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Анатолий Епифанов: В свое время медицина была доступной и хорошо финансировалась. Пришло время это вернуть

Ведущие специалисты столичного Института сердца во главе с директором Борисом Тодуровым 11 сентября организовали бесплатный прием пациентов со сложными диагнозами на базе Сумского областного клинического кардиодиспансера.

Это стало возможным благодаря социальной программе «Наш край: здоровье жителей Сумщины». Уже семь лет этот проект успешно реализуется при поддержке Благотворительного фонда Андрея Деркача «Наше будущее». Ведущие кардиологи, маммологи, эндокринологи и детские ортопеды проводят выездные бесплатные приёмы во всех уголках области.

Борис Тодуров: «Медицина находится в агонии»

Эпидемия коронавируса наглядно продемонстрировала результаты медицинской реформы Супрун, оставив украинцев один на один с болезнью. И это касается не только вируса. Жители маленьких городов, районных центров, сел остались без медицинской помощи. 

Семь лет назад кардиологическая службы областного центра Сумкой области находилась в плачевном состоянии. В Сумах не работала программа «Стоп инфаркт». «Тогда мы ужаснулись. Сумы были единственным городом Украины, где инфаркты лечили по старинке, смертность была около 18%. Это было страшно - умирал каждый пятый пациент с инфарктом», - рассказывает кардиохирург и директор Института сердца МОЗ Украины Борис Тодуров.

Известный кардиохирург вынужден был обратиться к народному депутату Андрею Деркачу с просьбой наладить кардиослужбу в области. Благодаря его помощи, удалось закупить современный ангеограф. Специалисты столичного Института сердца приезжали в Сумы своей бригадой, чтобы проводить бесплатные операции. За годы работы программы подготовили собственную местную бригаду врачей - кардиологов, функционалистов, кардиоритмологов. И уже получили реальный результат: смертность снизилась с 18 до 3,5%. И это спасло жизни тысяч людей.

Елена Мельник: «У нас есть успешный опыт»

Благотворительный Фонд Андрея Деркача «Наше будущее» не оставил простых людей без помощи. Уникальная для Украины программа «Наш край: здоровье жителей Сумщины» успешно реализуется с 2016 года. Пять лет назад фонд начал большие оздоровительные программы «Кардиолог», «Маммолог» и «Детский ортопед».

Благодаря этой уникальной для Украины программы, было обследовано 25 000 жителей области. В частности, около 5 000 пациентов осмотрели киевские кардиологи Института сердца, почти 5 000 приняли маммологи института клинической радиологии Киева. Примерно 12 000 детишек обследовали детские ортопеды Национальной медицинской академии имени П. Л. Шупика. 

«Я хочу, чтобы и жители областного центра обслуживались в филиалах современных клиник, которые могли бы открыться в Сумах, - заявила начальник управления культуры Сумской облгосадминистрации Елена Мельник - Чтобы медицинские работники чувствовали заботу об отрасли и о себе лично. Мы создадим все условия для открытия в областном центре филиалов лучших узкопрофильных клиник и институтов».

Как считает Елена Мельник, такие жизненно необходимые проекты не должны оставаться исключительно частной инициативой неравнодушных людей. Это должно стать коммунальным проектом города Сумы и области в целом. 

Анатолий Епифанов: «Медицина финансировалась государством и была доступной» 

Почетный гражданин города Сумы Анатолий Епифанов убежден, что в новоизбранном областном совете многочисленная фракция «Нашего края» добьется финансирования этого проекта из областного бюджета. 

«Здоровье жителей области будет постоянно в центре нашего внимания. Многие помнят, как медицина финансировалась государством и была доступной для людей во времена моего руководства областью, - говорит почетный гражданин города Сумы Анатолий Епифанов. - Хорошее дело, которое делает благотворительный фонд, к сожалению, не в состоянии решить медицинские проблемы всех жителей области».

Андрей Деркач: «Ситуацию может изменить команда настоящих хозяйственников и профессионалов»

Лидер «Нашего края» Сумщины Андрей Деркач уверен, что действующая власть не способна решить такой важный вопрос как здравоохранение. 

«Сумская медицина вообще не участвует в жизни людей, ее нужно перезагрузить и поставить в руководство адекватных людей, - убежден Андрей Деркач. - К сожалению, сегодня она вся построена на принципе отмывания денег».

Яркий тому пример - открытое уголовное дела о закупке по завышенным ценам аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это 17 миллионов гривен на приборы, которые не могут помочь пациентам, а просто пылятся на складах.

Просто никто из руководителей-недопрофессионалов, которые занимались закупкой ИВЛ, не подумали о том, есть ли на Сумщине достаточное количество специалистов способных работать с этими аппаратами?

«Правильнее было бы направить часть этих средств на более важные проекты, считает лидер партии «Наш край» Андрей Деркач. -  К примеру, 3,5 млн грн. покрыли бы потребность в установке кардиостимуляторов для пациентов области на год. Еще 5 млн грн. было бы достаточно для покрытия операций по замене тазобедренного сустава для старшего поколения. Опять же на год! К тому же 17-20 млн грн. – необходимая сумма для покрытия расходов на препараты для проведения химиотерапии пациентов с онкологическими заболеваниями».

Лидер «Нашего края» Сумской области Андрей Деркач считает, что изменить ситуацию и спасти людей смогут только люди дела во власти, команда настоящих хозяйственников и профессионалов. Люди, которым не безразличны проблемы украинцев.

Политика

Анатолий Епифанов: В свое время медицина была доступной и хорошо финансировалась. Пришло время это вернуть
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