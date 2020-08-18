30 депутатів Сумської міської ради проігнорували звітування перед виборцями Лише 12 із 42 депутатів Сумської міської ради подали звіти про свою діяльність. Два місцевих обранці зробили публічний звіт. Такі результати аналізу "Центру суспільних досліджень", який здійснювався в рамках ініціативи «Атестація депутатів місцевих рад».

Громадські активісти вивчали звіти депутатів Сумської міської ради на їх відповідність вимогам законодавства та Статуту громади. Чи має депутат звіт, чи оприлюднив він його, чи публічно звітував, чи звітував про використання депутатського фонду? На ці питання шукали відповіді аналітики "Центру суспільних досліджень".

Як та про що мають звітувати депутати?

Згідно із законом України "Про статус депутата місцевих рад", кожен депутат не рідше одного разу на рік зобов'язаний звітувати про свою роботу. В цьому звіті він має описати свою діяльність у раді, роботу у виборчому окрузі, виконання доручень виборців, а також прийняті радою рішення. Згідно з рішеннями Сумської міської ради, такий звіт він має надати до кінця лютого наступного за звітним року.

А ще, відповідно до Статуту громади м. Суми, депутат має проводити публічний звіт, про який за тиждень анонсує у ЗМІ або інших відкритих джерелах.

Хто звітує?

У лютому 2020 року свої звіти оприлюднили лише Анатолій Сагач (ВО "Батькіщина") , Ігор Перепека (“ОПЗЖ”) , Юрій Перепека (“ОПЗЖ”). Ще дев'ять депутатів зробили це протягом березня-липня. Частина з них підготували звіти після того як отримали звернення від активістів громадської кампанії "Атестація депутатів місцевих рад".

11 звітів опубліковані на сайті Сумської міської ради в особистому профілі депутатів, з якими може ознайомитися кожен виборець. Ще один депутат - Дмитро Хандурін - свій звіт виготовив у вигляді листівки і розповсюдив серед виборців округу.

Станом на 17 липня 2020 року вимоги закону проігнорували 30 депутатів Сумської міської ради.

Дехто з депутатів в особистих розмовах прямо говорив: "Звітувати не буду, бо не планую балотуватися!".

Лише два депутати міської ради – Євген Косяненко (“За Україну!”) та Дмитро Хандурін (“Європейська солідарність”) звітували на відкритих зустрічах перед виборцями округу.

Варто відзначити, що деякі депутати помилково ототожнюють публічний звіт із зустрічами з виборцями. Наприклад, Валерій Заїка (позафракційний) та Оксана Кубрак (ВО "Батьківщина") надали коментарі, що регулярно проводять зустрічі з виборцями, де зокрема розповідають про свою роботу.

На кількість публічних звітів вплинули карантинні обмеження, пов'язані з COVІD-19. Так, за словами Геннадія Гризодуба, Ігоря Перепеки та Юрія Перепеки, публічні звіти вони не змогли провести через заборону масових заходів. У попередні роки ці депутати звітували публічно в бібліотеці.

Ніхто з депутатів не використав можливості провести звітування у форматі відеоконференції чи онлайн-трансляції у соціальних мережах.

У зв'язку з наближенням передвиборчої кампанії розпочинається звітування фракцій. 21 липня фракція "За Україну!" оприлюднила свій звіт про роботу у міській раді за останні 5 років. За словами Дмитра Лантушенка, керівника фракції "Європейська солідарність", вони теж готують свій загальний звіт про роботу у 2015-2020 роках.

Що розповідають у звітах?

Більшість звітів депутатів містять інформацію про роботу у виборчому окрузі, виконання доручень виборців, про діяльність депутата в раді та її органах. Також депутати звітують про кількість засідань сесій та комісій, а також про кількість зустрічей з виборцями та написаних депутатських звернень.

Зазвичай у звітах йдеться про благоустрій прибудинкових територій, встановлення дитячих майданчиків, ремонт доріг, тротуарів, ліфтів та покращення матеріально-технічної бази освітніх та медичних закладів.

Окрім обов'язкових вимог, передбачених законом, депутати звітують і про свою громадську діяльність. Євген Косяненко (“За Україну!”) вказує, що він організував для виборців дві зустрічі з регіональним координатором програми розвитку ООН з досягнення цілей сталого розвитку в Сумській області. Мешканці мали змогу познайомитися з проектом ЄС/ПРООН «Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» (HOUSES) та поставити координатору питання, що їх найбільше хвилюють. Оксана Малюк (“Європейська солідарність”) у своєму звіті зазначає, що постійно підтримує громадську організацію «Товариство допомоги особам з інвалідністю унаслідок інтелектуальних порушень «Феліцитас». Віталій Жиленко (“ОПЗЖ”) зазначає, що виборці звертаються до нього за юридичними консультаціями та порадами і він докладає зусиль для вирішення проблем.

Валерій Заїка (позафракційний) у своєму звіті звертає увагу на відсутність реакції міської влади на його депутатські звернення:

"У моїй діяльності як депутата запити, звернення – єдиний інструмент, через який можливо впливати на так звану "владу в м. Суми" та вирішувати проблеми виборців. Мною за минулий рік було підготовлено 26 депутатських запитів та звернень, на які я, на жаль, отримав тільки відписки".

Варто зазначити, що жоден зі звітів не відповідає повністю всім критеріям, визначених у законі. Звіти трьох депутатів – Євгена Косяненка (“За Україну!”), Олександра Сагача (ВО "Батьківщина") та Володимира Чепіка (“За Україну!”) є найбільш повними та містять інформацію про персональну участь в обговоренні та прийнятті рішень ради.

Окреме питання – звіт про використання депутатського фонду. У 2019 році на виконання виборчих програм і доручень виборців кожен депутат міг спрямувати 350 тис. грн бюджетних коштів. Лише у семи депутатських звітах відображена повна інформація про спрямування бюджетних коштів із зазначенням суми та назви об'єкту. Частина ж депутатів у своїх звітах обмежилася зазначенням департаменту, через який було спрямовано кошти, без конкретизації, на які саме доручення чи об'єкти ці кошти було витрачено. Такий звіт не є повним і не дозволяє виборцю контролювати витрати коштів платників податків.

Чому так і що з цим робити?

Востаннє моніторинг діяльності депутатів Сумської міської ради в рамках кампанії "Атестація депутатів місцевих рад" здійснювався у 2018 році.

Як виявилося, депутати міської ради виконують свої обов'язки лише у взаємодії з громадськістю. Відсутність системної діяльності громадських організацій в цьому напрямку протягом останніх двох років негативно позначилася на рівні підзвітності сумських депутатів. Дві третини місцевих обранців не звітують узагалі. Публічні звіти є одиничними випадками.

"Центр суспільних досліджень" в рамках громадської кампанії "Атестація депутатів місцевих рад" буде працювати з депутатами, аби вони належно виконували свій обов'язок бути відкритими перед виборцями. Щоб активізувати місцевих обранців, невдовзі в Сумах відбудуться публічні акції, на які запрошуємо всіх небайдужих громадян. Час і місце заходів будуть анонсовані пізніше.

За додатковою інформацією про здійснення ініціативи в Сумські області звертайтесь до ГО «Центр суспільних досліджень», e-mail: csd.org.ua@gmail.com, тел. 0665367193 (Наталія Рибалко).

Громадська кампанія «Атестація депутатів місцевих рад» спрямована на сприяння вирішенню проблеми низького рівня відкритості, прозорості та підзвітності виборцям депутатів 23 місцевих рад з 17 областей України, а також підвищення поінформованості громадян про діяльність місцевих депутатів. Проєкт «Атестація депутатів місцевих рад» реалізується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» разом з партнерськими організаціями з 16 регіонів України за підтримки Національного фонду демократії (NED, США). У 2016 році апробація методології відбулася в місцевих радах Одеської області за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», з 2018-го року за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» відбувається розробка вебплатформи «Місцеві депутати. Атестація». В місті Суми за реалізацію ініціативи відповідає ГО «Центр суспільних досліджень».