ЦВК утворила на Сумщині 21 територіальну виборчу комісію

10 серпня Центральна виборча комісія сформувала 21 територіальну виборчу комісію в Сумській області. Було утворено 5 районних виборчих комісій: Конотопську, Охтирську, Роменську, Шосткинську, Сумську, а також 16 міських територіальних виборчих комісій: Білопільську (Сумський р-н), Буринську (Конотопський р-н), Ворожбянську (Сумський р-н), Глухівську (Шосткинський р-н), Дружбівську (Шосткинський р-н), Конотопську (Конотопський р-н), Кролевецьку (Конотопський р-н), Лебединську (Сумський р-н), Охтирську (Охтирський р-н), Путивльську (Конотопський р-н), Роменську (Роменський р-н), Середино-Будську (Шосткинський р-н), Сумську (Сумський р-н), Тростянецьку (Охтирський р-н), Шосткинську (Шосткинський р-н).
Всього в цих ТВК Сумщини працюватиме 378 членів, по 18 членів в кожній виборчій комісії. Представництво у виборчих комісіях має 51 зареєстрована політична партія.
Найбільше своїх представників мають партії «Опозиційна платформа – за життя» - 53 особи, «Слуга народу» - 52, ВО «Батьківщина» - 49, «Європейська солідарність» - 49 та «За майбутнє» - 31.
Найбільшу кількість своїх представників на керівних посадах мають партії «Слуга народу» - 19 осіб, «Європейська солідарність» - 11, ВО «Батьківщина» - 11, «Опозиційна платформа – за життя» - 10, «За майбутнє» - 4, «Рідне місто» - 3, «Наш край» - 2, по 1 – «Сила і честь», «УДАР» та «Солідарність жінок України».
За гендерною ознакою аналіз показав, що жінок у складі ТВК Сумської області майже 70% від загальної чисельності членів комісій – 271 із 378.
Нагадуємо, що відповідно до ч. 3 ст. 36 Виборчого кодексу перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на другий день після дня її утворення. Згідно з ч. 1 ст. 38 Кодексу член виборчої комісії на першому засіданні виборчої комісії, в якому він бере участь, в обов’язковому порядку ознайомлюється зі змістом частин третьої - шостої цієї статті, після чого складає присягу.
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