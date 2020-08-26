Андрей Деркач: У власти — эпидемия некомпетентности и жадности В Киеве состоялся съезд силы хозяйственников и профессионалов – партии «Наш край». Политсила приняла официальное решение принять участие в местных выборах по всей Украине во все рады. Также была утверждена предвыборная программа партии «12 шагов для развития родного края».

С чем именно идет «Наш край» на выборы – в выступлении члена Политсовета партии, лидера «Нашего края» на Сумщине, народного депутата Андрея Деркача (публикуется полностью).

Добрый день, дорогие друзья! Соратники!

Сегодня нашу страну охватила эпидемия! И речь не только о коронавирусе. У людей — это еще и эпидемия бедности и разочарования. У власти — эпидемия некомпетентности и жадности.

Эпидемия жадности началась давно. Началась с головы.

Когда бывший Президент в угоду внешнему куратору повышает украинцам тарифы не на 75%, а на 100%. Просто, чтобы заработать.

Жал руку и обнимал другого президента, которого называл публично везде агрессором. И опять: просто, чтобы заработать.

Когда чиновники зарабатывают на ИВЛ, на жизнях украинцев! Когда деньги на борьбу с коронавирусом забирают у людей на пиар-проекты.

Вдумайтесь! 113 миллиардов в условиях пандемии, падения промышленного производства, банкротства малого и среднего бизнеса забрали и потратили на пиар-проекты по латанию дорог.

Да, дороги нужно делать! Но делать там, где ходят и ездят люди, а не где сценаристы сериала нарисовали, а потом вместе с чиновниками дружно зарабатывают на откатах с этих дорог.

Когда «Нефтегаз» под руководством коррупционеров и интуристов буквально со вчерашнего дня совместно с соросятами решил поднять цену на газ для населения в полтора раза. А штрафы для людей за просрочку коммуналки планируют увеличить в 20 раз.

Когда решения по развитию регионов годами лежат в Раде и никому из депутатов – «новых лиц» и соросят, кроме их авторов и людей вообще не нужны.

Желание новой власти победить коррумпированный режим сменилось безразличием и участием в модернизированных коррупционных схемах.

Когда обещали покончить с бедностью, а покончили со здравым смыслом.

Когда произошло падение экономики, демонтаж остатков социального государства, распродажа земли и обесценивание человеческой жизни.

ВОТ ТОГДА колоссальное доверие людей сменилось разочарованием. Потому что показная честность оказалась лицемерием, а фальшивая открытость — очередным вечерним шоу.

Это основные симптомы эпидемии жадности центральной власти.





ЧТО ТАКОЕ ЖАДНОСТЬ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ?

Это когда возможности децентрализации используются для коррупции, а не для людей. Когда полученные от децентрализации деньги тратят либо на личный плиточный или асфальтовый заводик, либо на показушные проекты для перерезания ленточек.

Это когда закупщики молока предлагают за него такую цену, что людям проще его вылить, чем продать.

Когда местная власть крадёт у своих же земляков, полностью утратив совесть.

Зачем далеко ходить? Родная мне Сумская область, где добывают 40% украинской нефти и большую часть украинского газа, — получает в местные бюджеты «ноль».

Почему предприятия, которые разрабатывают недра, не принимают активное участие в развитии громад!?

Почему коммунальная ТЭЦ находится в аренде у офшорной «прокладки»? Это что – велосипед?

Потому что те, кто стал олицетворением эпидемии во власти, просто крадут либо дают красть другим.

Вылечить страну от этой эпидемии невозможно, если не вылечить власть.

И терапию мы начнём уже нынешней осенью! Именно партия «Наш край» должна продемонстрировать здоровый подход к управлению страной на местах! На нас лежит ответственность за будущее!

Дорогие друзья!

Важно понять, что местные выборы — это не про борьбу за власть, не про поиск олигархами очередных слуг, не попытка найти виноватых.

Местные выборы — это история про родной край. Про возможность изменить ситуацию в родном регионе.

В каждом крае есть и природные богатства, и высокообразованные специалисты, и экономический потенциал. А самое главное – наши замечательные люди.

Партия «Наш край» идёт на выборы, чтобы вернуть людям веру в справедливость! В справедливые тарифы, в справедливые зарплаты и в справедливую власть.

Это должно стать важной частью нашей программы – справедливый родной край – это реальная борьба с коррупцией и злоупотреблениями чиновников. Эти полномочия у органов местной власти есть. Их нужно задействовать.

Люди устали от пустых обещаний псевдопатриотов, грантоедов, бывших актёров и свадебных ведущих.

Люди устали от постоянного разделения на восток и запад, на левых и правых, по языку и вере.

Люди устали слышать пустые слова: «стратегия», «реформы», «инвестиции»…

Самая лучшая инвестиция – это инвестиция в человека. В рабочие места, образование, медицину…

Власть уничтожает медицину? А нам нужно восстанавливать в сёлах ФАПы, в городах – отремонтировать больницы и проследить, чтобы там был весь необходимый запас лекарств и оборудование! И чтобы наши врачи и сестры не совершали попытки побега за границу, потому что нее могут прокормить свою семью на родной земле.

Власть, к сожалению, одурачила людей телесериалом и погрузила в неверие. А нам нужно отстаивать христианские ценности, служить людям верой и правдой, заботиться о слабых.

Власть живет Мальдивами и госдачами. А правильно жить Украиной и родным краем.

Именно с любовью к родному краю, с уважением к своим землякам наша партия идёт на выборы. Чтобы лицо местной власти стало человечным и справедливым.

Чтобы на смену эпидемии пришло оздоровление каждого края.

А в итоге – всей Украины. Пусть Господь помогает нам в трудах под покровом Пресвятой Богородицы.