Больше 100 дней губернаторства Глава облгосадминистрации Роман Грищенко спустя четыре месяца после своего назначения 17 июля дал первую пресс-конференцию

Как и у президента Владимира Зеленского, общение с журналистами проходило под открытым небом – в сквере бывшей банковской академии на ул. Петропавловская (ныне СумГУ).

Отвечая на вопросы журналистов, Роман Грищенко показал, что уже неплохо ориентируется в проблемах Сумской области, в частности в сфере медицины, инфраструктуры, строительства школ, детских садов, мостов, дорог, реконструкции спортивных и реставрации культурно-туристических объектов. При этом в политических вопросах глава облгосадминистрации демонстрировал неосведомленность и временами нарочитую отстраненность. Такой вывод можно сделать из некоторых диалогов с журналистами.

О кандидате от Зеленского в Сумах

- Президент Зеленский объявил результаты праймериз «Слуги народа» по Киеву. Вы можете объявить нам сегодня, кто от президентской партии пойдет кандидатом на пост мэра Сум? Почему Вы думаете, что не президент должен объявить кандидата в мэры?

- Я думаю, что президент в Сумы специально для этого не приедет.

- А Вы, как «наместник» президента на нашей земле...

- Я думаю, что в этом случае решение должен принять лидер.

- То есть решения еще нет. А какие кандидатуры рассматриваются?

- Я думаю, надо уточнять у руководства государства.

- А Вы не влияете на этот процесс?

- А почему глава администрации должен влиять на выборы? Я должен обеспечить избирательный процесс, а не влиять на него ни в коем случае.

- Господин Грищенко, а Вам известно, что сегодня буквально перед пресс-конференцией издание РБК опубликовало информацию, что Татьяна Рябуха будет кандидатом от «Слуги народа» на мэрских выборах в Сумах? Вы можете это подтвердить или опровергнуть?

- Информацию, которую я получаю от СМИ, всегда проверяю, чтобы не делать поспешных выводов. Проверю информацию, тогда отвечу.

Разберется ли в политманипуляциях

На манипулятивный вопрос журналиста бесплатной газеты, которая регулярно вбрасывается сумчанам в почтовые ящики, относительно благотворительного фонда «Сумы», который наряду с другими волонтерами организовал и буквально вытащил на своих плечах помощь фронту в 2014-м году (мол, раздерибанили деньги семей погибших участников АТО на строительстве мемориала), Роман Грищенко сказал, что не знает ни о злоупотреблениях, ни о фонде «Сумы».

Напомним: сами сумские журналисты, поднявшие и расследовавшие эту тему, в итоге убедились, что якобы «раздерибаненные» деньги нашлись на счету фонда. А на организацию своей деятельности фонд, имея право по законодательству выделять 20% от пожертвований, брал значительно меньше. Светильники, якобы купленные по завышенным ценам, исправно светят уже несколько лет. В то время как общественный активист так рьяно «защищавший» память погибших бойцов особенно по части светильников сейчас «засветился» в пророссийском политпроекте Шария. В то время как исполнительный директор благотворительного фонда «Сумы» сейчас проходит службу в ВСУ.

Роман Грищенко пообещал разобраться в этом вопросе и отреагировать. «Моя позиция проста: тем, кто хочет заработать на семьях АТОвцев или на волонтерской помощи, лучше этого не делать. Моя реакция будет максимальная. Я вам гарантию даю. Оскорблять семьи участников АТО точно не позволю. Абсолютно», - заверил глава области. Хочется верить, что участник АТО способен оценить истинный вклад фонда «Сумы» в помощь украинской армии, раненым бойцам и семьям погибших военных и отличить его от попытки бывших однопартийцев В.Януковича «заработать на семьях участников АТО» политические дивиденды и взять реванш в приграничной области на предстоящих местных выборах. При этом Р.Грищенко выразил уверенность, что «победят на местных выборах честные, порядочные люди».

Все-таки узрел политику

- Депутаты Тростянецкого горсовета не согласны с существующим решением об укрупнении районов. Поддерживаете ли вы деление области на пять районов или склоняетесь к мнению громады Тростянца, которая категорически против?

- Не громада Тростянца, а мэр и несколько депутатов категорически против после того, как поднялся вопрос по Лебедину. До этого их все устраивало. По крайней мере, мне об этом точно ничего не говорили при наших встречах. Ахтырка географически находится ближе к Тростянцу, чем Сумы. Желание Тростянца присоединиться к Сумам мне, если честно, полностью не ясно. Я разъяснял эту позицию голове Тростянецкой ОТГ и отдельно жителям на двух встречах объяснял. Я считаю: на сегодняшний день должно быть пять районов - Шостка, Конотоп, Сумы, Ромны, Ахтырка. Это максимально обеспечит развитие этих районов.

Я понимаю, что где-то у кого-то есть желание в силу своих политических игр поднять этот вопрос, больше акцентировать на себе внимание. Я все это понимаю. Но политика политикой, а нам надо о развитии области думать. Поэтому моя позиция проста - пять районов однозначно. Поверьте, она взвешенная.

Кадровые вопросы

- У председателя ВР два заместителя, у премьер-министра три, у вас уже четыре заместителя плюс руководитель аппарата. Зачем столько?

- Я вам больше скажу. У меня четыре заместителя, первый заместитель и руководитель аппарата. Такая штатная структура сохранялась годами. Я пришел, они на месте. Один из заместителей будет профильным, согласно законам, которые сейчас изменятся. Заместители - профессионалы по своим направлениям. Их работа в ближайшее время будет видна.

- Почему не назначены председатели РГА в нескольких районах. Когда это произойдет? И какой смысл назначать председателей РГА в районы, которые ликвидируются?

- Процедура создания районов – это не два дня. Их определят, но еще многие процессы будут контролироваться председателями РГА. Первое - они отвечают за наполнение бюджета. В ближайшее время, я думаю, что они будут назначены. Кандидатуры уже поданы, ждем принятия решений.

Когда в Сумы полетят самолеты

Роман Грищенко сообщил, что в администрации активно работают над тем, чтобы самолеты полетели уже в следующем году. По его словам, начатый коммунальным предприятием облсовета ремонт взлетной полосы - лишняя трата бюджетных средств, т.к. планируется строительство новой.

- Мы пока не привлекаем никаких бюджетных средств. Мы рассматриваем вопрос в комплексе и стараемся пригласить сюда инвестора. Кроме аэропорта, будут еще некоторые объекты, для которых он будет необходим. Должна быть заинтересованность. И у инвесторов очень нормальные предложения. Сейчас мы их рассматриваем, чтобы это было максимально выгодно для нашей области.

- Откуда эти инвесторы?

- С Земли...

Видя, что такой шуткой не отделается, глава области добавил:

- Есть один инвестор из Украины, остальные - иностранцы из разных стран. Сегодня рассматриваем три страны.

Можно ли ускорить ускоритель

Роман Грищенко пообещал, что область успеет подготовить проектно-сметную документацию и уже в этом году получить деньги на линейный ускоритель для онкодиспансера:

- Я знаю эту проблематику. Думаю, что мы успеем с проектно-сметной документацией. Затягивание было больше 1,5 года с этой документацией. Сейчас мы вмешались в этот процесс, и я думаю успеем до конца этого года. Есть много возможностей финансирования этого проекта. Линейный ускоритель очень необходим, мы делаем абсолютно все, чтобы он был у нас. Аппарат - это еще не все, главное - помещение. Не все так просто. Мы рассматриваем все в комплексе и до конца этого года сделаем.

Р.Грищенко сообщил, что на этой неделе запланировано открытие отремонтированной поликлиники онкодиспансера.