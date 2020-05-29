Восстановим в Детском парке настоящую СКАЗКУ! ® Сумчане, а вы помните, как все мы восхищались своим, единственным на всю страну, Детским парком?

Как мы, еще детьми, с восторгом «штурмовали» Крепость, управляли кораблем, фотографировались у Кота в сапогах? А каким праздником был поход в детское кафе!

Не хочу писать о том, как всё изменилось, это видно невооруженным глазом. Скажу главное: команда Александра Соколова возродит в Детском парке настоящую СКАЗКУ, яркую, интересную и доступную для всех сумчан.

Этой осенью, как всегда перед сменой мэра и горсовета, сумчане спросят всех кандидатов: а ради чего вы идете во власть, зачем вам депутатские мандаты и кресло городского головы? Мой ответ простой и однозначный: чтобы возродить гордость сумчан за свой город. Чтобы для наших детей родные Сумы стали лучшим местом на Земле.

Поэтому одним из приоритетов нашей команды станет новая жизнь парка «Сказка». Не просто косметический ремонт, а восстановление уникального места культуры и отдыха. С современными аттракционами, комфортными зонами семейного досуга, стильным ландшафтным дизайном и зелеными насаждениями. Мы оснастим парк качественной системой видеонаблюдения и охраны, наладим ежедневный вывоз мусора и поддержание парка в чистоте, вернем пруду прежний ухоженный вид, вместо нынешней заросшей мусорки. И, конечно, восстановим корабль. Тот самый, из нашего детства.

Наконец, я уверен, что возрожденный парк «Сказка» должен быть объектом социальной ответственности города и бизнеса, а не коммерческим проектом, не местом заработка на детях. В городе достаточно ресурсов, чтобы отдых и досуг в «Сказке» был доступен всем без исключения маленьким сумчанам и их семьям.

Да, мы никуда не денемся от решения проблем с тарифами, транспортом или теплосетями. Они остаются ключевыми для нашей команды. Но я не сомневаюсь, что идея вдохнуть новую жизнь в парк «Сказка» найдет среди сумчан не меньшую поддержку, чем замена ржавых труб или покупка троллейбусов.

Это лицо нашего города. Это яркое и счастливое детство для маленьких сумчан. Это проект, способный объединить всех нас!

Александр Соколов, коренной сумчанин



Моё детство тоже прошло в «Сказке» (реальные фото из семейного архива).