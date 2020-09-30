Мешканці Сумщини: Громадам потрібні господарники та професіонали з «Нашого краю» Досвідчений очільник громади, який відродив провінційне місто; успішний керівник агропідприємства, який підняв з колін колгосп, що помирав; небайдужий фермер, який безкоштовно надає житло молоді; перспективний керівник промислового підприємства, який працює над збільшенням робочих місць; сильний кардіохірург, який щоденно рятує життя.

Це короткий перелік членів потужної команди господарників і професіоналів «Нашого краю», які об’єдналися, щоби надати кожній громаді сталого розвитку, розвинену мережу медичних та освітніх закладів, чисте довкілля, інфраструктуру для активного розвитку підприємництва, надійний захист нужденних і комфорт для всіх, а не лише обраних. Це партія, що у своїй діяльності керується інтересами та правами кожного українця, розуміє, як розв’язувати місцеві проблеми, та бере на себе персональну й командну відповідальність. І цьому є багато прикладів.

Олена Коробко, працівниця заводу «Імпульс» (м. Шостка):

«Микола Нога далеко не перший рік керує моїм рідним містом. Шостка з ним піднялася. Свого часу закрилося головне наше підприємство «Зірка». Інший би руки опустив, а цей створив технопарк на порожній території промислової зони. До нас прийшли нові виробники, відкрилися підприємства, з’явилася робота. А подивіться на саме місто, на сквери, історичні місця, благоустрій. Вони з кожним днем стають краще. Це ж саме можу сказати і про медзаклади, школи й садочки. Я бачу, що Шостка розвивається. Усвідомлюю, що тут є перспектива для мене та моїх дітей. Вірю, що Микола Нога розуміє: гроші треба вкладати в якість життя людей. Він знає, які проблеми нас хвилюють. І я переконалася, що вміє ці проблеми розв’язувати. Впевнена, що і громаді, та й усій нашій Україні потрібні саме такі успішні управлінці, які йдуть на місцеві вибори з командою «Нашого краю». Тільки досвід і професіоналізм зможе зробити наш регіон квітучим».

Ніна Лучанінова, пенсіонерка (с. Люджа Тростянецької громади):

«З Олександром Слівкіним селу пощастило. Фермерів, які користуються нашою землю, чимало, але людське серце в одного. Ось дивіться: село старішає, пенсіонерів багато. Усім потрібно допомогти: город зорати, двері поставити чи вікна замінити. Так тільки до Слівкіна і йдемо – знаємо, що не відмовить, допоможе обов’язково. А подивіться на нашу сільську амбулаторію - він там і підлогу поміняв, і стелю перемонтував. Миколайович (Слівкін. – Ред.) і криниці чистить на вулицях, і привів до ладу наш сільський ставок. Зараз будує там зону відпочинку. У радості, як то кажуть, теж до нього: Слівкін - основний спонсор нашого Будинку культури. Фестивалі, свята, нові костюми - теж він.

Я не чула, щоби хтось ось так узяв і за свої власні гроші купував будинки чужим людям. А в нас, у селах Люджа та Смородино, він вісім будинків для молодих спеціалістів придбав. Хоче, щоби село розвивалося, щоби дитячий сміх не зникав із вулиць.

Знаю, що на місцевих виборах він іде кандидатом до обласної ради з «Нашим краєм». Якщо в цій партії наш Слівкін і такі, як він, то вони дійсно наведуть лад на нашій землі».

Світлана Письменна, домогосподарка (м. Конотоп):

«Поекспериментували ми тут із владою (сміється. – Ред.) Потрібно з голови на ноги все повертати. Коли міську владу очолював Іван Огрохін, то й у Конотопській громаді був лад. Ну, от уміє Іван Миколайович налагодити роботу навіть щодо того ж благоустрою. Я пам’ятаю, яким чистим був Конотоп. Облаштували і центральний ринок, і новий бульвар - усе його заслуга. Дороги, які будувалися за Огрохіна й досі стоять, не те що зараз! І постійно щось для людей будувалося, закуповувалося до лікарень, шкіл, садочків. Якесь життя було світлішим, перспектива якась відчувалася. Добре, що Іван Миколайович повертається до керівництва містом. Він змінить життя нашої громади! Та й люди, які зібралися біля нього в партії «Наш край», не були помічені з мегафонами на площі, а бачили їх лише із засуканими рукавами в роботі. Дуже вже хочеться, щоби влада нарешті запрацювала».

Олександр Дем’яненко (Конотопський район):

Олександр Дем’яненко на прийомі в директора Інституту серця Бориса Тодурова

«У 2010 році мені зробили операцію із заміни мітрального клапана. З того часу необхідно регулярно, кожні пів року, проходити медичне обстеження у фахівців. Але, як кажуть, лікуватися в нас немає де і немає за що. Тому особливо й не обстежувався. А тут телефонують з обласної кардіолікарні та кажуть, що мене в Конотопі огляне сам Борис Тодуров, дуже відомий кардіохірург, директор київського Інституту серця. Я приїхав, обстежився, призначили лікування. І копійки не взяли. Кинувся питати, кому дякувати. З’ясувалося, що ці прийоми є постійними, проводяться по всій області, і не тільки кардіологами, а й дитячими ортопедами, ендокринологами та мамологами. Є програма «Наш край» - здоров’я мешканців Сумщини» за підтримки благодійного фонду «Наше майбутнє» Андрія Деркача. Тішить, що є в нас небайдужі люди, які роблять те, на що неспроможні держава та місцева влада. Саме такі люди мають приходити до влади й визначати долю моєї рідної землі!»

Людмила Літвінова, головний бухгалтер (м. Суми):

«Понеділок - п’ятниця. Робота з дев’ятої до вісімнадцятої. Аванс - 5-го, зарплата 25-го. Це буденність для сотень працівників Сумського виробничого підприємства «Енергомаш», що є одним із лідерів машинобудівного комплексу України. Але така буденність – гарантія добробуту сімей, впевненості в завтрашньому дні дітей. Я можу лише подякувати керівнику підприємства Олексію Гавриленку за сміливість. В Україні без неї ніяк. Він очолює потужне підприємство з виробництва верстатів, промислових і побутових насосів, впровадив тут новітні технології, зробив його відомим далеко за межі Сумщини.

Професійний досвід Олексія Гавриленка та його колег-господарників від «Нашого краю» допоможуть у тому, щоби регіон став перспективним для розвитку промисловості, надходження інвестицій, збільшення високооплачуваних робочих місць».