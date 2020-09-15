Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України До своєї програми як майбутнього кандидата на посаду голови Сумської міської громади Володимир Лободін і його команда вносять пункти, спрямовані на те, щоб у найближчі п’ять років Суми почали розвиватися відповідно до вимог часу, нарешті вибравшись з епохи «п'ятирічного застою».

«Якість життя в містах оцінюють за різними критеріями. Але є кілька базових: це економічне становище; рівень працевлаштування і легкість пошуку роботи; чи почувають люди себе безпечно; якість послуг, які вони отримують; які є перспективи для ведення бізнесу. Ну і, звісно, головне – рівень задоволеності людей місцем свого проживання. Так от, у дослідженнях останніх років Суми, на жаль, вище 15-ї сходинки не підіймалися. Наше завдання це виправити», - констатує Володимир Лободін.

Разом із членами команди партії «ЗА МАЙБУТНЄ» він кожного дня спілкується із сумчанами різного віку, професій, поглядів. Говорить, що коли минулого тижня зустрічалися зі студентами педагогічного вишу, вони відверто говорили про те, що не бачать перспектив залишатися в Сумах, багато хто взагалі міркує над тим, щоби виїхати з країни. Серед основних причин - рівень заробітних плат, проблеми з працевлаштуванням, стан міста, яке ніби застигло без розвитку. «Що може зробити для молодих спеціалістів безпосередньо місцева влада? Ми плануємо надавати фінансову безповоротну допомогу стартапам, тобто власним проєктам молоді. Крім того, на сумських програмістів є великий запит за кордоном. Оскільки ця професія дає змогу працювати віддалено, то наше завдання – забезпечити умови, щоби вони залишалися жити в Сумах. У нашій програмі вже є пункт: створення сумського IT-хабу. А ще ми залучатимемо місцеві підприємства до співпраці та разом із ними створимо програму заохочення талановитої молоді з різних галузей».

Робота, яка спрямована на те, щоби молодь нарешті побачила своє майбутнє в Сумах – лише один із пунктів програми Володимира Лободіна і команди «ЗА МАЙБУТНЄ». Є також плани щодо створення кількох тисяч робочих місць, промоції та підтримки сумського виробника на місцевому та національному рівнях, а також ще низка заходів, які позитивно вплинуть на економічну спроможність громади та її привабливість для життя.

«Чим вищою є «планка», яку перед собою ставиш, тим більше вдається зробити. Цей принцип я перевіряю роками на власному досвіді. Моє завдання і завдання нашої команди на наступні 5 років – вивести місто до топ-10 кращих міст в Україні. Ми готові це зробити», - наголошує Володимир Лободін.

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