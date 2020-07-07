Дмитро Живицький: «Бездарне управління житлово-комунальним господарством вбиває сумчан!» Цього разу мова піде про ліфти у багатоквартирних будинках нашого міста.

Живучи в Сумах і спілкуючись з мешканцями, можна констатувати, що ліфтове господарство перебуває у жахливому стані й навіть загрожує нашому життю та здоров’ю! Недарма жителі міста обурені не тільки аварійним станом ліфтів, а й тим, що вони взагалі не працюють тижнями й навіть місяцями.

Чи не ризикують сумчани власним життям, коли заходять у кабіну ліфта у своїх будинках? Відповіддю на це питання є трагічна подія, що сталася 2 січня 2019 року у багатоповерхівці на Супруна, 32/1, коли у ліфті на смерть затисло двомісячну дитину у візочку. До сьогодні тягнеться суд у цій справі, а мер та всі горе-управлінці міської влади, які відповідали за цей напрямок, продовжують працювати й не відсторонені від виконання службових обов’язків.

А ситуація у ліфтовому господарстві Сум лише погіршується. Так, якщо за весь минулий рік було капітально відремонтовано 60 ліфтів, то цього року ще жоден ліфт не зазнав ремонту. Це при тому, що в місті близько 1,5 тисячі ліфтів!

Аварійні ліфти - це не просто статистика, а й реальна загроза нашому життю. На жаль, мер міста відкидає ідею повної заміни ліфтів, зосереджуючись виключно на капітальному ремонті старих, мотивуючи це відсутністю коштів, водночас «забуваючи» про десятки мільйонів гривень, що недоцільно й незрозуміло витрачено на стадіон «Авангард», «Романтику» та неякісну плитку з купою кримінальних справ. Ліфт, що не працює, – це не просто механізм, а відсутність можливості нормально користуватися своїм житлом пенсіонерам, людям з інвалідністю, молодим мамам.

Навіть асоціація ОСББ «Сумщина» підіймала питання щодо несправедливого й непрозорого розподілу бюджетного фінансування на капітальний ремонт ліфтів за програмою співфінансування 90/10.

Цією програмою мер обіцяв підтримку активним й організованим мешканцям, які повинні були зібрати кошти в сумі 10% від загальної вартості ремонту ліфту, а 90% мало бути сплачено з бюджету міста. Люди повірили обіцянкам, організувалися, зібрали по 10 відсотків і подали заявки на 43 мільйони гривень. Міська ж влада виділила лише 8,5 мільйонів гривень на капітальний ремонт ліфтів, що, по суті, означає оману сподівань жителів міськими очільниками. А людей, що «кидають інших на гроші», називають шахраями.

Але далі відбуваються ще гірші речі! У порушення порядку, затвердженого сесією міської ради, чиновники включили до списків декілька багатоповерхівок без повного пакета документів, витіснивши з перших місць будинки, в яких вони були в наявності й мешканці яких першими зібрали на ремонт своїх ліфтів понад 100 тисяч гривень, щоб взяти участь у цій програмі.

Наприкінці червня депутатська комісія з ЖКГ проігнорувала порушення конкурсної процедури щодо капітального ремонту ліфтів, яку сама ж раніше й затвердила. Отак у Сумах вкотре було ухвалено непрозоре рішення - таке само, як і результати конкурсу на вивезення сміття. Мер поки не коментує цю проблему, удаючи, що не помічає її.

Виникає питання: як сьогоднішня влада може надалі керувати містом, якщо порушує свої ж рішення та дурить мешканців? Чи для сьогоднішнього міського керівництва закон не писаний і воно живе поза ним? На жаль, сьогоднішні місцеві обранці забули, що є представниками громади та мають нести відповідальність перед жителями Сум! Своїми діями вони порушують основний принцип діяльності будь-якої влади – принцип законності! А тому мають бути відсторонені від управління містом. У владі повинні бути чесні й професійні люди, що відновлять наше місто, потурбуються про безпеку та комфорт мешканців. Команда Дмитра Живицького складається саме з таких особистостей, які хочуть, знають як і зможуть оживити наше місто!

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Дмитро Живицький, корінний сумчанин з досвідом державного та місцевого управління

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