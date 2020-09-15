Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум Это приоритет команды «Наш край» в Сумской городской совет, которую презентовали 24 сентября.

Ее возглавляет кандидат на должность мера Елена Мельник. Сумской «Наш край», в частности, представляют: почетный гражданин областного центра Анатолий Епифанов, производственник-машиностроитель Алексей Гавриленко, руководитель успешных в Сумах ОСМД, председатель совета руководителей ОСМД в области Тимур Вирьовкин, ведущий кардиохирург Сумщины Александр Русанов.

«ТЭЦ принадлежит общине, но город от сдачи в аренду ее коммерческим структурам имеет только одни из самых высоких тарифов среди областных центров на тепло и подогрев воды. Я и команда «Нашего края» будет жестко ставить вопрос о возвращении Сумской ТЭЦ в коммунальную собственность и снижении тарифов. Коммунальная собственность должна работать на громаду, а не приносить сверхприбыли коммерческим структурам», - заявляет Елена Мельник.

Она убеждена, что тарифы могут быть меньше как минимум на 25%. В 2010 году, при участии народного депутата Украины, лидера партии «Наш край» в Сумской области Андрея Деркача, тарифы были пересчитаны и снижены. Каждый житель города почувствовал это и увидел в платежках. Необходима лишь политическая воля и профессиональная команда хозяйственников.

По словам Анатолия Епифанова, почетного гражданина города, в Сумах будет реализован еще один важнейший проект: строительство первого в Украине современного мусороперерабатывающего завода. На данном этапе, уже выделен земельный участок, предоставлены финансовые гарантии и в этом году строительство будет начато.

Гарантом для инвесторов стал именно Анатолий Епифанов, многолетний успешный управленец, благодаря которому в городе появилось много значимых объектов: современные жилые микрорайоны, мост через р. Псел, театр им. М.С.Щепкина. Многие из них до сих пор остаются визитной карточкой Сум.

Анатолий Епифанов отметил, что сегодня надо действовать, четко определив приоритеты жизнедеятельности города, опираясь на опыт и вместе с сильной командой. Многочисленное представительство партии «Наш край» в обновленных громадах и советах сдвинет с места все социально важные проекты. Будут приняты важные программы и начнется профессиональная работа.

«Сегодня городу нужна решительная и действенная местная власть. Власть настоящих хозяйственников и профессионалов, которые хорошо знают местные проблемы и пути их решения. Именно с командой «Нашего края» мы придем к победе и сделаем наш родной край богатым и комфортным для горожан», - сообщает Елена Мельник.