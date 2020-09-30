Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы Увидев эту школу, трудно поверить, что она находится в маленьком приграничном городке на севере Сумщины, где проживает всего около 5000 жителей.

Дружба, которую мы знаем больше под названием железнодорожной станции и таможенного поста «Хутор-Михайловский» - это даже не райцентр. Но здешним учебным заведениям могут позавидовать даже сравнительно большие города Сумщины.

«В 2016 году нашу объединенную территориальную общину возглавил Евгений Харитонов, кандидат на городского голову от партии «Наш край». Тогда, в первую очередь, громада начала решать проблемы детей, - вспоминает директор Дружбовский школы I - III ступеней Тамара Высокос. - Наш комплекс опорный, он имеет два филиала - Дружбовский и Чуйковский. В Чуйковском филиале также есть и школа и детский сад. В школах протекала крыша, поэтому портились стены. Кроме того, было очень холодно. Громада выделила средства на капитальный ремонт крыши и второго этажа школы, в течение 2017-2018 года эти работы были выполнены ".

За это время удалось решить главные проблемы и в Дружбовском филиале - там полностью отремонтировали пищеблок, и в Чуйковском - отремонтировали крышу, которая протекала. В следующем году, на условиях софинансирования, проводилась термомодернизация заведения. Мэру удалось привлечь почти 7 млн. гривен на мероприятия по повышению энергоэффективности. В это же время вымостили плиткой дорожки и площадка перед школой.

В 2020 эти работы продолжились, было сделано капремонт раздевалки, вестибюля, закуплена современная мебель, в школе и в филиалах проведены текущие ремонты. Для всех трех школ была закуплена новая мебель, компьютерная техника, оформлено современное библиотечное пространство. Для медиатеки приобрели телевизоры, ноутбуки, акустические системы. Сейчас проводится полная замена оборудования пищеблока - от плит и духовых шкафов до столов и стульев.

«У меня двое школьников, дочь ходит в пятый класс, а сын в восьмой, - рассказывает местная жительница Валентина Степановна. - Когда я рассказываю своей подруге из Сум, что доплачиваю лишь частично за питание детей, она мне не верит. Потому что привыкла к регулярным платежам за своего школьника. То они покупают шторы, то ремонтируют классы. У нас не так. Ремонты, мебель, техника - все закупается за деньги бюджета громады, который, в том числе, и формируется за счет наших налогов - жителей ОТГ». За средства громады питаются дети-сироты, малообеспеченные, все, кто имеет льготы. Также, громада финансирует премии и денежные вознаграждения учителям, персонала школ и воспитателям ко Дню учителя и к Новому году. И это не подачка в 200 гривен, а премия в размере месячного оклада! Учителей, подготовивших победителей районных и областных олимпиад, также поощряют премиями.

К сожалению, такая картина с образованием на Сумщине сегодня скорее исключение из правил. Такому отношению власти к педагогам позавидуют и крупные города. Даже сумчане привыкли к гораздо худшему состоянию своих образовательных учреждений. Государство годами не создает педагогам условий для работы. Учителя только слышат о реформах и получают очередные обещания от власти. Требований отовсюду значительно больше, чем заработной платы и уважения.

«Власть должна помнить: кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы, - уверен один из лидеров списка «Нашего края» в областной совет, почетный гражданин города Сумы, Анатолий Епифанов. - Мы с командой «Нашего края» сделаем все, чтобы Сумщина получила грамотный и системный подход к образованию. Мы будем отстаивать сохранение и модернизацию школ и других учебных заведений в области. Максимальное внимание уделим социальному обеспечению учителей, налаживанию транспортной коммуникации между учебными заведениями и домами детей. Особое внимание - качественной инфраструктуре для дистанционного обучения».

Но это все будет возможным, если власть поддержит в госбюджете - 2021 децентрализацию, - уверена партия местного самоуправления «Наш край». Очень важно, чтобы созданные громады имели надежду на будущее. На содержание учреждений образования необходимо предоставить существенные дотации и субвенции, полноценно профинансировать государственные программы. Залогом быстрой их реализации станет наличие многочисленных фракций «Нашего края» на уровне: община - район - область.

Наш край будет образованным и сильным там, где общинами руководят хозяйственники и профессионалы с государственнической позицией.