Активність політичних сил на Сумщині: свято для пенсіонерів, безоплатна юридична допомога та безкоштовне морозиво Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували активність політичних сил на Сумщині. Зокрема, політична партія «Пропозиція» організувала свято із частуванням для пенсіонерів, а ВО «Батьківщина» та ГО «SUMY - це круто» — свята для дітей.

У Сумах спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА відвідали декілька спортивних змагань, які організувала ГО «SUMY - це круто» за підтримки потенційного кандидата на місцевих виборах, депутата Сумської обласної ради, ексголови Сумської обласної державної адміністрації Юрія Чмиря. На заходах роздавали повітряні кульки з символікою ГО «SUMY - це круто» та морозиво учасникам змагань.

Як вже раніше повідомляла ОПОРА, в Сумах з’явились намети громадської організації «SUMY - це круто», де проводять опитування щодо потенційного кандидата на місцевих виборах, Юрія Чмиря. Ця ж організація проводить спортивні змагання в різних районах міста, на флаєрах вказано: «За підтримки Юрія Чмиря». Зокрема, на заходах, які відбулись 24 серпня в сквері «Дружба» та 29 серпня за адресою вул. Ковпака 159 на території школи №22, були присутні спостерігачі ОПОРИ.

На заході 24 серпня запрошували до слова учасників заходу:

«Подякуймо Юрію Павловичу за те, що він зробив для міста Суми: побудував «Барсу», ми стали здоровіші. Ура! Побудував лікарню, ми стали більше здоровими, радісними і живими. Вітаю всіх зі святом і Юрію Павловичу привіт», - подякувала на заході одна з учасниць.

На події проводили сімейні спортивні змагання та конкурси за участю аніматорів. Аніматор в костюмі панди роздавав кульки з логотипами «SUMY - це круто», крім того, за участь у змаганнях дітям роздавали морозиво.

Також анонсували фінал спортивних змагань, який планують провести 12 вересня. У змаганнях братимуть участь переможці попередніх змагань, там планують розіграти «дрібну та великогабаритну техніку».

Крім того, 19 серпня у Сумах представники політичної партії «Пропозиція» влаштували для учасників клубу «Діти війни» свято з нагоди Медового і Яблучного спасу. На заході був встановлений банер «Пропозиція. Політична партія. Сумщина». Пенсіонерів частували пловом.

«Всі задоволені нашою партією «Пропозиція», - поділилась думками з приводу заходу учасниця клубу «Діти війни» Меліца Лихачова у сюжеті каналу ATV.

Фото зі сторінки Пропозиція Сумщина у Facebook.

Крім того, партія «Пропозиція» надає пенсіонерам безоплатну юридичну допомогу:

«Починаючи з 2011-го року Пенсійний фонд України заборгував пенсіонерам категорії «діти війни» від 26 до 30 тисяч гривень. І центральна, і місцева гілки влади цинічно замовчують цю проблему. Утім, відстоювати права сумчан взялася партія ПРОПОЗИЦІЯ», - йдеться в дописі від 28 серпня на офіційній сторінці «Пропозиція Сумщина» у Facebook.

Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували в Конотопі на Сумщині проведення дитячого свята до Дня Незалежності, організованого партією ВО «Батьківщина». Захід відбувся 24 серпня. Там роздавали кульки у формі сердець, фотографували на фоні прапору партії та обіцяли безкоштовні фото від професійного фотографа.

24 серпня у центральному парку місті Конотоп Сумської області відбувся святковий захід, присвячений Дню Незалежності України. Він був організований представниками ВО «Батьківщина». На святі було зафіксовано намети з символікою партії ВО «Батьківщина».

На заході дітям роздавали повітряні кульки у формі сердець, а професійний фотограф робив знімки всіх охочих біля прапору ВО «Батьківщина» або з кульками. Під час конкурсно-пізнавальної програма для дітей під назвою «Люблю батьківщину» ведучий питав у дітей, що означає для кожного слово «батьківщина»:

«Кожний у слово «батьківщина» вкладає своє патріотичне значення. Що для тебе Батьківщина?», - питав ведучий.

Нагадаємо, згідно з календарним планом, що міститься у додатку до Постанови ЦВК №163 від 8 серпня 2020 року, офіційно виборчий процес на місцевих виборах розпочинається 5 вересня 2020 року – за 50 днів до дня голосування, відповідно до ч. 1, 5 ст. 195 Виборчого кодексу України.

Ольга Коренєва, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Сумській області