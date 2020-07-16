Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!» На Сумщині, як і по всій Україні, діє осередок Товариства Червоного Хреста України.

Основною метою його діяльності є захист життя людини, попередження та полегшення людських страждань під час збройних конфліктів, стихійного лиха, катастроф та аварій, надання допомоги медичній службі Збройних сил і органам охорони здоров’я, сприяння органам державної влади України в їхній діяльності в гуманітарній сфері.

І дійсно, вони таку допомогу надають! Так, спілкуючись з виконувачкою обов’язків голови Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Наталією Кареліною, я дізнався, що з початку 2020 року таку допомогу на Сумщині було надано на суму близько 3 мільйонів гривень! Це програма гуманітарної допомоги з реагування на надзвичайні ситуації у зв’язку з COVID-19, що дала змогу забезпечувати лікарні області та міста необхідними медичними засобами; допомога малозабезпеченим категоріям населення, дітям, що потребують соціально-психологічної реабілітації, тощо.

Але, на жаль, сьогодні склалася абсолютно абсурдна ситуація. Товариство, яке надає колосальну підтримку Сумській області та місту Суми, виявилося на межі закриття через борги за комунальні платежі. Організація є благодійною, сама не заробляє кошти, а тому не може сплатити ці платежі.

Наталія Кареліна розповідає, що зверталася за допомогою і до міської влади, і до обласної, але у відповідь отримала лише відписки. Таким чином, склалася дивна ситуація: Товариство залучає колосальну підтримку міжнародних організацій, благодійних фондів та значні суми коштів, розвозить дану допомогу по всій області, допомагає лікарням Сум, але виявляється, що їхня діяльність є непотрібною очільникам міста та області.

Невже Суми та Сумщина є настільки багатими, що не потребують суттєвої додаткової підтримки, яку надає Червоний Хрест? Невже керівництво міста не розуміє важливості залучення міжнародної допомоги та співпраці? І це саме тоді, коли керівництво інших міст та представники центральної влади тісно співпрацюють із Червоним Хрестом. Чому ж вона гальмується місцевими органами влади у Сумах?

На початку липня віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина зустрілася з керівництвом Національного комітету Червоного Хреста України, який надає гуманітарну допомогу постраждалим від підтоплень на Західній Україні. Тобто плідна співпраця на центральному рівні влади існує, чому ж вона не використовується місцевими органами влади в Сумах?

Команда Дмитра Живицького долучається до підтримки сумського Червоного Хреста та звертається до небайдужих сумчан, підприємців, міської та обласної влади допомогти з ремонтом приміщень, автомобіля, сплатою комунальних платежів і запрошує долучитися всіх небайдужих волонтерів.

Звертайтеся безпосередньо до мене:

електронна адреса - sumyteam@gmail.com

соціальна мережа фейсбук: https://www.facebook.com/SumyTeam

або

представника Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Наталії Кареліної:

електронна адреса: sumyredcross@gmail.com

соціальна мережа фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007513278235

Дмитро Живицький, корінний сумчанин, державний управлінець

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