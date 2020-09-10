Надежда Вайло: «Наш край» не даст закрыть ни одно сельское медицинское учреждение на Сумщине В селе Некрасово Глуховского района жители даже в мыслях не допускают возможность закрытия местного фельдшерского пункта.

«После операции в районе вернулась в село. Мне нужен постоянный уход и медицинский контроль, потому что здоровье меня подводит, - говорит местная жительница Надежда Петровна. - Бывало так, что и сознание теряла. Тогда наши сельские медики меня с того света здесь же вытягивали».

К фельдшеру в ФАПе всегда есть люди на прием. В небольшом коридорчике ждут старенькие женщины. Они часто приходят, чтобы измерить давление, потому что с этим у них постоянно проблемы. Здесь есть и аптечный пункт, и детский кабинет. Молодые мамы с детишками приходят и за уходом, и за советом, и на вакцинацию.

В этом ФАПе работают три специалиста: фельдшер, акушер и младшая медицинская сестра. Обслуживают более 750 человек. Работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, потому что о каждом жителя заботятся, как о родном. Вдруг какая беда, уже бегут на помощь. Не раз и жизни приходилось спасать.

«Молодого парня ужалила пчела, - вспоминает заведующая фельдшерско-акушерским пунктом с. Некрасова Наталья Сорока. - У него - анафилактический шок. Мы прибежали на вызов и спасли жизнь юноше. Если бы ждали приезда бригады «скорой» помощи, то парня бы мы потеряли. И таких случаев у нас хватает».

Сельские амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты ежедневно поддерживают здоровье жителей сел Глуховщины, беспокоятся о каждом и своевременно приходят на помощь. Они на должном уровне обеспечены техникой и медикаментами.

Такая оптимистичная картина не характерна для Сумщины в целом. Медицина финансируется как из государственного, так и из местного бюджетов. И если нет системного профессионального подхода власти различных уровней, то ФАПы еле-еле выживают или же вообще закрываются.

«Самые негативные последствия медицинской реформы Супрун ощутили на себе жители села, Я, как депутат областного совета, знаю много примеров, когда медицинские учреждения в других районах массово закрываются, поскольку из государственного бюджета не выделяются средства на их содержание в полном объеме», - говорит депутат Сумского областного совета, представитель команды партии «Наш край» Надежда Вайло.

На Глуховщине настоящей заботой о сельской медицине являются результаты работы мощного депутатского корпуса партии «Наш край» в местных органах власти. Они реализуют социальную программу «Наш край: Здоровье жителей Сумщины» совместно с Благотворительным фондом Андрея Деркача. «Наше будущее» Это позволяет обеспечивать ФАПы необходимым оборудованием и медикаментами.

«Благодаря нашей профессиональной команде хозяйственников в Глуховском районном совете реализованы все проекты, которые позволили сохранить ФАПы и амбулатории в сельской местности. Если бы не поддержка депутатов районного совета «Нашего края» и благотворительного фонда, то половина фельдшерско-акушерских пунктов была бы закрыта. Мы не обещаем людям золотые горы, мы ежедневно делаем все возможное для улучшения жизни украинцев», - добавляет Надежда Вайло.

По ее словам Глуховская районный совет ищет различные пути и источники финансирования для поддержки медицинских учреждений: районный бюджет, Государственный фонд регионального развития, благотворительные организации, софинансирования с сельскими громадами.

«Элементарная медицинская помощь должна быть в каждом селе без исключения, - говорит представитель «Нашего края» Надежда Вайло. - В новом составе областного совета в соответствии с программой «Наш край: здоровье жителей Сумщины» наша команда будет инициировать финансирование потребностей на содержание ФАПов, амбулаторий в селах из областного бюджета, а также создание специального фонда для лечения больных из категории малообеспеченных. Если это касается тяжелых заболеваний, то человеку особенно трудно финансово пережить такую беду. Мы не можем оставить людей без такой необходимой им помощи».

Надежда Вайло уверена, что команды «Нашего края» в советах разных уровней будет заботиться о здоровье каждого и будет противостоять закрытию сельских медицинских учреждений.