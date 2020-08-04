Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми» Сумські осередки політичних партій «Європейська солідарність», «За Україну!», «Демократична сокира» та «Народний Рух України» створили коаліцію «Європейські Суми» для спільного походу на місцеві вибори. Об’єднані політичні сили вже назвали прізвище свого узгодженого кандидата на посаду Сумського міського голови. Ним став Вадим АКПЕРОВ.

10 серпня біля архітектурного символу Сум – Альтанки – чотири політичні сили європейського спрямування оголосили про своє рішення іти на місцеві вибори спільною командою.

«Сьогодні об’єднання усіх патріотичних, державницьких та проєвропейських сил – єдина дієва зброя проти монополізації та олігархації влади, – акцентував голова обласної організації ПП «Європейська солідарність» Вадим Акперов. – Саме усвідомлюючи важливість цього, тут у Сумах, нам вдалося знайти спільну мову з демократичними політичними партіями».

Вадим Акперов зауважив, що наразі у Сумах спостерігається кулуарна змова між політичними силами «Батьківщина», «ОПЗЖ» та «Слуга народу», єдина ціль якої – зберегти контроль над фінансовими потоками. «Саме тому сьогодні, як ніколи, патріотичним політичним силам важливо визначитися з пріоритетами: власні політичні амбіції, чи збереження якісного демократичного місцевого управління, – сказав Вадим Акперов. – Ми визначилися. І об’єдналися за європейські Суми!»

Голова сумського осередку ПП «Народний Рух України» Олег Туляков наголосив на тому, що ідеологічні проукраїнські політичні сили мають спільну платформу для об’єднання, оскільки головна їхня мета – збереження держави і демократичного управління. «Будь-які суперечності між державницькими політичними силами грають на руку лише ворогам України. Чітко усвідомлюючи це, ми зробили вибір на користь нашої держави, на користь європейських Сум, на користь сумчан!»

Виконуюча обов’язки голови сумського осередку ПП «Демократична сокира» Ольга Сергієнко зауважила, що демократія – це найголовніший здобуток цивілізованого суспільства, яке прагне розвитку. Вона акцентувала, що конструктивний діалог політичних сил, які цінують демократію, – це реальний важливий і ефективний крок, у результаті якого виграє громада.

Голова сумського осередку ПП «За Україну!» Володимир Чепік відзначив, що протягом 5 років фракції Сумської міської ради «Європейська солідарність» та «За Україну!» спільно працювали на користь сумської громади. «Ми завжди знаходили спільну мову по ключовим рішенням та голосуванням. Піднімали важливі питання, які Олександр Лисенко та його депутатська більшість намагалися «протягнути» без урахування громадської думки, – сказав Володимир Чепік. – Тому сьогоднішнє об’єднання наших політсил є логічним і послідовним рішенням».

Ще одна надзвичайно важлива мета об’єднання патріотичних політичних сил – не допустити реваншу проросійських політиків, які прямо і опосередковано працюють на Москву, – наголосив Володимир Чепік.

Представники об’єднаної політичної коаліції «Європейські Суми» також оголосили, що наразі вони вже узгодили свого кандидата на посаду Сумського міського голови. Ним став Вадим Акперов.

Вадим Акперов підтвердив свою готовність балотуватися на посаду Сумського міського голови та запевнив, що спільно сформована команда кандидатів у депутати органів місцевого самоврядування буде якісною командою управлінців і фахівців, які зроблять Суми дійсно європейським містом!

Народний депутат України від «Європейської солідарності» Ростислав Павленко, який був присутній на об’єднавчій конференції сумських осередків партій, зазначив, що на всеукраїнському рівні «Європейська солідарність» закликала всі демократичні проєвропейські політсили об’єднуватися на місцях. І Суми стали одним із перших яскравих прикладів такої консолідаційної співпраці.

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