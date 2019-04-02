Политика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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ЦВК утворила на Сумщині 21 територіальну виборчу комісію

Громадянська мережа ОПОРА дослідила партійний та гендерний склад територіальних виборчих комісій Сумської області. На Сумщині формовано 21 ТВК, до складу яких входять представники 51 партії. За результатами дослідження найбільше керівних посад в комісіях отримала партія «Слуга народу».

10 серпня Центральна виборча комісія сформувала 21 територіальну виборчу комісію в Сумській області. Було утворено 5 районних виборчих комісій: Конотопську, Охтирську, Роменську, Шосткинську, Сумську, а також 16 міських територіальних виборчих комісій: Білопільську (Сумський р-н), Буринську (Конотопський р-н), Ворожбянську (Сумський р-н), Глухівську (Шосткинський р-н), Дружбівську (Шосткинський р-н), Конотопську (Конотопський р-н), Кролевецьку (Конотопський р-н), Лебединську (Сумський р-н), Охтирську (Охтирський р-н), Путивльську (Конотопський р-н), Роменську (Роменський р-н), Середино-Будську (Шосткинський р-н), Сумську (Сумський р-н), Тростянецьку (Охтирський р-н), Шосткинську (Шосткинський р-н).

Всього в цих ТВК Сумщини працюватиме 378 членів, по 18 членів в кожній виборчій комісії. Представництво у виборчих комісіях має 51 зареєстрована політична партія.
Найбільше своїх представників мають партії «Опозиційна платформа – за життя» - 53 особи, «Слуга народу» - 52, ВО «Батьківщина» - 49, «Європейська солідарність» - 49 та «За майбутнє» - 31.

Найбільшу кількість своїх представників на керівних посадах мають партії «Слуга народу» - 19 осіб, «Європейська солідарність» - 11, ВО «Батьківщина» - 11, «Опозиційна платформа – за життя» - 10, «За майбутнє» - 4, «Рідне місто» - 3, «Наш край» - 2, по 1 – «Сила і честь», «УДАР» та «Солідарність жінок України».

За гендерною ознакою аналіз показав, що жінок у складі ТВК Сумської області майже 70% від загальної чисельності членів комісій – 271 із 378.

Нагадуємо, що відповідно до ч. 3 ст. 36 Виборчого кодексу перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на другий день після дня її утворення. Згідно з ч. 1 ст. 38 Кодексу член виборчої комісії на першому засіданні виборчої комісії, в якому він бере участь, в обов’язковому порядку ознайомлюється зі змістом частин третьої - шостої цієї статті, після чого складає присягу.

Ольга Коренєва, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Сумській області
 
Политика Выборы Выборы-2021 Теризбирком
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