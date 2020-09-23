Политика

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Сегодня 09:03467

Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»

Відповідне рішення ТВК ухвалила 24 вересня. Також від політсили затвердили 42 кандидатів у депутати до Сумської міської ради. Їхні прізвища будуть у бюлетенях сумчан у шести округах міста.

«Особисто подавав документи на реєстрацію. Це дуже зворушливий, один із ключових у моєму житті моментів. А ще мене переповнює гордість, адже наша молода партія менш як за три місяці об’єднала надзвичайно потужних людей і на місцях, і на всеукраїнському рівні. Команда в Сумах – це люди, у яких я впевнений», - говорить Володимир Лободін. 

Підтримати Володимира Лободіна під час подання документів на реєстрацію прийшли кандидати з першої п’ятірки в списку «ЗА МАЙБУТНЄ» до міської ради.

Юлія Подрєз, директорка навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин СумДПУ: 

«Я маю досвід роботи у вищій школі понад 15 років, працюю з майбутніми педагогами. Наше завдання - адаптувати систему освіти на всіх рівнях так, щоби в результаті ми отримували висококваліфікованого фахівця, який хотів би працювати за спеціальністю і, що дуже важливо, міг це робити в Сумах». 

Андрій Фролков, голова ради Асоціації платників податків у Сумській області:

«Я хочу в цьому скликанні ради зберегти промисловий потенціал міста, щоби наші підприємства мали більше замовлень, щоби створювалися нові робочі місця. Я розуміюся на питаннях бюджету, соціальної політики, тому готовий попрацювати також із тарифами й цінами на енергоносії та комунальні послуги, які надаються сьогодні мешканцям». 

Ірина Рибальченко, депутатка Сумської міської ради:

«Я хочу, щоби діти поверталися до нашого міста після навчання, щоби залучалися інвестиції, щоби створювалися робочі місця, щоби наше місто Суми як обласний центр повернуло собі велич і розвиток, щоби нам усім було тут затишно». 

Андрій Мельник, будівельник:

«Зараз у мене той період у житті, коли я відбувся в професії, маю сили зробити більше для свого міста й точно знаю, які проблеми та як потрібно розв’язувати не в теорії, а на практиці»

Вікторія Гребіник, юристка:

«Не милозвучні слова, а конкретні вчинки – це те, чим депутати мають відповідати на питання своїх виборців. Я вирішила балотуватися й обрала команду Володимира Лободіна, бо знаю його як принципову, відповідальну людину - для мене це дуже важливо». 

Зараз уся команда щоденно спілкується з мешканцями міста. І після цих зустрічей вони переконані, що дістануть максимальну підтримку містян на виборах 25 жовтня. Це додає сил і впевненості, адже, зізнається Володимир Лободін, поставили собі чітке і складне завдання: «Я зібрав найсильнішу команду і сказав їм: «Ми змінимо місто заради МАЙБУТНЬОГО».

◊ Передвиборна агітація

Политика

Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
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