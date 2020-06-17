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Управління містом Суми: розвиток чи занепад?

Спілкуючись з мешканцями міста Суми у дворах, зустрічаючись з підприємцями, виробничниками, діячами культури, працівниками освіти та медицини все частіше чую від них невдоволення тим, як розвивається наше місто, точніше тим, що воно поступово деградує.

Нещодавно відбувся онлайн-звіт міського голови міста Суми щодо його діяльності 2019 року. У своєму звіті він визначив пріоритети своєї діяльності: перший - охорона здоров`я, другий - розвиток конкурентоспроможної економіки міста. Давайте разом проаналізуємо, чи справляється міський голова з головними завданнями, які сам собі поставив. 

Охорона здоров’я. У Програмі економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік одним із головних завдань визначено забезпечення лікувально-профілактичних закладів міста медикаментами, інструментарієм, апаратурою та засобами медичного призначення. Чи були наші лікарні забезпечені всім цим? Чи може людина в місті Суми обійтися без власних коштів, якщо вона потребує обстеження чи лікування? Кожен сам може відповісти на ці питання. Як і на питання про те, чи справляється міська влада з виконанням власних пріоритетних завдань? Чи насправді пріоритети в них зовсім інші?

Яскравим підтвердженням неналежного виконання цього завдання є кілька прикладів. У квітні 2019 року сумчани, чиї діти хворіють на цукровий діабет, вийшли на акцію протесту під міську раду з вимогою забезпечити дітей необхідним лікуванням. Ще один приклад я наводив у попередній публікації щодо звернення Національної служби здоров'я України до Нацполіції про необхідність сплатити 10 300 грн за стентування плюс покрити витрати на ліки людині з інфарктом у Центральній клінічній лікарні Сумської міської ради. На жаль, це залишається нормальною практикою, коли в комунальних лікувальних закладах міста Сум беруть гроші за надання екстреної допомоги. 

Розповідаючи про розвиток конкурентоспроможної економіки міста, мер назвав основним його аспектом промисловий напрямок. 

Знову дивимося Програму економічного й соціального розвитку м. Суми на 2019 рік, де ключовими завданнями визначено створення умов для збереження економічного потенціалу міста та залучення інвестицій у місцеву промисловість. На жаль, у звіті міського голови не зазначено жодного досягнення за цими завданнями. Чому? Бо 2019 року в місті не було створено жодного нового промислового підприємства. Крім того, мер не зміг похвалитися хоча б одним новим робочим місцем, створеним у промисловості. Говорячи про збереження економічного потенціалу міста, зверніть увагу на заборгованість із заробітної плати на ключових підприємствах Сум, яка на сьогодні складає 308,9 млн гривень і є найбільшою в області. Зокрема, АТ «Сумське НВО» посідає невтішні «провідні» позиції із заборгованості за виплатою заробітної плати не тільки на Сумщині, а, на жаль, і в Україні. Жодних дій від міської влади, спрямованих на подолання цієї ситуації, ми з вами не бачимо.

Ми проаналізували тільки два головні напрямки, які особисто виокремив міський голова та наголосив на їхньому ефективному розвитку. Що ж тоді робиться в інших, не пріоритетних напрямках?

На жаль, таке управління призводить до поступового занепаду нашого міста. Суми та його мешканці заслуговують на професійне керівництво, яке має досвід і бажання розвивати рідне місто. Усі, кому не є байдужою доля Сум, приєднуйтесь до команди Дмитра Живицького! Оживімо наше місто разом! 

Пишіть нам на електронну адресу: sumyteam@gmail.com.

Долучайтеся у соціальній мережі фейсбук - https://www.facebook.com/SumyTeam.

Читайте в Телеграм-каналі t.me/Zhyvytskyy  

Дмитро Живицький, корінний сумчанин з досвідом державного та місцевого управління

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