Благодійне донорство – під загрозою! Народний депутат від Сум Тетяна Рябуха готова відстоювати повернення пільг донорам.

18 серпня в Сумській обласній раді відбувся круглий стіл «Донорство на Сумщині і в Україні: досягнення, проблеми, перспективи». У заході взяли участь представники СОЦСК і компанії Biopharma, працівники структур влади різних рівнів та координатори донорського руху, на ньому прозвучало багато важливої та цікавої інформації про донорство в регіоні та в Україні.

Говорили про сьогоднішній стан справ у службі крові в цілому та у Сумському обласному центрі служби крові , можливості для розвитку донорського руху, контроль за використанням коштів, виділених лікувальним закладам на закупку компонентів крові та інші важливі моменти. Але ключовим для координаторів донорського руху стало питання про законопроект №3648 «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», підготовлений депутатами попереднього скликання, який уже пройшов перше читання. Закон цей давно на часі – адже служба крові України знаходиться в стані занепаду, в більшості областей процвітає «чорне донорство», корупція, а реципієнти ризикують отримати зараження, наприклад, гепатитом В або С. Нові стандарти, прописані в законопроекті, допоможуть реформувати службу крові України, створити в різних регіонах центри крові європейського рівня, подібні до тих, які існують сьогодні лише в Сумах та Черкасах завдяки приватному інвестору. Компоненти крові у всіх регіонах стануть безпечними і заготовлятимуться без участі рідних пацієнтів. Що ж тоді викликало занепокоєння донорів?

- Для благодійних донорів законопроект несе зміни в гіршу сторону, - говорить координатор донорського руху, офіцер Національної поліції Вячеслав Ганніч. – Під виглядом модернізації пільг їх по суті, просто скасовують. Фактично у донорів залишається лише вихідний у день донації, безкоштовний обід у день донації, доплата до пенсії Почесним донорам у вигляді 10% прожиткового мінімуму та грошова винагорода для учнів та студентів-донорів у вигляді 25%-ної надбавки до стипендії. Якщо ж донор – не студент і не пенсіонер, то йому взагалі немає на що розраховувати. Раніше донори мали додатковий вихідний, першочерговий вибір часу відпустки, право на безкоштовне зубопротезування та інші заохочення, тепер не матимуть нічого. Звичайно, багато благодійних донорів, які вже здають кров і знають, наскільки вона потрібна, продовжуватимуть це робити. Але нових людей буде залучати набагато важче, адже ми більше не зможемо мотивувати їх навіть тими невеличкими бонусами, які були дотепер.

Проблеми донорів добре відомі народному депутату України від 157 округу Тетяні Рябусі. Тетяна Василівна сама є благодійним донором: вже три роки вона здає компоненти крові на користь онкохворих дітей, долучила до цієї місії свою команду і активно пропагує донорство. Тому одразу звернула увагу на недоліки законопроекту і збирається відстоювати інтереси благодійних донорів.

- Я не підтримую скасування пільг для донорів. Від нашої фракції були подані поправки до законопроекту саме з цього питання, тепер ми чекаємо їхнього розгляду у комітеті з питань охорони здоров’я. На сьогодні ще невідомо, коли воно відбудеться, але я обов’язково буду на ньому представляти інтереси донорів, щоб вони були враховані у кінцевій версії законопроекту. Цей закон дуже потрібен країні, але до нього мають бути внесені зміни у тій частині, що стосується прав донорів та Почесних донорів. Я беру на себе відповідальність відстояти ті поправки, які внесені нашою фракцією.

Ще одне важливе питання, підняте активістами донорського руху – введення прозорої системи закупівлі компонентів крові для хворих медичними закладами. На сьогодні фінансування компонентів крові відбувається разом з іншими медикаментами, скільки виділено на кров, а скільки на медикаменти – розрізнити неможливо. Цим користуються медичні заклади.

- За виділені владою кошти вони придбали препарати крові на 1,7 млн. грн., а ще на мільйон прислали людей купувати кров за власні кошти, - розповіла директор Сумського обласного центру служби крові Наталія Трофименко. - Я вважаю, що ця ситуація ненормальна! Ми повинні добиватися, щоб медичні заклади не перекладали потребу в компонентах крові на хворих. Вони не вибирають тих об’ємів, які їм закладені і профінансовані, які прописані в договорі, а притримують ці кошти, посилаючи людей купувати кров самотужки! З цим потрібно рішуче боротися! Координатори донорського руху запропонували звернутися до Національної служби здоров'я, щоб фінансування компонентів крові та медикаментів було розділено на окремі суми. А також ініціювати розробку простої доступної програми, яка показувала б, скільки коштів виділено на компоненти крові конкретному медичному закладу, скільки їх використано і на що може розраховувати пацієнт цієї лікарні.