAEWOO Ланос Т 13110 2003 г.в он продал за 38 тыс. грн. Также у него по-прежнему Фермерское хозяйство «Головко Алексея Ивановича».

Новые кадры

Новый глава Сумской ОГА Роман Грищенко, который до этого был военным прокурором Харьковского гарнизона, на своем прежнем месте заработал за 2019 год 673 тыс. грн, там же ему дали еще 1,3 тыс. грн помощи. Это больше, чем годом раньше – 425 тыс. грн в военной прокуратуре и 137 тыс. грн в Генпрокуратуре. Что интересно: всего за два месяца этого года он успел заработать в военной прокуратуре 434 тыс. грн.

У него задекларировано 970 тыс. грн, хранящихся дома, и 44 тыс. долларов. В собственности у экс-прокурора автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2008 г.в., купленный в 2018 году за 410 тыс. грн. В прошлом году Роман Грищенко пользовался служебной квартирой в Харькове площадью 82,2 кв. м. Также имеет 10 соток земли в Николаеве.

Новый руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Игорь Кальченко (с января 2020 года) в прошлом году работал в правовом управлении Сумского горсовета, где получил 314 тыс. грн (годом ранее - 242 тыс. грн). У него в совместной собственности с родителями две квартиры – 31 и 62 кв. м. И все…

Сергей Банников, который стал замом Романа Грищенко, перешел в ОГА из той же военной прокуратуры в Харькове. Там он в прошлом году заработал больше своего начальника – 697 тыс. грн. Также он задекларировал 2,5 тыс. грн льгот на оплату коммунальных услуг как участник боевых действий. Его жена Ольга показала 58 тыс. грн алиментов на первого ребенка и 10 тыс. грн соцвыплат на второго.

Уже в 2020 году за 4,5 месяца работы в военной прокуратуре он получил 494 тыс. грн, 1,4 тыс. грн помощи и 5 тыс. грн льгот. Жена получила 28 тыс. грн алиментов и 3 тыс. соцпомощи.

Из налички экс-прокурор показал 400 тыс. грн и 60 тыс. грн у жены, а также вклады в банках: 5,6 тыс. грн у него и 46 грн у нее.

У него есть 10 соток земли в Николаеве, была служебная квартира в Харькове площадью 71 кв. м. Пользуется замглавы ОГА машиной жены TOYOTA CAMRY 2011 г.в.

Новая замглавы ОГА Татьяна Мироненко (с 5 июня) в свое время была зампрокурора области. В прошлом году работала в Сумском областном центре занятости, где получила 166,5 тыс. грн зарплаты. Также у нее 137 тыс. грн пенсии, 7 тыс. грн процентов в банке, 29 тыс. грн зарплаты по совместительству в СНАУ, 12 тыс. грн по гражданско-правовому договору, 66 тыс. грн от предоставления имущества в аренду, 104 тыс. грн дохода от продажи двух авто (Ауди 2014 г.в и Шкода Фабия 2006 г.в.)

Из денежных активов 910 тыс. грн наличкой и 73 тыс. грн в банке. Также она взяла в долг 900 тыс. грн у частного лица.

Татьяна Мироненко декларирует квартиры площадью 150 кв. м и 96 кв. м и гараж 38 кв. м в Сумах, дачу 72 кв. м и земельный участок площадью 6 соток в Токарях, а также квартиру 39 кв. м под Киевом, 1 га земли в Винницкой области и 20 соток в Житомирской, которые купила пару лет назад всего за 30 тыс. грн.