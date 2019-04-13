Политика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:25340

На Сумщині у складі ТВК відбулось 38 замін

Центральна виборча комісія замінила 14 серпня склад територіальних виборчих комісій Сумщини. Загалом відбулось 38 замін. Найбільше їх було серед представників партій «Громадянське суспільство» - 12 та «Конкретних справ» - 11, а також «Українська православна асамблея» - 7 замін.

У Сумській обласній ТВК відбулась заміна представників партії «Авангард народу»: Катерину Вітушкіну замінено на Юрія Радіонова.
У Конотопській районній ТВК Дмитра Зайцева від партії «Конкретних справ» замінено на Миколу Бондаренка, Любов Кардашову від «Партії Шарія» - на Ірину Бойко, Сергія Семібратського від партії «Громадянське суспільство» - на Анастасію Черненко.

У Охтирській районній ТВК відбулася одна заміна члена комісії Романа Кладька на Євгенія Гриба від партії «Українська православна асамблея».

У Роменській районній ТВК теж відбулась лише одна заміна представників партії «Громадянське суспільство»: замінено Миколу Дорофєєва на Надію Галенко.

У Сумській районній ТВК достроково припинено повноваження члена комісії Дмитра Маврешка від партії «Конкретних справ» на Олександра Голуба.

В Шосткинській районній ТВК замінили представників «Партії Шарія» Олександра Мельниченка на Наталію Большакову. Ярослава Перебейноса від партії «Конкретних справ» замінено на Антоніну Вареник.

В Білопільській міській ТВК Сумського району замінено представника партії «Громадянське суспільство» Олега Бублікова на Олену Тарасенко, Олексія Овчаренка від «Конкретних справ» - на Тетяну Щигло, Сергія Подтопа від «Української православної асамблеї» - на Ольгу Редченко.
В Буринській міській ТВК Конотопського району замінено Сергія Майданевича на Надію Кохан від партії «За майбутнє», Володимира Севельньова від партії «Громадянське суспільство» замінено Лілію Приходько. А представника партії «Конкретних справ» Анатолія Токарєва замінено на Олену Булана.

У Ворожбянській міській ТВК Сумського району теж відбулись заміни - Володимиа Дзюбчука від партії «Українська православна асамблея» замінено на Єлизавету Лісовенко, а Олександра Курлова від «Громадянське суспільство» замінено на Людмилу Іваненко.

У Дружбівській міській ТВК Шосткинського району замінено представника партії «Громадянське суспільство» Сергія Головіна на Світлану Мацакову, Олександра Семенова від «Конкретних справ» - на Олену Дворниченко та Андрія Юношева від «Української православної асамблеї» - на Наталію Кравцову.

А в Конотопській міській ТВК Конотопського району заміни відбулись у представників партії «Конкретних справ» замінено Віталія Іщенка на Світлану Севастьянову, а від партії «Громадянське суспільство» Сергія Сахарова - на Андрія Шерудило.

В Кролевецькій міській ТВК Конотопського району замінено Галину Гуміль від партії «За майбутнє» на Ніну Демченко та Дениса Половинку від «Громадянське суспільство» на Наталію Балику.

В Лебединській міській ТВК Сумського району змінено Олексія Воропая від партії «Громадянське суспільство» на Олега Верхова та Віру Клімцову від «Партії Шарія» на Віктора Чорного, Олександра Осипова від партії «Конкретних справ» на Лідію Лахтарину, Ростислава Сивуху від «Української православної асамблеї» на Бойко Світлану.

В Охтирській міській ТВК Охтирського району замінено Олександра Козленка від партії «Громадянське суспільство» на Ніну Грекову, а Юрія Коношкіна від «Української православної асамблеї» на Дениса Блінова, Євгена Кузьменко від партії «Конкретних справ» на Олену Доценко.
В Путивльській міській ТВК Конотопського району відбулась одна заміна: представника партії «Громадянське суспільство» Володимира Нечая замінили на Олену Овсянко.

В Роменській міській ТВК Роменського району замінено Вячеслава Маца від «Української православної асамблеї» на Любов Гладку.
В Середино-Будській міській ТВК Шосткинського району замінено Андрія Бойка від партії «Конкретних справ» на Галину Коперсако, Олександра Греся від партії «Громадянське суспільство» на Валентину Маєр.

В Сумській міській ТВК Сумського району замінено Тетяну Заложникову від партії «Нова політика» на Андрія Бріка.

В Тростянецькій міській ТВК Охтирського району замінено Сергія Кулакова від партії «Конкретних справ» на Тетяну Яценко.

В Шосткинській міській ТВК Шосткинського району замінено Олега Нечитайло від «Партії Шарія» на Тетяну Вітер-Єкименко.

Відповідно до пункту 2 частини 4 статті 208 Виборчого кодексу України повноваження члена відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії.

За коментарями звертайтеся:

Ольга Коренєва, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Сумській області

Политика Выборы Выборы-2021
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