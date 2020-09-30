Местные выборы-2020: Сумы по полочкам Кто, как и для чего берет власть в Сумах 25 октября? Все ответы и реальные расклады — в предвыборном проекте ZN.UA.

На первый взгляд на Сумщине сегодня одно градообразующее предприятие — государственная граница, одна градообнимающая партия — «Батьківщина» и один градоконтролирующий мэр — Александр Лысенко. Однако при кажущейся простоте задачи мы с вами сложили только одну сторону сумского кубика Рубика. Остальные вас тоже не разочаруют.

Мэр Сум Александр Лысенко, безусловно, мечтает сделать дубль: сохранить кресло и подпереть его большинством в горраде. Родная «Батьківщина» получила его в кандидаты буквально в последний момент. После того, как отколовшийся от первоисточника Лысенко заплутал в поисках собственного политического пути. На безрыбье и низкорейтинговый в общеукраинском мэрском зачете, но самый рейтинговый в Сумах кандидат — акула. Рейтинг «Батьківщини» после воссоединения с Лысенко подтянулся до 19%.

Не забываем, что в хорошо взрыхленной еще губернатором Владимиром Щербанем сумской политпочве остались крепкие старые корни «регионалов». Нардеп Андрей Деркач и экс-глава Сумской ОГА Юрий Чмырь все шесть постмайданных лет присутствовали в городе и регионе. Впрочем, как и мэр успешно присутствовал в местных СМИ Деркача.

А вот криминалитет вперемешку с силовиками, испокон веку курирующими приграничные «зеленку» и КПП области, — местная изюминка. Контрабанда, наркотики, оружие, проституция… В городе давно спокойно произносят имя известного на все СНГ вора в законе Лёры Сумского. Однако избегают разговоров о стремительно набирающей вес местной «бауманской» группировке (не путать с российской), постепенно срастающейся с отделениями «Східного корпуса» и «Нацкорпуса».

И если до этих выборов местный криминалитет лишь косвенно присутствовал во власти, то сегодня он имеет все шансы в ней материализоваться. Ну разве что новый губернатор Роман Грищенко, уложивший давеча лицом в землю советника министра МВД генерал-полковника Владислава Бухарева — еще одного «туза» Сумщины, помешает.

Да, это Сумы, детка. И мы сейчас имеем хорошие шансы узнать, кто в итоге будет здесь «крутить кубик», а главное — на чьих условиях?

Как сложились отношения мэра и Центра

49-летний городской голова Сум Александр Лысенко, в прошлом офицер, уволился из рядов ВСУ в 1992 году. В течение нескольких лет совмещал коммерческую деятельность с политической. Лысенко известен в Сумах как владелец бизнеса маршрутных такси (в 2006–2010 годах возглавлял собственное предприятие ООО «Сумытранс-С»). С 2006 года — иногда дрейфующий, но сторонник «Батьківщини».

Лысенко дважды баллотировался в народные депутаты, но безуспешно. Оставшись политиком регионального масштаба, поддерживал партию как мог. Сперва на общественных началах помогал народному депутату Украины VII созыва от ВО «Батьківщина» Александру Турчинову, а потом под флагом партии взял и победил на выборах мэра Сум в 2014 и 2015 годах, «освободив город от гнета регионалов».

Лысенко не только сохранил личный статус мэра-любимчика Юлии Тимошенко, но и каким-то чудесным образом не дал предприимчивому лидеру продать франшизу городской организации экс-регионалу, как то случилось на уровне области. Однако об этой партийной метаморфозе «Батьківщини» на Сумщине мы обязательно расскажем ниже.

А здесь стоит уточнить, что Лысенко не только держал удар в «материнской» партии, но и не сильно «прогибался» перед ОГА. В мае 2020 года за открытым конфликтом мэра Сум с тогдашним губернатором Николаем Клочко наблюдала вся область. Назначенный еще Порошенко, но пребывающий в орбите Андрея Деркача, Клочко инициировал процесс перерегистрации коммунальных предприятий, расположенных в Сумах и на территории районов области. Всему виной была децентрализация и «нежелание города, получившего приток денег, поддерживать финансово региональные программы». Городские чиновники заявляли, что потеряли на этих манипуляциях областной власти около 80 млн грн.

«Я считаю, областная власть не поняла, что произошло в стране, — сказал как отрезал мэр вслед уходящей власти. — Сменился президент, изменилась ситуация. Если они и дальше будут продолжать такой процесс, я думаю, что нам нужно собирать громаду, выходить на площадь, блокировать полностью все входы в областную администрацию и областную раду и не давать им осуществлять свои мародерские полномочия. Вы знаете, что сегодня готовят они? Выводить все учебные заведения, наши университеты и регистрировать в Сумском районе. Предпринимателей сегодня всех вызывают в администрацию и не предлагают, а требуют перерегистрироваться из города Сумы».

Блокировать здание ОГА мэру не пришлось, отношения с новой властью у Лысенко сложились. Особенно, когда в область пришел второй губернатор от «зеленых» — военный прокурор Роман Грищенко. У Лысенко оперативно появился заместитель от «зеленых», а сам Грищенко получил в пользование все медийные пиар-площадки мэра. Таким образом Лысенко укреплял свои переговорные позиции с центральной властью и гасил перманентную конфронтацию с областной радой.

Стоит уточнить, что этот союз местной и центральной власти в Сумах оказался достаточно продуктивным. Наши источники в окружении мэра утверждают, что накануне местной кампании Лысенко и «Слуга народа» долго вели переговоры о сотрудничестве. Посредником был уроженец Сум, экс-нардеп и бывший первый заместитель главы СБУ Владислав Бухарев. Бухарев (а его тень еще не раз всплывет в нашем повествовании) — человек Тимошенко, близок к Авакову и имеет сегодня ключевое влияние в области. Результатом же этой сделки стал компромиссный кандидат на пост городского головы от СН — нынешний нардеп, педагог начальной школы Татьяна Рябуха точно не составит конкуренции действующему градоначальнику.

Ели бы мэр Днепра Борис Филатов был в курсе этого обстоятельства, то вряд ли поехал бы к Лысенко лично со своей партийной «Пропозицією». Билет на войну с президентом мэр Сум прогнозируемо покупать отказался.

Как изменился и используется бюджет города в ходе децентрализации

Если в 2014-м доходы городского бюджета Сум едва превышали 570 млн грн, то уже в 2019-м благодаря децентрализации город собрал почти 3 млрд. Из них 58% — налоговые поступления: 1,1 млрд грн налогов на прибыль и доходы, 426 млн местных налогов и 135 млн грн акцизов. Неналоговых поступлений город собрал немногим более 143 млн грн. Официальные трансферты составляют 37% городского бюджета, или 1,1 млрд грн.

Сумская горрада сотрудничает с местными налоговиками, чтобы никто не уклонялся от уплаты налогов, а задолженности погашались полностью. В 2019-м благодаря этому сотрудничеству в бюджет вернули почти 9,5 млн грн налогов, 4 млн из них — за счет принудительного взыскания. Следит город и за своевременной оплатой аренды, передав исполнительной службе дел на 5 млн грн долгов.

Такая придирчивость городской власти понятна: 75,5% расходов городского бюджета (1,8 млрд грн) — это социальные, так называемые защищенные статьи, соответственно на другие расходы остается не так уж и много. В частности на строительство, реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства и термомодернизацию в прошлом году город израсходовал около 69 млн грн. На похожие нужды израсходовали 47 млн грн из городского бюджета развития. Но в общем, учитывая изношенность большинства сооружений и объектов, это не очень много. (Однако почему весомая часть средств бюджета идет на укладку плитки и тротуаров, при том, что теплосети и ЖКХ в городе — в катастрофическом состоянии, вы поймете несколько позже.)

Недостаток средств компенсируют сотрудничеством с международными донорами и привлечением кредитов. Речь идет о программах «Обновление подвижного состава КП «Электроавтотранс» (4 млн евро от ЕИБ), «Повышение энергоэффективности в дошкольных учебных заведениях» (5,2 млн евро от ЕИБ), «Энергоэффективная термомодернизация КП «Детская клиническая больница святой Зинаиды» (14,7 млн грн от НЕФКО), «Модернизация и реконструкция системы водоотвода» (1,5 млн евро от НЕФКО и 0,3 млн евро от NIP) и т.п.

Город, учитывая все, осознает, что для возврата этих кредитов нужно менять экономическую модель развития, чтобы находить новые источники финансирования бюджета. Ставку делают на малый и средний бизнес.

В Сумах поддерживают предпринимательство: снижены ставки местного налога на недвижимость и единого налога для предпринимателей; работает координационный совет по вопросам развития предпринимательства, помогающий бизнесу решать текущие проблемы; с привлечением экспертов в 2019-м проведены пять учебных семинаров для местных предпринимателей (темы — продвижение экспорта, поиск контрагентов, вопросы налогообложения и т.п.); открыт «Сумской Бизнес Хаб» — пространство для кооперации, обучения и обмена бизнес-идеями; проведены Фестиваль собственного дела ВХІD и конференция «SMART подходы для промышленности»; идет работа над созданием регионального кластера «Инжиниринг. Автоматизация. Машиностроение». (При этом, безусловно, активно развивается бизнес фирм и организаций, аффилированных с властью, чем Сумы мало отличаются от других украинских городов.)

Летом прошлого года горрада завершила работу над экономической стратегией Сум. Решили и в дальнейшем способствовать развитию малого и среднего предпринимательства. Будут реализовывать стратегию, создав единый информационный портал для предпринимателей и расширив функционал «Сумского Бизнес Хаба» до Постоянного центра поддержки бизнеса, а также обновляя финансово-кредитную политику города в части поддержки малых предпринимателей. Правда, почему-то забыли о местных заведениях высшего образования (ЗВО), которые играют градообразующую роль для Сум. Лишь в Сумском национальном университете (входит в пятерку лучших ЗВО страны) обучаются 3 700 иностранных студентов.

Какие обещания за пять лет мэр выполнил, а о каких — забыл

По итогам большого муниципального опроса группы «Рейтинг», Сумы по уровню и качеству предоставляемых властью услуг — крепкий «середнячок» с 2,9 балла из 5 максимальных. Город, по мнению жителей, справляется с тротуарами. (Еще бы! Изготовлением тротуарной плитки занимаются фирмы, связанные с городским головой.) Стабильно здесь работают учебные заведения, рынки и торговые центры. С вывозом мусора, канализационными системами, состоянием дорог и водоснабжением — хуже. Работой медицинских учреждений, транспортной инфраструктурой и развитием промышленности сумчане недовольны. А отопительного сезона ждут с ужасом — у города худший показатель в стране по его организации и обеспечению. Изношенность коммунальных систем жилого фонда здесь играет ключевую роль.

Тем временем директор «героического» «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин идет в списке «Батьківщини». «Шах и мат, — комментирует местный источник. — Ведь столичная компания Шкрибляка/Яковенко «ТехНова», кроме столичной Дарницкой и Черниговской ТЭЦ, арендует Сумскую ТЭЦ. Теперь основной коммунальный объект «Батьківщина» будет сдавать в аренду самой себе. Действующая аренда заканчивается в 2024 году. То есть одна из задач партии Тимошенко и мэра этой каденции — продлить аренду основного коммунального объекта правильным людям».

С ноября 2015 года А. Лысенко дал 93 обещания. По данным аналитического портала «Слово і Діло», из них он выполнил 35, или 38%, провалил — 9 (10%) и еще 49 (52%) обещаний должен реализовать.

Очевидно, что жители города оценили внимание мэра к учебным заведениям Сум. Начиная с 2016 года каждая школа ежегодно получала по 150–200 тыс. грн. Что покрывало потребность в текущих и капитальных ремонтах. Справился сумской мэр с обещанием до конца 2019 года завершить работы по ремонту и обустройству улицы Владимирской.

В октябре 2019 года градоначальник пообещал, что в апреле 2020-го в областном центре откроется инклюзивно-ресурсный центр №1.«Данное учреждение необходимо, а потому не может оставаться долгостроем: запланировали сделать за год, значит должны выполнить — в апреле следующего года инклюзивно-ресурсный центр №1 должен заработать на полную», — заверил мэр.

В течение 2019 года на строительстве было освоено 2,2 млн грн, но работы не закончили «из-за отсутствия финансирования».

В 2020 году мэр обязался полностью завершить ремонт Центральной городской больницы: «Все отделения будут отремонтированы. Ни одно неотремонтированным не останется». Осталось.

Как и большинство мэров областных центров, Лысенко собирался построить мусороперерабатывающий завод. В декабре 2019 года он сообщил, что вот-вот будет подписан договор с чехами. Но с тех пор — тишина. Кстати, чехи не работают с откатами.

А вот совсем-совсем не торопился мэр с выполнением транспортной городской программы — приобретением обещанных сумчанам коммунальных автобусов. Троллейбусам повезло больше. Накануне выборов, 23 июня 2020 года, состоялось первое за всю каденцию Лысенко подписание договора между ГП «АСЗ №1» АК «Богдан-Моторс» и городом на поставку 19 троллейбусов «Богдан Т70117». Вообще транспортная тема для матерого бизнесмена-перевозчика А. Лысенко — сплошной конфликт интересов.

В чем видят коррупционный фактор горожане, медиа и правоохранители

Как собственник крупнейшего транспортного монополиста компании ООО «Сумытранс-С», А. Лысенко на этом бизнесе «ездовую собаку съел». «Поэтому очень трудно заподозрить нашего мэра в неспособности построить эффективную схему зарабатывания для коммунального предприятия «Электроавтотранс», — пишут местные медиа. — Тем более имея административные рычаги и довольно «упитанный» бюджет развития, с которым любого частного конкурента можно загнать за условный «можайск». Освоены баснословные для Сум бюджеты развития, а по городу до сих пор ездят три с половиной новых троллейбуса, которыми просто заменили те, что уже страшно было выпускать из ворот депо».

«Характеристики автобусов, бюджеты, тендеры, транспортная схема... Сумчан «кошмарят» этими определениями и представители власти, и так называемые активисты от транспорта. Кто с кем судится, выделяет средства, изучает предложения производителей, проводит дискуссии. Но все это — мишура и дымовая завеса, за которыми скрывается простая истина: единственным прибыльным видом транспорта в Сумах являются маршрутки. И тому, кто эту прибыль получает, коммунальный конкурент нужен только в виде «пациента, который скорее мертв, чем жив», — заключают журналисты.

Еще одна точно «неживая» инициатива Лысенко связана с городским кейсом «Евродворы». Фишка в том, чтобы выиграть тендер и оставить сумские дворы в их первозданном виде. Эта задача оказалась по силам фирмам-однодневкам, которые рождались под тендер и тут же умирали под тяжестью свалившихся на них из городского бюджета денег. Хищения оценивались в сотни миллионов гривен. Наказания никто не понес.

Вряд ли стоит удивляться, что к «Евродворам» городские власти поспешили проложить «евротротуары». Правда, не по нормам ГСН, зато КП «Дорремстрой» работает на полную мощность. Асфальт, плитка, конфликт интересов в руководстве, случайно замеченный НАПК. В Сумах умеют осваивать бюджет. И хорошо платить за профессионализм.

В июле 2019 года СМИ обнародовали информацию, что НАПК направило в суд 14 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, в отношении сумского городского головы Александра Лысенко. НАПК сообщало: «Мэр по собственному усмотрению и видению оценивал личный вклад в результаты работы и в течение семи месяцев устанавливал самому себе премии в размере 65–270% к своему должностному окладу, надбавкам и доплатам». Однако позднее Апелляционный суд не увидел в действиях мэра состава правонарушений и закрыл производство.

Свои пять копеек в борьбу с коррупцией в Сумах вставила Счетная палата. По информации медиа, в октябре-ноябре 2018 года власти Сум присвоили часть денег Государственного фонда регионального развития (ГФРР) при реконструкции городского коллектора. Соответствующие нарушения обнаружили работники Харьковского территориального управления Счетной палаты. Провeрка выявила, что из выдeлeнныx нa рeмoнт кoллeктoрa 8,5 млн грн 2,5 млн приcвoила мecтная влacть. «Тaк, дeпaртaмeнт инфрacтруктуры гoрoдa Сумы, собственно и выпoлнявший рaбoту, умудрилcя вписать в зaключитeльный aкт рaбoты, кoтoрыx в дeйcтвитeльнocти нe былo», — отмечают журнaлиcты.

Кто спонсор местной власти, и какими интересами руководствуется

Мэр Сум сам себе режиссер и продюсер. Однако в городе есть несколько долгостроев, которые можно причислить не только к реальным победам мэра Лысенко (стадион «Авангард», молодежный центр «Романтика» и Театральная площадь к выборам таки вышли на финальную стадию), но и к его «спонсорам». Эти объекты всю каденцию мэра нуждались в постоянной опеке власти. Вот буквально недавно начальник горуправления капитального строительства Виталий Шилов сообщил, что на прошлой неделе завершилась процедура (не пойми какого по счету тендера. — ZN.UA), определившая подрядчика окончания реконструкции стадиона «Авангард» в Сумах.

На самом деле вы сейчас прочитали фразу-ключ любого спонсорского ларца любой власти в любом украинском городе. Безусловно, не все мэры и их подчиненные пользуются ключами от черного хода к бюджету, который пополняем мы с вами своими кровно заработанными. Но многие.

В этом разделе уместно заметить, что в Сумах на самом деле правит триумвират. Мэру А.Лысенко помогает отец вышеупомянутого начальника горуправления по капстроительству, а по совместительству — глава фракции «Батьківщина» Владимир Шилов. Третье звено цепочки — глава городского управления финансов Светлана Липовая. Которую, кстати, тоже не обошло своим вниманием НАПК.

«Детективы Национального агентства сочли, что «пани Липовая, будучи депутатом Сумской городской рады, во время рассмотрения вопроса о продлении договора аренды земли предприятию ее сына на сессии горрады не сообщила о конфликте интересов и проголосовала», — писали медиа.

«Речь идет о решении горрады, принятом в 2017 году, — прояснял ситуацию адвокат Липовой. — Предприятие, вопрос которого рассматривался на сессии, действительно принадлежит ее сыну, однако тот не является членом ее семьи, проживает отдельно, и ни Светлана Липовая, ни ее муж никакого отношения к этому предприятию не имеют. Светлана Липовая голосовала только за возвращение к рассмотрению на сессии вопроса по этому предприятию, даже не зная, что речь идет об ООО ее сына. За само продление аренды она не голосовала». Тоже можно прямо сейчас заносить в анналы классических местных схем.

Какую партию ведет мэр и каковы его планы на большинство в городской раде

Надо сказать, что на фоне наших наблюдений за перемещением политических сил и смыслов в местной кампании (а Сумы — уже 14-й город, куда мы нырнули) обозначились несколько трендов, актуальных для многих регионов и городов. В Сумах, пожалуй, выпуклее, чем где-либо, видна трансформация партии Юлии Тимошенко. А также политического пространства вокруг нее. Партийная символика «Батьківщини» остается прежней, а вот люди в списках — меняются. Причем в зависимости от интересов совсем других политических сил и элит в регионах. Честно? Юлия Владимировна банально распродает франшизы. Вряд ли мы можем точно утверждать, о чем это свидетельствует. Возможно, Тимошенко просто устала бороться за справедливость и решила толкнуть с молотка свой основной политический актив.

Удивительно, но Сумы — настолько город с изюминкой, что даже фамилия покупателя областной организации «Батьківщини» — Молоток. Бывший «регионал», народный депутат, прошедший в Раду по списку «Відродження», Игорь Молоток недавно сбросил старую политическую кожу и предметно подумал о будущем вместе с партией «За майбутнє». Но то, что было сложено «в сумку» год назад, никуда ж не делось. Теперь член команды Палицы/Коломойского Молоток фарширует областные списки партии Тимошенко. Руками своего многолетнего официального помощника в Раде — Вадима Лысого. Который и встал у официального руля областной «Батьківщини».

Но и это еще не все чудеса, которые сотворила на Сумщине уставшая Юлия Владимировна. Вадим Лысый — друг экс-губернатора Сумщины, одного из выдающихся собирателей «кэша» времен Януковича Юрия Чмыря. Отсидевшегося тихо, но продуктивно, эти пять постмайданных лет в областной раде. В результате Чмырь возглавил список ОПЗЖ и имеет большие шансы возглавить областную раду. Куда — внимание! — в обход Сум нацелился и пан Деркач с «Нашим краєм». С учетом того, что эти два политика имеют и рейтинг, и ядерный электорат на севере области, они точно заводят свои фракции в областную раду. Где их — та-дам! — поджидает напичканная своими людьми «Батьківщина». «Реванш регионалов в области можно уже даже не прогнозировать, а констатировать. Даже без попадания в облраду пока еще не сильного на Сумщине Коломойского. В оппозиции там остаются только ЕС и ошметки «слуг», — подводит черту один из наших компетентных собеседников в Сумах. Почему ошметки, расскажем ниже.

А пока вернемся непосредственно в Сумы, где расклад совсем иной. В чем, собственно, и состоит особенность этого славного города. «Батьківщина» в Сумах — совсем другие ребята, — продолжает наш источник. — Они пришли в город не сдавать Украину, а грабить. Такое себе «семейство сумчатых». Последние два года Тимошенко вела переговоры с И. Молотком не только насчет области, но и города, конечно. Именно поэтому Лысенко дрейфовал в поисках политического пристанища. Отсюда переговоры со «слугами», которые принесли свои полезные плоды в виде непроходной Рябухи, и переговоры с черниговским мэром Атрошенко по поводу приобретения франшизы его партии «Рідний край». Но Атрошенко попросил слишком много денег. Зато Тимошенко, потеряв за два года шатаний мэра рейтинг в Сумах (не дотягивал до 10%), позвала Лысенко обратно. На его условиях».

Дальше — тоже интересно. Городской голова, выступая на выдвижении, воздержался от эмоциональных комплиментов в адрес Юлии Тимошенко: «Наша каденция прошла под лозунгом «Реальными делами обновляем наш город». За прошедшие пять лет команда приложила много усилий для достижения этой цели, положительных изменений в городе немало. И все же, встречаясь с громадой, я слышу и критику. Но, как говорят, кто ничего не делает, того и не за что критиковать. Мы работаем для людей и в будущем обязательно учтем все замечания горожан».

Вместе с Лысенко (а его мэрский рейтинг сегодня — 45%) теперь учитывает замечания горожан, помогая формировать списки, его давний соратник по партии, директор городского «Водоканала» Анатолий Сагач. А также генерал-полковник Владислав Бухарев. Иногда работающий на других, но стопроцентно — человек Тимошенко. (Бухарев вместе с А.Турчиновым и А. Кожемякиным стояли у истоков формирования службы безопасности Ю. Тимошенко во времена постЕЭСУ. После прихода к власти Зеленского генерал-полковник, безусловно, мог рассчитывать на длительное сотрудничество своей супруги с «Кварталом-95» (Елена Бухарева — сценарист компании). Он даже отметился на постах главы внешней разведки и заместителя главы СБУ. Но что-то в итоге не склеилось у генерала с Зеленским и Банковой. А вот с Аваковым сложился прочный тандем. Который, собственно, и закрепляет ключевое влияние Бухарева на Сумщине.)

Так вот, официальный советник министра внутренних дел В.Бухарев имел, скажем так, тет-а-тет с губернатором Романом Грищуком. И здесь для понимания всей глубины политического расклада на Сумщине, стоит процитировать первоисточник — пост в Фейсбуке экс-главы Голосевского управления полиции Киева Д.Ярославского:

«На днях генерал СБУ Бухарев представлял нового начальника УВД Сумской области, а после представления, вместе с областными депутатами БЮТ, некоторыми силовиками и губернатором области, поехали в Лебедин на вотчину Бухарева, в лес побухать. По старым обкомовским традициям, выставили оцепление (ведь люди не зря полиции налоги платят), и понеслась!..

Чрезмерно бухнув, Бухарев начал зачитывать всем, в том числе и губернатору, что он — хозяин Сумской области, а губер и все остальные — временщики и должны слушать реального папу. Все бы хорошо, но губер оказался с яйцами. Не согласившись с генералом, достал ствол и, «культурно» объяснив чиновникам (дословно), что все они пи#оры, положил присутствующих на землю и открыл стрельбу. По словам одного из участников происходящего (депутат «Батьківщини»), начал просить Аллаха, чтобы тот защитил его от пуль. Могу резюмировать — Владимир Зеленский назначил в Сумскую область пацана с характером. Надеюсь, он и схемы местных князьков так же ломать будет». (Мы так подробно привели цитату только потому, что известна далеко не одна история о любви губернатора пострелять на отдыхе.)

Насчет схем — не факт (дальше на пальцах объясним, почему). Но факт, что данный инцидент скрепил (хорошо, что не кровью) дружбу «Батьківщини» с новой властью. И если сегодня в городской раде фракция Тимошенко дотачивает большинство тремя штыками «Свободы», то завтра с «Батьківщиной» (19%) будет «Слуга народа» (25%). Ну и точно, в случае необходимости, власти всегда дадут голоса люди из ОПЗЖ (11%), «Нашего края» и «За майбутнє» (эти — если пройдут, конечно, пока у них по 2%). Сначала в оппозицию отправится ЕС (14%). Причем и в области, и в городе. Потом будем считать перебежчиков.

И совсем свежая новость «с полей»: директор Центрального рынка Магомет Галаев идет в областную раду от «Батьківщини», а его сыновья Расул и Рустам — в городскую. От ЕС и «Слуги народа», соответственно. Вот что кэш животворящий делает. И нет санэпидемстанции в нашей стране ни на рынок, ни на совесть.

Кто главные конкуренты хозяина города

Итак, основные группы влияния Сумщины, с учетом изменений в Избирательный кодекс и введения в обращение уже на следующих парламентских выборах исключительно пропорциональной системы, основную ставку делают на область. Северные районы — вотчина Деркача и Чмыря, куда можно забросить «сетки». Сумы — не их территория. Да и с «сетками» в городе не очень. Народ продвинутый, сидит в Фейсбуке и голосами торгует редко. Чем это объяснить, если даже в Киеве — часто, не знаем. И Деркач («Наш край»), и Чмырь (ОПЗЖ), и Молоток с Палицей (полный комплект вооружений) выставили, по сути, технических кандидатов в мэры областного центра.

От ОПЗЖ в последний момент официально выдвинута Тамара Ищенко — бывший заместитель Юрия Чмыря в должности главы Сумской ОГА при Януковиче (поэтому в список социологов не попала). А от Андрея Деркача и партии «Наш край» в мэры Сум идет такая же техническая Елена Мельник — ныне начальник управления культуры и туризма Сумской ОГА, когда-то была мэром Глухова, человек Деркача еще со времен Кучмы. Говорят, она не хотела баллотироваться, но партия сказала «надо». Без шансов и видимых результатов в поле.

Владимир Лободин, директор торгово-развлекательного центра «Мануфактура», официально идет от партии «За майбутнє». Собственник и конечный бенефициар торгового центра «Мануфактура» — Игорь Палица с партнерами. То есть они, по сути, выставили на выборы своего невидимого глазу социологов менеджера.

ЕС выдвинула Вадима Акперова — экс-первого заместителя главы ОГА, возглавляющего сумскую территориальную организацию партии «Европейская солидарность» (у него 10%). Акперов представит сразу четыре политические партии: «Европейскую солидарность», «За Україну!», «Народний Рух» и «Демократичну сокиру».

Акперов участвовал в прошлогодних внеочередных выборах народных депутатов и в одном из мажоритарных округов в Сумах набрал почти 9% голосов, уступив выдвиженцу «Слуги народа», а также представителям «Батьківщини» и ОПЗЖ. В его пользу работает все еще рейтинговая в регионе и городе ЕС. Но в то же время личная узнаваемость Акперова в городе — достаточно низкая, и его раскрутка накануне голосования потребует значительных финансовых вложений.

От партии «Сила людей» идет Александр Хоруженко. Известный местный журналист, политолог, эксперт по местному самоуправлению. Без шансов на победу, но с медийной претензией. (Кандидат ведет свой блог, где настойчиво «режет правду-матку» про город и его мэра.)

«Слуга народа». Кандидат в мэры нардеп Татьяна Рябуха — бывшая учительница, уроженка Сум. В парламенте вошла в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, став главой подкомитета по делам семьи и детей. Побороться за выход во второй тур депутат-мажоритарщик вряд ли сможет (у нее 9%), но фракция СН массово зайдет в горраду и будет претендовать на должность секретаря городской рады. «Я бы не решилась на такой шаг без поддержки. Никаких коммуникационных проблем с офисом президента и центральным штабом нет. Если честно, наоборот, поддержка в режиме 24/7, чего не скажешь о губернаторе. Как по мне, это странно — быть частью одной команды, но никак это не показывать», — откровенничает Рябуха в интервью Цензор.нет.

«Таня Рябуха в свое время была директором лагеря «Зоряний», который принадлежал БЮТовцу, — делится наблюдениями один из знающих местных. — А Михаил Ананченко (сегодняшний лидер областных «слуг») был помощником мэра А. Лысенко. То есть, когда формировали парламентские списки «слуг», случился казус: «Батьківщина» отправила Ананченко и Рябуху на разведку к «слугам». Где они и прижились. Таким образом, сегодняшние «слуги» — это отросток от «Батьківщини». Добавляет определенности в этот расклад и фактор Бухарева, как мы помним, имеющего ключевое влияние на областные и городские списки «Слуги народа».

Однако в СН зашита не только «Батьківщина» или, к примеру, Владислав Куц — внук местного «олигарха-застройщика» Виктора Федорченко, но и ребята поинтереснее.

«Может, вам это трудно понять, но Сумщина — очень криминализированный регион, — расставляет последние акценты наш источник. — Сейчас усиливается группа «бауманских». Название идет от ул. Баумана в частном секторе — самого криминального района, где и я не раз дрался. Ирония в том, что улицу декоммунизировали и переименовали в честь Степана Бандеры. Так «бауманские» у нас превратились в «бандеровцев».

Но если серьезно, то группировка тесно переплетена с местными организациями «Нацкорпуса» и «Східного корпуса», координирует которые АТОшник Денис Сокур. Однако начинены организации далеко не участниками войны. Там в основном выходцы из местных «сборовских» молодежных банд. Пока они ориентируются на Лёру Сумского. Лёра приходит к мэру и может о чем-то попросить. И из уважения к «авторитету» власть с ним говорит. Но это мягкое влияние. Физического присутствия и реального влияния на власть у криминала на сегодня в Сумах нет. Есть власть барыг, но не бандитов».

«Бандиты же занимаются традиционным бизнесом, — уточняет наш источник в правоохранительных органах. — Немного контрабанды, немного наркоты, немного оружия и проституции… Каждую ночь на пункты пропуска и «дырки» в «зеленке» гонят по 30–50 голов скота, на продажу в Россию. Туда же — шосткинский сыр, пирятинское молоко… а оттуда — сигареты, ГСМ и прочее. Это вечный бизнес криминала и силовиков. Краснопольскую, Белопольскую и Глуховскую таможни контролирует Киев».

Однако сейчас, по прогнозам местных, в городе может произойти заход криминалитета во власть. Явного большинства, конечно, никто не прогнозирует, но в списках «Слуги народа» между учителями и учеными есть «бауманские». «С.Дмитренко и М.Зеленский — уже зарегистрированы. Однако у нас в Сумах даже бандиты — патриоты, — завершает свою мысль правоохранитель. — Понимают, что если они живут на границе с Россией, то граница должна быть обязательно. Как их окно возможностей и кормовая база».

А вот с областью и теми, кто там придет к власти, — сложнее. Экс-глава «Энергоатома» Деркач со своими очередными взрывными «пленками» давно слился ОПЗЖ. Его «Наш край», в случае чего, не защитит, — только Россия. Впрочем, Деркач — в васильковых погонах от Москвы до Вашингтона.

Можно ли свободно дышать и развиваться в городе

По индексу оценки возможностей и свобод муниципального опроса группы «Рейтинг», город Сумы занимает пятое место с конца, имея 3,2 балла. Промышленные, строительные и демографические бумы города остались в прошлом веке. Нельзя сказать, что Сумы уж совсем бедны деньгами и забыты Богом. Однако географическое положение (транспортное сообщение и его качество) и ментальность жителей пограничья делают свое серое дело. Практически по всем экономическим показателям среди областных центров Сумы находятся в нижней части рейтингов.

Свободно высказывать свои мысли могут 88% жителей города.

Так или иначе свободно передвигаться по всему городу могут 89%. При этом возможность включаться в процесс формирования решений в городе сумчане оценивают не слишком высоко. Считают, что могут это делать, 53% (четвертое место с конца). Сумчане также не слишком довольны возможностью получать качественное образование; разнообразно проводить досуг; самореализовываться и делать то, что любишь; заниматься предпринимательской деятельностью и получать достаточно денег за свою работу.

Зато город не велик и не мал, не громок, в нем нет пробок, здесь доступные цены на жилье и продукты, нет видимого и ощущаемого жителями разгула криминала. Криминал давно очеловечился и высвободился из коротких штанишек 90-х с их перестрелками на улицах. Он либо трудится на ниве контрабанды, либо ушел в легальный бизнес или политику. А эти ниши, понятно, любят тишину. Которую лишь изредка нарушают сообщения в СМИ о задержании на границе нарушителя с мешком. Если мешок не поделили.

Поэтому обычные граждане, населяющие Сумы (56%), возвращаясь домой с наступлением темноты, чувствуют себя относительно безопасно. Тревогу испытывают лишь 39%. По этому показателю Сумы — в верхней части списка. Неплохое место для жизни маленьких детей, не очень амбициозных студентов и здоровых пенсионеров.

Жители Сум периодически выходят на локальные акции протеста, как правило, против действий местной власти. Но данные о нападениях на активистов, правозащитников и журналистов в докладах Центра гражданских свобод, Центра прав человека ZMINA, а также сообщениях СМИ не зафиксированы.

Как настроены сумчане накануне выборов

Сумчан, похоже, устраивает баланс сил разношерстных политических и бизнес-групп, сложившийся в городе, и они не собираются его нарушать. На верху этой пирамиды не самый рейтинговый мэры страны, но самый-самый в городе — Александр Лысенко.

Представителю «Батьківщини», который собирается править городом вторую каденцию, доверяют 63% горожан. Президенту — меньше (54%).

Ровно половина считают, что их город развивается в правильном направлении. В отличие от страны: 48% указали на неправильный ее курс, а 38% его одобрили.

При этом интересно: 44% жителей считают, что их жизнь больше зависит от Центра, нежели от городской власти. Ее определили в свои главные помощники 39% сумчан.

Тем не менее за действующего мэра А. Лысенко из тех сумчан, которые уже определились со своим выбором, голосовать пойдут 45%. И эта планка уже практически недостижима для его изначально непроходных конкурентов.

Компромисс групп влияния в городе настолько всех устраивает, что единственный оставшийся в Сумах тяжеловес — экс-губернатор «регионал» Александр Чмырь, у которого 20% мэрского рейтинга, обошел своим вниманием областной центр, нацелившись на кресло главы областной рады. Там у экс-«регионалов» лучшие шансы собрать большинство и взять власть. Технический кандидат от ОПЗЖ в городе — знак согласия на существующий расклад.

10-процентный кандидат от ЕС Вадим Акперов и 9-процентная «слуга» Татьяна Рябуха действующему Лысенко не конкуренты. Если, конечно, он за оставшиеся две с половиной недели сделает рывок и наберет недостающие 6% для победы в первом туре.

С учетом синергии «связанных лиц» в штабах «Батьківщини» (19%) и «Слуги народа» (24%), будущее большинство в городской раде прогнозируемо и практически самодостаточно. Ну а если потребуется, его всегда с удовольствием дотачают депутаты ОПЗЖ (11%).

О качестве же сумского сговора хозяев города и списков их партий, в том числе и партии власти, где уже замечены представители местного криминалитета, мы сказали ранее.

Опрос проведен социологической компанией Info Sapiens по заказу Международного республиканского института (IRI). Данные собирались в городе Сумы 25–27 сентября 2020 года методом телефонного интервью (CATI). Размер выборки составляет n = 600 постоянных жителей города в возрасте от 18 лет. Выборка является репрезентативной. Статистическая погрешность не превышает 4%.

Александр Разумный, Инна Ведерникова, Юлия Самаева, Алла Котляр, Юлия Гриценко, ZN.UA

