Политика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53241

Активність політичних сил на Сумщині: свято для пенсіонерів, безоплатна юридична допомога та безкоштовне морозиво

Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували активність політичних сил на Сумщині. Зокрема, політична партія «Пропозиція» організувала свято із частуванням для пенсіонерів, а ВО «Батьківщина» та ГО «SUMY - це круто» — свята для дітей.

У Сумах спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА відвідали декілька спортивних змагань, які організувала ГО «SUMY - це круто» за підтримки потенційного кандидата на місцевих виборах, депутата Сумської обласної ради, ексголови Сумської обласної державної адміністрації Юрія Чмиря. На заходах роздавали повітряні кульки з символікою ГО «SUMY - це круто» та морозиво учасникам змагань.

Як вже раніше повідомляла ОПОРА, в Сумах з’явились намети громадської організації «SUMY - це круто», де проводять опитування щодо потенційного кандидата на місцевих виборах, Юрія Чмиря. Ця ж організація проводить спортивні змагання в різних районах міста, на флаєрах вказано: «За підтримки Юрія Чмиря». Зокрема, на заходах, які відбулись 24 серпня в сквері «Дружба» та 29 серпня за адресою вул. Ковпака 159 на території школи №22, були присутні спостерігачі ОПОРИ.

На заході 24 серпня запрошували до слова учасників заходу:

«Подякуймо Юрію Павловичу за те, що він зробив для міста Суми: побудував «Барсу», ми стали здоровіші. Ура! Побудував лікарню, ми стали більше здоровими, радісними і живими. Вітаю всіх зі святом і Юрію Павловичу привіт», - подякувала на заході одна з учасниць.

На події проводили сімейні спортивні змагання та конкурси за участю аніматорів. Аніматор в костюмі панди роздавав кульки з логотипами «SUMY - це круто», крім того, за участь у змаганнях дітям роздавали морозиво.

 
 
 
 

Також  анонсували  фінал  спортивних змагань, який планують провести 12 вересня. У змаганнях братимуть участь переможці попередніх змагань, там планують розіграти «дрібну та великогабаритну техніку».

Крім того, 19 серпня у Сумах представники політичної партії «Пропозиція» влаштували для учасників клубу «Діти війни» свято з нагоди Медового і Яблучного спасу. На заході був встановлений банер «Пропозиція. Політична партія. Сумщина». Пенсіонерів частували пловом.

«Всі задоволені нашою партією «Пропозиція», - поділилась думками з приводу заходу учасниця клубу «Діти війни» Меліца Лихачова у сюжеті каналу ATV.

Фото зі сторінки Пропозиція Сумщина у Facebook.

Крім того, партія «Пропозиція» надає пенсіонерам безоплатну юридичну допомогу:

«Починаючи з 2011-го року Пенсійний фонд України заборгував пенсіонерам категорії «діти війни» від 26 до 30 тисяч гривень. І центральна, і місцева гілки влади цинічно замовчують цю проблему. Утім, відстоювати права сумчан взялася партія ПРОПОЗИЦІЯ», - йдеться в дописі від 28 серпня на офіційній сторінці «Пропозиція Сумщина» у Facebook.

Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували в Конотопі на Сумщині проведення дитячого свята до Дня Незалежності, організованого партією ВО «Батьківщина». Захід відбувся 24 серпня. Там роздавали кульки у формі сердець, фотографували на фоні прапору партії та обіцяли безкоштовні фото від професійного фотографа.

24 серпня у центральному парку місті Конотоп Сумської області відбувся святковий захід, присвячений Дню Незалежності України. Він був організований представниками ВО «Батьківщина». На святі було зафіксовано намети з символікою партії  ВО «Батьківщина».

На заході дітям роздавали повітряні кульки у формі сердець, а професійний фотограф робив знімки всіх охочих біля прапору ВО «Батьківщина» або з кульками. Під час конкурсно-пізнавальної програма для дітей під назвою «Люблю батьківщину» ведучий питав у дітей, що означає для кожного слово «батьківщина»:

«Кожний у слово «батьківщина» вкладає своє патріотичне значення. Що для тебе Батьківщина?», - питав ведучий.

Нагадаємо, згідно з календарним планом, що міститься у додатку до Постанови ЦВК №163 від 8 серпня 2020 року, офіційно виборчий процес на місцевих виборах розпочинається 5 вересня 2020 року – за 50 днів до дня голосування, відповідно до ч. 1, 5 ст. 195 Виборчого кодексу України.

Ольга Коренєва, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Сумській області
 
Политика Выборы-2020

Активність політичних сил на Сумщині: свято для пенсіонерів, безоплатна юридична допомога та безкоштовне морозиво
Сегодня 09:53
Бойлеры и отключение горячей воды ®
Вчера 16:53
Бюро правової допомоги Сумщини – осередки надання якісної правової допомоги жителям громад
Вчера 12:14
30 депутатів Сумської міської ради проігнорували звітування перед виборцями
02.09.2020 13:22
Почему покупать электроэнергию у ETG.UA выгоднее, чем у больших энергокомпаний? ®
02.09.2020 09:01
Ринок праці Сумщини: гендерні ознаки
01.09.2020 13:31
Зекоманда визначилася з кандидатами у мери
31.08.2020 19:48
Найкращі мами України отримали нагороди Національної премії «Мама року»
28.08.2020 10:01
Де на Сумщині знайти якість, комфорт і найбільш доступні ціни
27.08.2020 18:52
Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини
26.08.2020 15:56
Фальстарт мера Сум: кульки із назвою партії, борди з особистим хештегом та зустрічі з громадянами у карантин
26.08.2020 11:33
Благодійне донорство – під загрозою! 1
20.08.2020 17:28
view counter

Новости

На Сумщине 1680 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:38
В Сумах усилили карантин: полный перечень запретов
02.09.2020 16:40
Як у Сумах святкуватимуть День міста?
02.09.2020 16:31
Полиция разыскивает путивлянина, который уехал на заработки 8 лет назад
Сегодня 12:42
На Сумщине двое пьяных водителей пытались подкупить полицейских
Сегодня 12:13
На Сумщине взяли под стражу подозреваемого, который избил до смерти собутыльника
Сегодня 12:09
В Ромнах поймали братьев-угонщиков
Сегодня 12:05
У Сумах проведуть фестиваль «Ніч міста» (програма)
Сегодня 11:46
В Шостке пожарные ликвидировали пожар в жилом секторе (видео)
Сегодня 11:41
На Сумщине делают по 500 тестов на коронавирус в день
Сегодня 11:21
На Сумщине еще две смерти от коронавируса
Сегодня 11:15
В Сумах на выходных проведут фестиваль экстремальных видов спорта
Сегодня 11:13
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.