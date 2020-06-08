Чи дотримується Конституція в управлінні містом Суми? 28 червня в Україні відзначають державне свято – День Конституції. Чи виконуються її положення в нашому місті? Наскільки забезпечується дотримання конституційних прав людини? Відповідь, на жаль, є негативно риторичною!

Важливим правом людини є право на працю. На початок літа кількість безробітних у нашій області перетнула позначку 23 тис. осіб, на одну вакансію претендують 18 безробітних. Левова частка цих невтішних показників забезпечується містом Суми. Теперішня міська влада, на жаль, не працює над забезпеченням роботою, гідною заробітною платою, її вчасною виплатою, через це люди їдуть працювати до інших міст та за кордон. Руйнуються сім’ї.

Мером має бути людина, яка розуміє, що необхідно розробляти й впроваджувати програми фінансування та підтримки підприємництва з місцевих бюджетів (наприклад, компенсувати відсотки за кредитами, взятими в державних банках); розвивати технопарки (у м. Суми, до речі, такий є, але влада ним не цікавиться); залучати іноземні інвестиції; надавати податкові пільги підприємцям; підтримувати бізнес-об’єднання, роботодавців; співпрацювати з торгово-промисловою палатою. Чому це не робиться? Бо місцева влада не працює в інтересах своїх жителів, не звертає уваги на їхні проблеми й потреби!

Про право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування керманичі нашого міста, здається, взагалі забули. Ставлю одне питання мешканцям міста: коли востаннє ви обстежувалися чи лікувалися цілком безкоштовно? Яскравим підтвердженням актуальності цього запитання є звернення Національної служби здоров'я України до Нацполіції, що було зроблено на початку червня 2020 року через скаргу пацієнта Центральної клінічної лікарні Сумської міської ради. Пацієнта було доставлено до лікарні «швидкою допомогою» з діагнозом інфаркт міокарда, йому було необхідне стентування. Співробітники лікарні повідомили, що він має заплатити за стентування та «набір ургентної діагностики» 10 300 грн плюс покрити витрати на ліки. Саме так порушуються конституційні права жителів Сум на безкоштовне медичне обслуговування в комунальному закладі охорони здоров’я!

Місцева влада повинна слідкувати за якістю житлово-комунальних послуг, контролювати їхнє надання; здійснювати управління об'єктами у сфері житлово-комунальних послуг, що перебувають у комунальній власності Сум, забезпечувати їхнє належне утримання та ефективну експлуатацію. Наразі нам повідомили про відключення гарячої води на весь липень місяць, яке буде далеко не першим. Якщо ж до цього додати щорічне несвоєчасне підключення опалення, ліфти, що не працюють місяцями, аварійний громадський транспорт, неякісну питну воду, стає зрозумілим незабезпечення міськими очільниками нашого права на достатній рівень життя.

Знаю, що такі приклади є в кожного з нас, адже в кожній сфері життя міста порушуються наші права й не дотримується Основний Закон!

Вітаючи нас з одним із головних свят країни, хочу побажати зміни даної ситуації та команди сьогоднішніх «горе-управлінців» містом! Місто Суми та його мешканці гідні професійної влади, яка дотримуватиметься законів країни, поважатиме й слідкуватиме за забезпеченням конституційних прав містян! Тому нам необхідно перезавантажити місцеву владу, оновити склад представників громади, привести нових порядних людей до управління містом.

Приєднуйтеся до команди Дмитра Живицького, давайте оживімо наше місто разом! Пишіть та долучайтеся у соціальних мережах: електронна адреса - sumyteam@gmail.com, сторінка у фейсбуці - https://www.facebook.com/SumyTeam. Читайте нас у телеграм каналі @Zhyvytskyy.

Дмитро Живицький, корінний сумчанин, державний управлінець

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