«Слуга Народу» підтримала найменш захищених українців Зростання пенсій, доплати людям з інвалідністю, оздоровлення дітей із сімей, що опинилися в скрутних умовах — в перший робочий тиждень нової сесії народні депутати потурбувалися про допомогу тим, хто її найбільше потребує.

1,7 млрд грн на пенсії

Завдяки підвищенню мінімальної зарплати Пенсійний фонд додатково отримає 1,7 млрд грн. Адже з 1 вересня мінімалка зросла на 277 грн — до 5 тис. грн.

За словами голови партії «Слуга Народу» Олександра Корнієнка, в бюджеті вдалося акумулювати додаткові кошти за рахунок різниці між закладеним у кошторис і реальним обмінним курсом гривні. Це дало змогу раніше підвищити мінімальну зарплату, хоча вона повинна була лишатися на рівні 4723 грн щонайменше до кінця року.

«Це не популізм — просто підняти й усе, незрозуміло, за рахунок яких джерел… Долар у бюджеті був закладений по одній сумі, півроку був по іншій, і тепер є додаткові гривні в бюджеті», — пояснив Корнієнко.

Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга Народу»

Доплати для найстарших

Доплату вже отримують пенсіонери, старші 80 років. Точну суму наразі не називають, але орієнтовно доплата складе 500 грн.

«Літні люди отримують меншу пенсію. Вони раніше вийшли на пенсію, тоді ставка була нижчою. Уряд пообіцяв, і я дуже сподіваюся, що це буде в бюджеті на наступний рік — додаткову доплату для тих, кому за 75 років», — розповіла заступниця голови парламентської фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук.

Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції «Слуга Народу»

Так, навесні наступного року відбудеться перерахунок виплат для всіх пенсіонерів, тобто осучаснення пенсій.

Трудові книжки онлайн

Упродовж 5 років Україна перейде на електронні трудові книжки. П’ять років — це перехідний період, протягом якого паперові документи потрібно буде оцифрувати. За бажанням стару книжку можна буде залишити на руках.

Гроші на догляд інвалідам з дитинства

Надбавки за догляд людям з інвалідністю з дитинства I групи зростуть удвічі. Народні депутати ухвалили законопроєкт, який підвищує такі надбавки з 75 до 150% прожиткового мінімуму. Також зросте підтримка інвалідів з дитинства II та III груп, які потребують стороннього догляду — з 15 до 75%.

Кошти для тих, хто економічно постраждав від коронавірусу

Додатково 322,5 млн грн на підтримку українців, які втратили роботу через коронавірус, виділять до кінця року. Відповідний законопроєкт ухвалили народні депутати. Гроші спрямують на навчання безробітних, адресну допомогу, допомогу на відкриття власної справи та компенсації роботодавцям.

Гарантоване житло для дітей-сиріт до 23 років

Відтепер діти-сироти зможуть жити в прийомній сім’ї чи дитячому будинку сімейного типу до 23 років. Раніше, якщо дитина не навчалася у вищому або професійно-технічному начальному закладі, таке право вона втрачала у 18. Депутати підтримали ініціативу 340 голосами. На сьогодні йдеться про 23 дитини, наступного року їх буде 29.

Відпочинок для дітей

На оздоровлення дітей цьогоріч додатково спрямують 80 мільйонів гривень. Можливість поїхати на море або в Карпати матимуть майже 20 тисяч маленьких українців з сімей, які живуть у складних умовах. До того ж це дозволить підтримати вітчизняні заклади відпочинку, які цього року через пандемію коронавірусу втратили прибутки.

«Рада проголосувала за виділення 80 млн грн на відпочинок та оздоровлення дітей. Ми, на жаль, втратили літній оздоровчий сезон через пандемію, але підтримали тих, хто цього найбільше потребує. Діти із сімей, які перебувають у скрутному становищі, зможуть поїхати на 21 день у Карпати або на море. Профінансують програму коштом збільшення надходжень зі сплати ПДВ — додаткових грошей виділяти не будуть. Нагадаю, раніше Верховна Рада одноголосно підтримала дитячі центри «Артек» і «Молода гвардія». На період скасування тематичних змін, щоб уникнути банкрутства, частину витрат цих закладів взяла на себе держава. Над рішенням працював мій комітет, і я рада, що легендарним таборам нададуть підтримку. А сьогодні необхідна допомога надійшла дітям», — пояснює майбутній кандидат на посаду міського голови Сум, народний депутат України Тетяна Рябуха.

Тетяна Рябуха, майбутній кандидат на посаду міського голови Сум від партії «Слуга Народу»

®