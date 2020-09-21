Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса Социальный проект «Наш край» Благотворительного фонда Андрея Деркача «Наше будущее» совместно со страховой компанией «Украинская страховая группа» предусматривает добровольное страхование всех медработников Сумщины от COVID-19.

Каждый застрахованный медработник, который заболел коронавирусом, получит страховую выплату 2500 гривен.

«Семейных врачей вообще за людей не считают, никакой защиты! - возмущается моя собеседница. Она работает в одной из больниц Сум, но боится называть свое имя. - Я веду прием больных, посещаю их дома, - откуда я знаю, болен этот человек коронавирусом, или нет, пока нет результатов анализа? Есть ряд симптомов, при которых необходимо вызвать специализированную бригаду «скорой помощи» - но не все больные испытывают именно эти симптомы! Тем более сейчас, когда начался сезон ОРВИ».

Она жалуется, что для семейных врачей не предусмотрено никакой дополнительной защиты, кроме обычной маски. Это все на «скорой помощи», в специализированных стационарах, а в обычных поликлиниках этого нет. Врача беспокоит то, что ситуация с COVID-19 ухудшается каждый день. В течение суток в Украине выявляют более трёх тысяч заболевших. Около 150 из них - медицинские работники. Достаточно большое количество и среди тех, кто умирает от осложнений болезни.

«То, что медики сегодня не защищены от инфекционных болезней - одно из следствий бестолковой медицинской реформы, - отмечает народный депутат Украины Андрей Деркач. - Ее последствия ощущают на себе большинство украинцев. Население не имеет элементарного доступа к медицинским услугам! Уничтожено санэпидслужбу, закрываются ФАПы в селах, не финансируются скрининговые программы и лекарства для льготных категорий населения. В селах, где нет интернета, люди не могут попасть на прием к врачу - но эти проблемы никто не решает».

Депутат убежден, что идет имитация работы, имитация реформ, в то время, как необходимы конкретные действия - в том числе и для поддержки медиков. Пандемия просто показала те проблемы в медицинской сфере, которые нам создавали от имени государства в последние годы.

«Мы очень благодарны Андрею Леонидовичу за эту благотворительную программу, - говорит главный врач «Областной специализированной больницы в Глухове Галина Шуляк. - Наша больница является специализированной и она не входит в перечень учреждений, непосредственно оказывающих помощь больным COVID-19. Поэтому, она лишь частично обеспечивается средствами индивидуальной защиты. Но к нам часто привозят тяжелых пациентов, включая людей, злоупотребляющих наркотиками и алкоголем. Они входят в группу риска и могут быть распространителями инфекции».

Галина Шуляк убеждена, что возможность застраховать медицинских работников от этого заболевания является сверхважной. Медучреждение застраховало всех: и врачей, и средний и младший медицинский персонал, а также работников пищеблока и бухгалтерии. Коллектив искренне благодарен за инициативу проведения социальной программы «Наш край». Ведь, наконец, вспомнили о всех медицинских работников, а не только тех, кто работает с заболевевшими на коронавирус. Медики считают, что этот подход настоящих хозяйственников: решать вопросы профессионально и комплексно, а не пускать пыль в глаза.

К программе бесплатного страхования медиков от коронавируса могут присоединиться как медицинские учреждения, так и отдельные медработники Сумщины. Нужно только подать заявку в Благотворительный фонд Андрея Деркача «Наше будущее». Всю необходимую информацию можно получить по телефону «горячей линии» 0800 601000.