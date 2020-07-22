Политика

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Сегодня 10:01263

Старт мерських перегонів у місті Суми

До місцевих виборів в Україні залишається майже три місяці. Хоча офіційно виборча кампанія, згідно з останніми змінами законодавства, має стартувати 5 вересня, боротьба за крісло очільника Сум де-факто вже розгорнулася.

Уже бачимо два чинники, які потужно працюють. Ідеться про зростання впливу соціальних мереж і популярності відеоконтенту та про нав’язування сумчанам маніпулятивної схеми «безальтернативного вибору», коли в ЗМІ активно поширюється думка про єдиного фаворита вибору сумчан - чинного мера. 

На інформаційних порталах міста проведено декілька онлайн-досліджень, результати яких демонструють заперечення з боку сумчан ідеї «безальтернативності нинішнього мера». 29 червня 2020 року сайт «Суми Post» завершив опитування громадської думки жителів м. Суми щодо потенційних кандидатів на посаду Сумського міського голови, яке тривало тиждень. В опитуванні взяли участь понад 3200 респондентів. Згідно з результатами, перше місце в рейтингу вибору сумчан з результатом 14,3% загальної кількості опитаних посів досвідчений державний управлінець Дмитро Живицький, який працював заступником голови Сумської ОДА в 2016-2019 роках, а згодом – першим заступником міністра розвитку громад і територій. Друге місце за підсумками опитування посів ексголова Сумської ОДА часів В.Януковича Юрій Чмирь (12,8%), третє – Олександр Соколов, який зараз представляє ОПЗЖ Медведчука-Рабіновича (11,2%). Водночас чинний мер Олександр Лисенко отримав четверте місце з результатом 10,8%, а депутатка Верховної Ради від «Слуги народу» Тетяна Рябуха, яку ЗМІ називають потенційним кандидатом від провладної партії (хоча офіційного висунення кандидатури ще не було), посіла лише п’яте місце, набравши 10,1%.

Цікаво, яким шляхом підуть «Слуги народу»? Висунуть сильного кандидата, який реально зможе претендувати на крісло мера, і тоді боротьба буде гострою і всім кандидатам у мери треба буде активно працювати, чи слабкого, і тоді ми зрозуміємо, що партія влади «зливає» вибори на користь чинного мера. Адже жоден із кандидатів не має колосального адміністративного ресурсу й можливості піаритися на грошах міського бюджету, тому чинний мер залишається нині головним конкурентом для всіх інших кандидатів.

Але такі стратегії не повинні спрацювати, бо сумчани хочуть змін у рідному місті. Що підтверджується ще одним опитуванням, яке проводив сайт телеканалу «СТС». Так, 44% учасників опитування відповіли, що чекають на інших кандидатів, аніж О. Лисенко або Т. Рябуха; 22% респондентів зазначили, що зіпсують бюлетень, якщо в ньому буде зазначено прізвища тільки цих двох кандидатів. Безпосередньо О. Лисенко набрав 11% голосів, а Т. Рябуха – 9%.

Звісно, виборчі перегони тільки-но починаються, ще буде багато змін. Але важливо не дати спрацювати тим маніпуляціям, що вже сьогодні чітко прослідковуються в медіа та соцмережах. Сумчани повинні зробити відповідальний вибір, прискіпливо підійти до аналізу всіх кандидатів, їхнього досвіду, здобутків, виборчих обіцянок. Тільки це дозволить місту Суми подолати сьогоднішній занепад і дасть змогу розвиватися на рівні з іншими обласними центрами – інфраструктурно та економічно і не перетворюватися на велике селище міського типу, як це, на жаль, відбувається наразі. 

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