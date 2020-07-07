Губернатор Сумщины и его молодая команда Новый глава Сумской облгосадминистрации за 4 месяца своей работы, наконец, укомплектовал штат своих заместителей.

Ожидания и реальность

Бывший прокурор Харьковского военного гарнизона Роман Грищенко приступил к своим обязанностям 11 марта. Именно в этот день в Сумы приехал замглавы Офиса президента Украины Сергей Трофимов, хотя все ожидали приезда самого президента, который за неделю до того обещал, что лично приедет. С тех пор прошло 4 месяца, а гарант так и не побывал на Сумщине. Прошло больше года после его вступления в должность.

В первый же день новый глава ОГА назвал первоочередные задачи: дороги, инвестиции, медреформа... Однако не только эти запомнился новый губернатор.

Прежде всего, она взял себе аж 8 советников. Некоторые из них получили затем должности повыше, как, например, замгубернатора Татьяна Мироненко.

Дальше был скандал с сумской журналисткой Еленой Адаменко, которая написала на него заявление в полицию, так как во время пандемии коронавируса и карантина губернатор провел встречу с сумскими бизнесменами, не одевая масок. При этом фото и видео встречи позже были удалены с ресурсов облгосадминистрации. Однако, как оказалось, зал заседаний, по мнению сумской полиции и самой облгосадминистрации, не является общественным местом, поэтому там можно не соблюдать карантин. В таком случае там, вероятно, можно и курить, например…

После этого губернатор постоянно напоминал жителям области о необходимости соблюдать карантинные мероприятия, сам их постоянно нарушая, как на матче на Суперкубок Сумщины, который должен был проходить без зрителей, но на который съехалось два десятка чиновников различного ранга, который после матча все вместе сфотографировались, естественно без масок. Вероятно, футбольный стадион, также не является общественным местом.

Также новый глава ОГА запомнился любовью к департаментостроительству. За 4 месяца он создал их аж 4: департамент капитального строительства, назначив директором даму из Днепра; департамент здравоохранения, уволив попутно посреди пандемии начальника одноименного управления, правда, спустя полтора месяца пошел на попятную, отменив его создание; департамент градостроительства и архитектуры, уволив прежнего начальника управления и не назначив нового; а также департамент культуры, информационной политики и туризма, объединив сразу три структурных подразделения. Чем это закончится, будем наблюдать…

Роман Грищенко завел себе мощную пиар-службу, в том числе сайт, газету и страницу в Фейсбуке. При этом напрямую с журналистами он предпочитает не общаться, а некоторых его прислужники банят. За 4 месяца не было ни одной пресс-конференции, только проплаченные интервью и паркетные встречи.

Также не забыл он поссориться с облсоветом, который обвинили его в попытках подминания под себя областных предприятий, что не является его функцией.

Открывая отделение областной больницы, которую начали строить еще при прапрадеде нынешнего президента, похвалил теперешнего, потому что без него никуда и никак. Одновременно начал челлендж «Отремонтируй палату в больнице». Прошло полтора месяца, что-то нет сводок из палаты губернатора, которую он взялся ремонтировать за свои собственные средства.

Роман Грищенко часто ездит по области, обещает строить, мазать и латать в рамках президентской «Большой стройки».

Но в начале июля президент Украины Владимир Зеленский объявил ему выговор. «За недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций объявить выговор главе Сумской областной государственной администрации Грищенко Роману Сергеевичу", - сообщается в тексте указа №261/2020 от 1 июля.

Из неофициальных источников стало известно, что это «предупреждение» от Офиса Президента губернатору Сумской области за то, что тот пытался «продавать места» в администрации районов и другие знаковые должности. Также губернатор пытался «заработать» на Большой стройке президента. Об этом узнали и вовремя предупредили его, что так делать не стоит.

Четверо друзей Грищенко

Первым делом после прихода Роман Грищенко уволил свою предшественницу Ирину Купрейчик, которая до того 9 месяцев временно исполняла обязанности главы ОГА. Спустя два месяца под нож попал другой зам Иван Боршош. Не усидели в своих креслах и некоторые чиновников рангом пониже. Нужно же советников распихать…

Вместо них новый губернатор взял себе в замы своего бывшего зама по Харьковскому военному гарнизону Сергея Банникова, тоже прокурора. Затем бывшую прокуроршу Татьяну Мироненко (единственную сумчанку в своем пуле замов). Уже в июля он добрал Сергея Пахольчука и Виталия Максименко. Кто чем будет заниматься примерно понятно: Сергей Банников уже сейчас ведет заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Татьяна Мироненко занялась страхованием медицинских работников и образованием. Сергей Пахольчук, который был заммэром Белой Церкви по ЖКХ, вероятно, займется этими тремя буквами. Виталий Максименко будет поднимать экономику…

Надеемся, что четырех замов таки хватит…