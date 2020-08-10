Фальстарт мера Сум: кульки із назвою партії, борди з особистим хештегом та зустрічі з громадянами у карантин Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували зовнішню рекламу з прізвищем чинного міського голови Олександра Лисенка (ВО «Батьківщина») з хештегом #команда_лисенка, активізацію зустрічей з населенням в різних районах міста, які сам міський голова називає і особистим прийомом, і звітуванням. Також він відвідує «дитяче свято», де роздає кульки з написом своєї політсили «Батьківщина Сумська». При цьому він не підтверджує та не спростовує свого наміру балотуватись на місцевих виборах.

У серпні 2020 року в Сумах з’явились білборди з хештегом із прізвищем чинного міського голови Олександра Лисенка (ВО “Батьківщина”) #команда_лисенка та з написами:

«Зроблено в Сумах. #команда_лисенка. 52 нових спортивних майданчиків», «Зроблено в Сумах. #команда_лисенка. Нові автобуси», «Зроблено в Сумах. #команда_лисенка. Нові тролейбуси», «Зроблено в Сумах. #команда_лисенка. Утеплені школи», «Зроблено в Сумах. #команда_лисенка. Сучасні дороги».

Також у серпні 2020 року Олександр Лисенко почав активно проводити зустрічі з громадянами у різних районах міста. На анонсі до зустрічей в Facebook присутні елементи дизайну, які схожі на логотипи партії ВО «‎Батьківщина».

У себе на публічній Facebook-сторінці в дописах такі зустрічі він називає «особистий прийом громадян»:

«Друзі, зараз маю дуже напружений графік особистих прийомів громадян. Учора провели 2 зустрічі - на вулицях Сумсько-Київських дивізій і Харківській та 2 - на вулиці Прокоф‘єва.

Тепер разом зі мною на прийомах присутні представники обслуговуючих організацій, департаментів, комунальних підприємств, мої профільні заступники. Не зважаючи на те, скільки уже зроблено - все ж є потреба у ремонті доріг, прибудинкових територій, покращенні роботи ЖЕКів, встановленні освітлення.

Приємно, що ви помічаєте позитивні зміни в нашому місті. Над усуненням недоліків - уже працюємо!», - йдеться в одній із публікацій.



Натомість в коментарі спостерігачу ОПОРИ, який побував на одній із таких зустрічей, Лисенко назвав ці заходи «звітами міського голови» та не підтвердив і не спростував свої наміри брати участь у місцевих виборах:

«Ви чули, що я людям сказав. Коли вирішу балотуватись, я обов’язково скажу людям. Я звітую перед людьми в рамках звіту міського голови, щотижнево, щомісячно. Тому що ми повинні звітувати, але, бачите, - коронавірус. Тільки під відкритим небом, на вулиці краще. Але є і онлайн-звіти», — сказав спостерігачу ОПОРИ Олександр Лисенко.

На питання, чи є білборди з хештегом #команда_лисенка передвиборчою агітацією, Олександр Лисенко відповів лише:

«‎Ні, звісно ні».

А от журналістам філії Суспільного мовника UA:Суми міський голова Олександр Лисенко на це саме питання відповів, що білборди замовили і оплатили якісь громадські організації:



«Це громадські організації роблять такі висновки з діяльності команди міського голови. Не з бюджету точно і не за мої кошти. Ви з’ясуйте у них, подивіться. Багато до мене зверталися за інформацією: скільки ви дитячих майданчиків зробили, приходили до нас, зверталися», - йдеться в матеріалі UA:Суми.

На зустрічі ж міський голова відповідав на питання мешканців щодо місцевої інфраструктури (покриття доріг біля прилеглих будинків, місцевого освітлення, проблем ліфтів та прибудинкових парковок). Окрім міського голови на заході 19 серпня, по вул. Інтернаціоналістів, 65Б, були присутні однопартійці Лисенка: депутат Сумської обласної ради Ігор Ганненко та депутат Сумської міськради Валерій Заїка. Утім до мікрофона вони так і не були запрошені.

Спостерігачі ОПОРИ також зафіксували афішу щодо проведення дитячого свята 15 серпня «за підтримки» сумського міського голови Олександра Лисенка, депутатки Сумської міської ради Світлани Липової у Курському мікрорайоні міста. Також на афіші у дизайні візерунку зображені елементи, які схожі на логотип партії ВО «‎Батьківщина». В програмі свята було передбачене встановлення контактних фігур, шоу мильних бульбашок та солодощі.

Після цього на публічній сторінці Олександра Лисенка в Facebook, що зазначається, як сторінка категорії «Політик», опубліковано пост з хештегом #команда_лисенко, де йдеться про оновлення скверу, де проходив захід, а також про те, що роботи проводились за бюджетні гроші завдяки діям Світлани Липової:

«‎Роботи проводилися у рамках бюджету участі, деякі об‘єкти було профінансовано завдяки ініціативі депутата Сумської міської ради Світлани Липової».

Окрім цього, в опублікованих із постом зображеннях, присутня фотографія, де Олександр Лисенко роздає дітям кульки червоного кольору із написом «‎Батьківщина Сумська».



(Фото з офіційної сторінки Олександра Лисенка в facebook)

«Таку активізацію діяльності діючого міського голови на довиборчому етапі ми можемо розцінювати як спробу використання публічного іміджу посадової особи для того, щоб отримати певні переваги над своїми потенційними конкурентами», - прокоментувала ситуацію координаторка спостереження Громадянської мережі у Сумській області Ольга Коренєва.

Відповідно до статті 53 Виборчого кодексу України кандидат, партія (організація партії) - суб’єкти виборчого процесу можуть на власний розсуд виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів свого виборчого фонду. Кандидат, партія (організація партії) - суб’єкт виборчого процесу можуть також виготовляти друковані матеріали передвиборної агітації з використанням обладнання, що їм належить. Відомості, що містяться у таких матеріалах, повинні відповідати вимогам законодавства.

Нагадаємо, згідно з календарним планом, що міститься у додатку до Постанови ЦВК №163 від 8 серпня 2020 року, офіційно виборчий процес на місцевих виборах розпочинається 5 вересня 2020 року – за 50 днів до дня голосування, відповідно до ч. 1, 5 ст. 195 Виборчого кодексу України.

Ольга Коренєва, ОПОРА