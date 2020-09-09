У Сумах порахували електоральну орієнтацію сумчан Дослідницька компанія «Ю.С.С.» провела опитування громадської думки в Сумській міській об’єднаній територіальній громаді з метою вивчення електоральної ситуації у вказаній ОТГ в зв’язку з місцевими виборами 2020 року.

Терміни проведення польового етапу опитування –з 10 по 14 вересня 2020 року.

Об’єкт опитування– зареєстровані жителі м. Суми та сіл Сумської міської об’єднаної територіальної громади віком від 18 років з урахуванням їх статі, віку та місцяреєстрації в межах ОТГ.

Метод опитування – особисте стандартизоване маршрутизоване інтерв’ю.

Вибірка –двоступенева, з квотним відбором на останньому етапі, репрезентативна для дорослого населення Сумської міської ОТГ.

Обсяг вибірки – 1000 респондентів (в тому числі: м. Суми – 963 респонденти, села Сумської міської ОТГ – 37 респондентів).

Статистична похибка репрезентативності частки ознакиз довірчою ймовірністю 0,95 (для даних поСумській міській ОТГ в цілому) не перевищує:

• 3,1% – для даних, близьких до 50%;

•2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%;

• 2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%;

•1,8% – для даних, близьких до 10% і 90%;

• 1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

1. Більшість жителів Сумської ОТГ в цілому задоволені тим як розвивається їхнє місто – майже дві третини опитаних вважають, що Суми розвиваються в правильному напрямку (з них 45,3% вважають, що їхнє місто розвивається безумовно в правильному напрямку, а 20,8% – скоріше в правильному напрямку).

Не задоволені напрямком розвитку свого міста 22,5% опитаних мешканців Сумської ОТГ. З них 8,0% – вважають, що їхнє місто розвивається скоріше в неправиль­ному напрямку, а 14,5% – що воно розвивається безумовно в неправильному напрямку.

«Як Ви в цілому оцінюєте напрямок в якому розвивається Ваше місто?»,

% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

Варіанти відповіді Сумська ОТГ Моє місто розвивається безумовно в правильному напрямку 45,3 Моє місто розвивається скоріше в правильному напрямку 20,8 Моє місто розвивається скоріше в неправильному напрямку 8,0 Моє місто розвивається безумовно в неправильному напрямку 14,5 Важко відповісти 11,4

2. Понад половина (51,6%) опитаних мешканців Сумської ОТГ вважають, що за час перебування на посаді теперішнього Сумського міського голови Олександра Лисенка ситуація в місті покращилась. Приблизно вдвічі менше опитаних (24,8%) вважають, що за час перебування Олександр Лисенка на посаді Сумського міського голови ситуація в місті погіршилась, а 20,5% – вважають, що за цей час ситуація в Сумах в цілому не змінилася в кращу чи гіршу сторону.

«Як Ви вважаєте, за період перебування Олександра Лисенка

на посаді Сумського міського голови ситуація в місті Суми

в цілому покращилася, погіршилася чи не змінилася?»,

% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

Варіанти відповіді Сумська ОТГ В цілому покращилась 51,6 В цілому погіршилась 24,8 В цілому не змінилась 20,5 Важко відповісти 3,1

3. Більшість опитаних мешканців Сумської ОТГ мають намір взяти участь у голосуванніна місцевих виборах, які відбудуться у жовтні 2020 року. 60,6% респондентів відповіли що безумовно візьмуть участь у голосуванні на виборах Сумського міського голови та депутатів Сумської міської та обласної рад, а 17,1% опитаних відповіли, що скоріше за все візьмуть участь у голосуванні на цих виборах. Не планують приходити на виборчі дільниці в день місцевих виборів (безумовно або скоріше за все) 17,7% опитаних.

«Якщо б у найближчу неділю відбувалися вибори Сумського міського

голови та депутатів Сумської міської та обласної рад,

чи взяли б Ви участь у голосуванні?»,

% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

Варіанти відповіді Сумська ОТГ Безумовно так 60,6 Скоріше так 17,1 Скоріше ні 7,2 Безумовно ні 10,5 Важко відповісти 4,6

4. Результати опитування показують, що за півтора місяця до дня голосування на місцевих виборах 2020 року лідером електоральних симпатій мешканців Сумської ОТГ є діючий мер міста Олександр Лисенко (партія «ВО «Батьківщина»). За нього проголосували б, якби вибори відбувалися в середині вересня 2020 року, 35,6% від усіх опитаних або 43,5% від опитаних, які планують піти на вибори і які визначилися зі своїм вибором.

Інші кандидати на посаду Сумського міського голови помітно відстають за рівнем підтримки від лідера електоральних симпатій жителів міста. Зокрема, за Юрія Чмиря (самовисування) проголосували б 11,6% від усіх опитаних (або 14,2% від тих, хто піде на вибори), за Тетяну Рябуху (партія «Слуга народу») – відповідно 8,1% і 9,9% опитаних, за Вадима Акпєрова (партія «Європейська Солідарність») – відповідно 7,5% і 9,1% опитаних.

Необхідно відзначити, що більшість опитаних мешканців Сумської ОТГ вже визначилися з кандидатом на посаду міського голови, якого вони планують підтримати, – лише 8,0% респондентів відповіли, що вони ще не знають, за кого із запропонованого переліку кандидатів проголосують.

«Якщо б найближчої неділі відбувалися вибори голови Сумської міської ОТГ,

за кого б Ви проголосували, якби у виборчому бюлетені були прізвища таких кандидатів і вони балотувалисяна виборах від таких політичних партій?»

Варіанти відповіді Сумська ОТГ % від кількості респондентів, які відповіли на запитання % від кількості респон­дентів, які планують взяти участь у голосуванні та визначились з вибором Олександр Лисенко («ВО «Батьківщина») 35,6 43,5 Юрій Чмирь (самовисування) 11,6 14,2 Тетяна Рябуха (партія «Слуга народу») 8,1 9,9 Вадим Акпєров (партія «Європейська Солідарність») 7,5 9,1 Олександр Соколов (партія «Опозиційна платформа – За життя») 5,3 6,5 Володимир Лободін (партія «За майбутнє») 5,0 6,1 Ірина Купрейчик (партія «Сила і честь») 3,4 4,1 Олена Мельник (партія «Наш Край») 2,6 3,2 Олександр Кукса (партія «Правий Сектор») 1,9 2,3 Зіпсував (зіпсувала) би бюлетень 0,9 1,1 Не брав (не брала) б участі у голосуванні 10,1 х Важко відповісти 8,0 х

5. Серед основних кандидатів на посаду Сумського міського голови, найвищий антирейтинг має Олександр Соколов (партія «Опозиційна платформа – За життя») – за вказаного кандидата не проголосували б за жодних умов найбільше респондентів (25,7%). Друге місце в мерському антирейтингу Сумської ОТГ займає Юрій Чмирь (самовисування) (за нього за жодних умов не проголосували б 18,4% респондентів), а третє місце – Вадим Акпєров (партія «Європейська Солідарність») (16,0% респондентів).

В інших лідерів електоральної підтримки на виборах Сумського міського голови антирейтинг значно нижчий. Зокрема, за Олександра Лисенка (партія «ВО «Батьківщина») за жодних умов не проголосували б тільки 9,4% опитаних, а за Тетяну Рябуху (партія «Слуга народу») – тільки 7,4% опитаних.

«Якщо б найближчої неділі відбувалися вибори голови

Сумської міської ОТГ, за яких кандидатів із запропонованого списку

Ви не проголосували б за жодних умов?»,

% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

Варіанти відповіді Сумська ОТГ Олександр Соколов (партія «Опозиційна платформа – За життя») 25,7 Юрій Чмирь (самовисування) 18,4 Вадим Акпєров (партія «Європейська Солідарність») 16,0 Олександр Лисенко (партія «ВО «Батьківщина») 9,4 Тетяна Рябуха (партія «Слуга народу») 7,4 Олександр Кукса (партія «Правий Сектор») 6,3 Володимир Лободін (партія «За майбутнє») 5,7 Олена Мельник (партія «Наш Край») 4,2 Ірина Купрейчик (партія «Сила і честь») 4,1 Важко відповісти 2,8

6. Переважна більшість опитаних мешканців Сумської ОТГ (59,1%) вважають, що на виборах Сумського міського голови, які відбудуться у жовтні 2020 року, переможе діючий мер міста Олександр Лисенко. У перемогу будь-якого іншого кандидата вірять значно менше опитаних. Зокрема, 12,2% респондентів вважають, що на виборах Сумського міського голови переможе Юрій Чмирь, 7,8% – вважають, що на цих виборах переможе Тетяна Рябуха, а 6,5% – вважають, що на цих виборах переможе Вадим Акпєров.

«Як Ви вважаєте, хто переможе на виборах Сумського міського голови?»,

% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

Варіанти відповіді Сумська ОТГ Олександр Лисенко 59,1 Юрій Чмирь 12,2 Тетяна Рябуха 7,8 Вадим Акпєров 6,5 Олександр Соколов 4,8 Володимир Лободін 3,4 Інший кандидат 1,7 Важко відповісти 4,5

7. Станом на середину вересня 2020 року лідером електоральних симпатій мешканців Сумської ОТГ на виборах депутатів Сумської міської ради є партія «ВО «Батьківщина» (лідер виборчого списку – Олександр Лисенко). За вказану партію мають намір віддати свій голос 20,5% від усіх опитаних або 25,7% серед тих, хто планує піти на вибори і вже визначився зі своїм вибором. Друге місце в електоральному рейтингу політичних партій на виборах депутатів Сумської міської ради займає партія «Слуга народу» (лідер виборчого списку – Тетяна Рябуха) (16,3% від усіх опитаних або 20,4%), а третє місце – партія «Опозиційна платформа – За життя» (лідер виборчого списку – Олександр Соколов) (10,5% від усіх опитаних і 13,2% від тих, хто піде на вибори).

Високі шанси на проходження до Сумської міської ради мають партія «За майбутнє» (Володимир Лободін) (8,4% від усіх опитаних або 10,5% від тих, хто піде на вибори) та партія «Європейська Солідарність» (Вадим Акпєров) (7,2% від усіх опитаних або 9,0% від тих, хто піде на вибори). На межі подолання прохідного бар’єру перебуває партія «Сила і честь» (Ірина Купрейчик) (4,8% від усіх опитаних і 6,0% від тих, хто піде на вибори).

«Якщо б вибори депутатів Сумської міської ради відбувалися найближчої неділі, за яку політичну партію Ви б проголосували, якщо б виборчі списки партій очолювали такі лідери?»

% від кількості респондентів, планують взяти участь у голосуванні