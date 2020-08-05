Андрей Деркач: «Нашему краю» под силу вернуть в нашу жизнь давно забытое слово «справедливость» В Сумах состоялась презентация партии «Наш край». Политсила идет на выборы во все советы нашей области. «Наш край» позиционирует себя как сила хозяйственников и профессионалов.

С чем именно идет «Наш край» на выборы – в выступлении народного депутат от Сумщины Андрея Деркача (публикуется полностью).

Через несколько месяцев Сумщина идет на местные выборы.

Кого будут выбирать люди и что решается на этих выборах?

Вы все помните, как год назад страна в едином порыве выдала огромный кредит доверия «новым лицам».

Прошел год – кредит не только не оправдан, наоборот, долгов, вопросов и проблем стало еще больше.

И тут не нужно быть знатоком высоких материй, чтобы понять, что в итоге получили и чего не получили украинцы, и в том числе жители моей родной Сумщины?

Что имеем через год? Что не получили?

Первое. Обещанный мир так и не наступил,

Второе. Вместо улучшения жизни украинцы получили падение промышленности и всей экономики,

Третье. Получили развалившуюся систему управления государством, окончательно деградировавшие министерства, областные администрации, районные администрации. Вы все это видите на местах.

Четвертое. Уничтожение остатков социального государства, новая нагрузка на предпринимателей,

Пятое. «Велюровое» и «эпицентровое» предпринимательство для избранных в период короновируса.

А что получили? А получили страшные выводы:

Во-первых, высшее образование украинцам не нужно,

Во-вторых, медицина должна быть платной. Кто не может заплатить – пусть лечится подорожником. Или читает фейсбук Супрун с ее «соросятами»

В-третьих, коммунальные услуги должны быть «экономически обоснованными», в переводе на доступный язык «Слуг народа» – это продайте собаку, чтобы оплатить коммуналку.

В-четвертых, поддерживать промышленность дорого, возрождать машиностроение невыгодно и так далее.

Мы уже все хорошо поняли, что новые, энергичные и неопытные, не значит: профессиональные, честные и порядочные.

Колоссальное доверие людей к власти сменилось разочарованием. Помните, как не оправдался лозунг, что президент должен жить как учитель, а учитель как президент. К сожалению, так не получилось.

Почему у новой власти не получилось?

Ответ лежит на поверхности. Патологическая некомпетентность новой власти. И соросята в виде министров, экспертов и советников управляющие страной.

Свадебные фотографы не научились управлять страной, а следовательно, не убрали из экономики старые схемы, коррупцию и внешнее управление государством.

Напомню, именно из-за внешнего управления Петру Порошенко Алексеевичу разрешали воровать, в обмен на уничтожение страны реформами.

И когда мы говорим о внешнем управлении, то это не какой-то что-то абстрактный и далекий заговор. Внешнее управление негативно влияет на жителей Сумщины в каждой сфере жизни:

• На тарифы, которые из-за жадности Порошенко-Байдена были завышены минимум на двадцать пять процентов четверть,

• В здравоохранении – когда реформы Супрун и «соросят» свелись к единому – сокращению населения Украины. И коррупции в госзакупках через международные организации.

• В образовании – когда высшее образование оказалось не нужным, потому что стадом всегда легче управлять.

Зачем далеко ходить за примерами?

Сумщина – область, которая добывает 40% украинской нефти и значительную часть украинского газа. Чьи это нефть и газ? Согласно Конституции Украины – недра принадлежат украинцам.

Что по факту? Знаете, кто «сидит» на недрах Сумщины?

В том числе известная компания «Бурисма», которая выкачивает миллионы, оставляя людям крошки с барского стола порошенок-байденов-злочевских.

Внешнее управление это не какое-то мировое закулисье. Это конкретный вред каждому жителю моей родной Сумщины.

Это уничтоженный вредителями и мажорами из Нефтегаза завод Фрунзе, это коррупция в ТЭК, грабеж населения тарифами на газ и тепло, это беспредел с землей, это спекуляция на закупочных ценах на молоко, список долгий. Его можно еще продолжать.

Так разрушается независимость страны.

И тут очень важно понимать:

НЕЗАВИСИМОСТЬ ЭТО НЕ ЦЕЛЬ! НЕЗАВИСИМОСТЬ – ЭТО СРЕДСТВО!

ОТ КОТОРОГО ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА В НАШЕЙ СТРАНЕ, В НАШЕМ РОДНОМ КРАЕ!

От того чем его кормят в детском саду, как его нравственно воспитывают в школе, может ли он получить высшее образование, как его лечат, какую воду он пьет, по каким дорогам ездит, куда он может выйти с семьей провести время, как его защищают, и что могут дать его детям, его будущему.

Вот что такое независимость! Вот что такое настоящий патриотизм! А не выкрики, слоганы и лозунги!

И местные выборы в этом плане могут изменить многое.

Что делать дальше?

Хочу подчеркнуть: местные выборы – это история не про слуг или олигархов, это история не про власть или оппозиционеров, не про президента или верховную раду. Нет.

Это история про наш родной край.

Или сдадимся, или выборим право достойно жить и работать на своей родной земле.

Местные выборы – это инструмент изменить ситуацию в регионе.

Сумчане неоднократно доверяли мне защищать свои интересы в Верховной Раде. Но сегодня будущее нашего родного края как никогда сильно будет зависеть от результатов местных выборов.

Поэтому я принял решение – создать команду «Нашего Края» на Сумщине, которая не побоится взять на себя ответственность за развитие области, городов, громад и сел региона.

Кто входит в команду «Нашего Края»?

Наша команда объединяет лучших представителей Сумщины – это и действующие мэры, главы ОТГ, представители образования, медицины и культуры, честный и ответственный бизнес, общественники и государственники.

Их объединяет главное – они не идут к людям с обещаниями, каждый из них имеет большой список дел, которые заметили и оценили люди. Они своей работой показали, как могут защищать, строить, созидать.

Моя работа для местного самоуправления области наиболее важна, может быть больше, чем работа в Верховной Раде.

Я буду работать там, где будет больше возможностей защитить людей и развивать наш край.

Что уже сегодня можно исправить в интересах жителей Сумщины?

Относительно города Сумы:

• Сумам нужен мэр, под крышой которого газовые и угольные спекулянты не будут зарабатывать на тарифах для сумчан.

• Сумам нужен мэр, который не разбазаривает коммунальную собственность. Мэр, у которого хватит духу вернуть городскую ТЭЦ из лап смотрящих Порошенка-Кононенка и навести порядок с тарифами и качеством услуг.

• Сумам нужен мэр, который по настоявшему любит свой город и уважает своих горожан.

• Сумам нужен мэр, за которого не стыдно!

• …И это точно не действующий мэр Лысенко.

Похожая ситуация и в городе Охтырка. В нем бесхозяйственность мэра будет по заслугам оценена избирателями, а в последствии и справедливым судом.

Уверен вопросы о махинациях на Охтырской ТЕЦ зададут мэру не только избиратели, но со временем и принципиальные следователи и правоохранители.

В Глухове, который интурист Терещенко довел до ручки и сбежал, нужно почти заново восстанавливать городское хозяйство.

В Конотопе должно прекратиться шоу одного актера, и жители города должны перестать быть заложниками между теми, кто паразитирует на патриотизме, и местными феодалами-коррупционерами.

Это лишь некоторые задачи «Нашего края» в области. Что будет еще делать «Наш край» в городах и селах области.

Какие задачи ставит Наш Край в Сумском облсовете?

Действия «Нашего Края» в областном совете будут направлены на:

Установление справедливой «социальной нагрузки» на предприятия, которые эксплуатируют сумские недра. Область, которая добывает 40% украинской нефти и значительную часть украинского газа не может быть на последних позициях по качеству жизни людей! Мы будем инициировать создание коммунального предприятия при областном совете, на которое соберем практически все лицензии на недра и прибыль от этого предприятия будет достаточно важным источником для сумского бюджета. Так же мы видим перед собой важной целью Борьбу с коррупцией в ЖКХ, контроль за прозрачностью тарифов и качеством услуг. Контроль за выделением земли, справедлива оплата за паи должна быть для всех не зависимо от собственника. Контроль над установлением справедливой закупочной цены на молоко. Это позорно, что населению за молоко платят 4 грн., когда самое дешевое молоко в супермаркете стоит больше 20 грн. Медицина. Коронавирус четко показал результаты реформы Супрун – страна оказалась беспомощной перед угрозой пандемии. Но это не значит, что на областном уровне у нас не хватит компетенций и сил защитить здоровье жителей Сумщины. Нужны областные медицинские программы. Мы уже прошли этот путь вместе с небезразличными предпринимателями области, которые совместно с благотворительным фондом на протяжении длительного времени реализовывали программы «мамолог», «кардиолог», «ортопед». Программы показали, что заботиться о здоровье и жизни жителей Сумщины можно и без вечного ожидания помощи из центра. Нас полностью не устраивает ситуация в медицине области! Подчеркиваю, полностью! Ситуация с мародерскими закупками аппаратами ИВЛ, схемами и махинациями областной и государственной власти от медицины будут расследованы. Хочу обратить внимание, что если кто-то думает из руководителей областной власти и медицины, что записавшись в списки партии власти он избежит справедливого наказания за мародерство при закупках коронавирусе, мы доведем эту ситуацию до логического завершения, до приговора суда. С другой стороны, на сегодняшний день как никогда важно защитить медиков в период возможной второй волны коронавируса. Поэтому мы будем в ближайшее время инициировать программу страхования медицинского от коронавируса для всех практических медицинских работников, задействованных в программе работы по коронавирусу и не только. А всех врачей и медсестер.

Социальная сфера – недопустимо сокращать или задерживать выплаты бюджетникам. Напомню эту практику, в том числе и сокращения, взяли на вооружение «новые лица». Вот заезжий губернатор у нас, по-моему, его Роман Сергеевич зовут, взял за манеру сокращать культуру и подходить к социалке села как к расходной части. Так вот я хочу его предупредить, что никто ему не даст сокращать не культуру, не социальную сферу в наших селах. Он приехал и уедет, я думаю скоро. А нам здесь жить и работать и смотреть в глаза людям. Сегодня важно сохранить социальную и культурную сферу сел. Я подал более трехсот депутатских обращений, в том числе направленных и на защиту интересов жителей Сумщины. Вынес на рассмотрение ряд законопроектов, касающихся жизни жителей области. Это важные законопроекты о сельском хозяйстве, об устранении несправедливости в закупочных ценах и качестве на молока, о защите пчеловодства. О статусе малонаселенных территорий и многие другие. Но у сегодняшних депутатов слуг народа и монобольшенства не хватило интереса и сил проголосовать эти законы. Были заняты делением и продажей земли и вопросами игорного бизнеса. Скажу так: как бы в ожидании милости не стать в очередь за милостыню. Поэтому не нужно никого ждать. Можем все сделать сами на уровне области и использовать все возможности органов самоуправления, взять на себя инициативу и контрольную функции. В части медицины, социальной сферы, образования.

Да, в том числе и образования. Поддержка школ и дошкольных учреждений должна быть в приоритете. Одной из инициатив, которую мы обсуждали с нашими соратниками – это введение урока православного образования и христианской этики как дополнительного урока в наших школах. Нужно четко помнить золотые слова: «государство, которое не хочет строить школы, будет вынуждено строить тюрьмы». В части экологии – надо не клумбы и газоны финансировать, а чистую воду, от которой зависит здоровье и жизни людей. Наконец-то нужно превратить работу экологической инспекции и экологического управления, пересчитав каждую копеечку в этих фондах, на работу на людей, на работу на наш край, а не на кормушку, которую устроили в обилечивании предпринимателей и наших предприятий. Практику квотного «дерибана» областного бюджета фракциями и «решалами» нужно прекратить! Областные программы долдоны быть пересмотрены и стать понятными, прозрачными и эффективными. Прежде всего нужно думать о детях, молодежи и пенсионерах, о качестве их жизни, здравоохранении и социальной защите.

Это неполный список задач, который будет расширен, надеюсь вами, предложениями, профессионалами и людьми дела «Нашего края».

Друзья!

Я уверен, одна тысяча профессионалов в регионе, объединённых единой целью, способны изменить жизнь Сумщины к лучшему.

Но важно качество этих людей. Если кто-то хочет сдаться в плен олигархам и партийным боссам, это их право. Но тогда нам не по пути.

Наша команда – это люди, для которых имеют значение слова нравственность, порядочность, Родина, православие и профессионализм.

«Наш край» идет на выборы чтобы создавать, развивать и защищать! Этого от нас ждут люди в тысячах сел городков и городов. Конкретной работы здесь и сейчас. В родном крае и для родного края!

Я хочу, чтобы мы вновь гордились Сумщиной, чтобы наша область стала примером для всей Украины.

Гордились не только нашим славным прошлым – казацкими традициями, партизанскими подвигами, богатством природы и былой промышленной мощью. А гордились нормальным уровнем жизни:

• когда людям спокойно и хорошо живется на своей земле,

• когда есть достойные работа и оплата,

• когда есть желание жить и развивать свою Родину, а не мечтать о заработках в Польше и Венгрии.

• когда стариков уважают и защищают,

• когда врачи и социальные работники сами не стоят в очереди за социальной помощью от государства,

• когда есть справедливость и уверенность, что будет завтра.

Такой Сумщиной мы будем по-настоящему гордиться.

Сумщина – «Наш край». Край людей дела и профессионалов.

Именно «Нашему краю» под силу победить на этих выборах и вернуть в нашу жизнь давно забытое и ожидаемое нашими согражданами слово: «справедливость!»

Инвестиции в экономику должны начинаться с инвестиций в человека!

®