Выборы 2020: новые правила Вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, которая отмечает, что изменения избирательной системы меньше чем за год до выборов - неприемлемы, в Украине недавно существенно изменились правила избирательного процесса и избирательная система

Теперь кандидаты в местные советы громад с населением 10 тыс. избирателей и больше смогут пойти на выборы только под флагом партии. Но где в столь малочисленном населенном пункте в столь короткое время эту партию взять?! Есть и плюсы - денежный залог для кандидатов уменьшили в 9 раз. Однако это далеко не все изменения, которые внесли в правила за 100 дней до проведения местных выборов.

Партийное влияние

Ранее партийная система действовала для населенных пунктов от 90 тыс. избирателей, теперь порог составляет 10 тыс. Это означает: чтобы баллотироваться, надо иметь "флаг" партии. Понятие самовыдвижения исчезает. Партии будут иметь большее влияние на деятельность совета, чем жители громады. Однако не все местные парторганизации способны это сделать, т.к. не везде есть районные, городские, сельские ячейки. Например, в Сумах, как сообщила народный депутат Татьяна Рябуха, которая собирается баллотироваться на должность городского головы от партии «Слуга народа», городская организация только начинает создаваться.

Кандидатов может выдвигать областная парторганизация. Такое выдвижение означает: либо нет низшего звена, либо областные «товарищи» просто не доверяют своим коллегам внизу. Партийные списки, как правило, формируются не из жителей территории, а из центра. Т.о. громады потеряют своего представителя в совете и влиять на то же распределение бюджета или других благ не смогут.

Списки снова закрыли, и теперь, кто выкупит или вымолит себе проходную часть списка, тот и пройдет в местные советы. Все остальные теоретически могут бороться за проходную часть через избирательную квоту, но это будет почти невозможно. При таких условиях у многих отпадает даже желание баллотироваться.

Самоуправление без самоуправления

Все всеукраинские ассоциации местного самоуправления были против этих ключевых изменений, особенно партизации. Были обращения к президенту и Верховной Раде Украины, которые подписали больше 1000 лидеров общин. Была акция протеста под стенами Верховной Рады. Были выступления на парламентском комитете, была попытка через рабочую группу подкомитета донести позицию. Но изменения системы выборов в органы местного самоуправления приняли без учета мнения местного самоуправления. Произошел такой себе «картельный сговор» парламентских партий.

Реформа децентрализации проводилась для того, чтобы создать громады, одинаковые по полномочиям, ресурсами, системе управления, одинаковые по логике. А теперь их искусственно разделили на две категории. Одни вынуждены заниматься партийным строительством, другие остаются совершенно в иной системе координат. Причем ни партии, ни люди к этому не готовы.

Партийные активисты, а не уважаемые люди в селах будут становиться депутатами, председатели партячеек станут старостами. Выборы в районные советы, о которых мало говорят (даже толком не ясны полномочия райсоветов), тоже будут партийными. И это проблема. Райсоветы будут отстаивать общие интересы территориальных громад только в одном случае - когда депутатами будут представители громад.

Императивный мандат

В Избирательный кодекс введено понятие императивного мандата. Это означает, что партия, которая выдвигала кандидата, может отозвать своего депутата из местного совета. Этот процесс, явно обратный децентрализации, - теперь депутат будет отчитываться в первую очередь не перед жителями громады, а перед своей партией. Одним из оснований для отзыва является невыполнение кандидатом программы партии. Но в документах на регистрацию нет такого понятия, как программа кандидата или программа партии. Поэтому норма императивного мандата может быть использована необъективно.

Если избиратели выбирают, тогда почему партиям дается право отзывать? Разве это демократический опыт, когда избранными людьми управляют партии? Причем в Украине это скорее не партии, а олигархические проекты. Выходит, вместо качественных советов, которые будут иметь доверие людей, громады получат совет с партийным влиянием и отчетность избранников не перед жителями, а перед партией, чтобы их не отозвали по императивному мандату. У людей, которые хотят работать на свой город, село, улицу, но не кланяться какому-то партийному боссу, возможности самовыдвижения, к сожалению, сегодня нет.

Залог для кандидатов

В принятых поправках избирательный залог для кандидатов уменьшился в 9 раз. Правда, теперь залог является обязательным для всех уровней выборов. Для депутатов сельского, поселкового, районного в городе, городского и районного совета залог составляет 20% минимальной зарплаты. Для сельских, поселковых, городских голов населенных пунктов до 75 тыс. избирателей - это одна минимальная зарплата. Для депутатов городского, сельского, поселкового, городского советов, где больше 10 тыс. избирателей; областного совета, районного совета, кандидаты на должность городского головы в громадах, где больше 75 тыс. избирателей, - из расчета 4 минимальных зарплат на каждые 90 тыс. избирателей. Уменьшение избирательного залога - единственная ложка меда в этой бочке дегтя.

Куда можно баллотироваться одновременно

Один человек может быть кандидатом в депутаты только двух уровней советов, а кандидат на пост главы громады, где меньше 75 тыс. избирателей, еще может баллотироваться в сельский, поселковый и/или областной совет. Кандидату на пост главы громады, где больше 75 тыс. избирателей, одновременно можно баллотироваться лишь в совет своей громады. Это еще одно положительное изменение, однако в законодательстве не прописано, что делать, если кандидат получит сразу два мандата. В этом контексте еще возникает вопрос, что делать избирательной комиссии - определять результаты или ждать, пока кандидат определится.

Новые избиркомы

Образование территориальных избирательных комиссий (ТИК) выносится за пределы самого избирательного процесса. С 27 июля по 5 августа состоялся процесс подачи документов на членов ТИК, которые формирует Центральная избирательная комиссия. А это областные, городские и территориальные комиссии района. В связи с образованием новых районов, старые комиссии районного уровня ликвидируются, а вместо 490 ТИК создаются 136.

Нововведением является и что, что субъектами представления становятся не только фракции, но и группы ВР. А теперь считаем: 5 фракций и 2 группы - это 7 субъектов представления для обязательного включения. И еще одной правкой были внесены нормы, что такие субъекты могут подавать не по одной кандидатуре, а по две. Это означает, что они полностью заполняют все квоты, а внепарламентские партии почти не имеют шансов попасть в избирательные комиссии. Однако они могут это сделать по жребию. Если в участковой избирательной комиссии (УИК) может быть от 10 до 14 человек (а 14 уже есть для обязательного включения), то на малые участки непарламентская партия не попадет.

Как изменился бюлетень

Избиратель получит четыре бюллетеня. Первый - выборы городского (сельского) головы, второй – депутата городского (сельского) совета, третий - районного совета, четвертый - областного совета. У каждого бюллетеня будет своя форма. Для того чтобы их правильно заполнить, нужна широкая информационная кампания. Ведь избиратель на участке должен понимать, за кого он голосует совершенно сознательно, и этот выбор не должен быть случайным. Когда в Польше впервые вводили пропорциональную систему, 30% бюллетеней оказались недействительными только потому, что избиратели не сориентировались и неправильно их заполнили. Такую перспективу прогнозируют эксперты и в Украине.

Кроме всех предыдущих изменений, в последнюю минуту была изменена форма протокола о подсчете голосов избирателей - теперь он без прежней защиты. Были еще попытки упростить протокол. К счастью, они провалились. Но тем не менее незащищенный протокол, да еще и напечатанный на принтере, является опасностью.