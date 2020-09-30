Политика

admin
admin
Сегодня 09:02254

Володимир Лободін: Майбутня Сумська громада – прогресивна, сучасна та економічно сильна

Кандидат на посаду Сумського міського голови Володимир Лободін презентує програму розвитку міста та цілі, яких планує досягти разом з командою протягом наступних 5 років.

Сильна економіка – майбутнє громади

Економічна спроможність громади, її зростання, пошук внутрішніх і зовнішніх інвестицій –– це стратегічне, пріоритетне завдання міського голови та ради:

  1. Сумська громада відкрита для інвестицій – виконавчі органи територіальної громади забезпечать всебічне залучення, сприяння та допомогу в реалізації інвестиційних проєктів. 

  2. Запуск «Індустріального парку «Суми».

  3. Створення проєкту «Сумська «Кремнієва долина» - у світі є запит на сумських програмістів і ми закумулюємо його в Сумському ІТ-хабі.

  4. Забезпечення підприємств громади кваліфікованими кадрами через розвиток, підтримку та популяризацію професійної технічної освіти, а також всебічна підтримка та контроль щодо впровадження дуальної освіти.

  5. Введення податкових пільг з місцевих податків та зборів при створенні нових інвестиційних проєктів та робочих місць.

  6. Надання фінансової безповоротної допомоги стартапам.

  7. Повна інвентаризація ресурсів громади.

Таким чином ми створимо сприятливе середовище для розвитку бізнесу та впровадження інновацій, що дасть можливість за наступні 5 років створити понад 2000 нових робочих місць. 

Натисніть для збільшення

Прозорий бюджет та відкрита, відповідальна влада

Відкритість влади дорівнює її ефективності, а прозорий бюджет – це обов’язкова умова довіри мешканців Сумської громади:

  1. Головне - говорити правду і виконувати те, що сказав.

  2. Впровадження онлайн системи моніторингу надходжень та видатків бюджету громади.

  3. Контроль використання коштів місцевого бюджету шляхом запровадження прозорого алгоритму процедури закупівлі, визначення обов’язкового переліку документів, що  унеможливить залучення до виконання робіт компаній без оформлення трудових відносин.

  4. Сумська громада поділена на округи, тож фіксована частина бюджету розвитку буде направлена на округи, мешканці матимуть змогу голосувати і  таким чином брати участь у відборі локальних проєктів для реалізації.

  5. Упровадження в управлінні містом сучасних технологій Smart City та повний перехід до електронного документообігу.

Перераховані заходи дозволять запровадити нові підходи в управлінні громадою. 

Сумська громада – безпечна та комфортна для життя

Перетворення Сумської громади на зручну, безпечну, чисту, комфортну територію, на якій зручно жити мешканцям різного віку та достатку:

  1. Впровадження «Безпечного міста» як фундаменту для прогресу громади, починаючи з освітлення вулиць та встановлення сучасних систем відеоспостереження і контролю в усіх районах громади.

  2. Розробка паспорту міського дизайну: громадські простори - якісні, сучасні, цікаві та безпечні;  реконструкція та оновлення історичного центру міста; повна реконструкція центрального міського парку культури та відпочинку ім. Кожедуба; повна реконструкція дитячого парку «Казка»; облаштування зон активного відпочинку на озері Чеха, міських зон річки Псел, урочища «Дуровщина»; екологічно виважене очищення водойм та річок.

  3. Інфраструктура громади доступна для людей з інвалідністю.

  4. Забезпечення якісним, екологічним, громадським транспортом середньої та великої місткості всіх районів громади.

  5. Створення сучасної інфраструктури для вело- та персонального легкого електричного транспорту. Облаштування  велодоріжок протяжністю 25 кілометрів.

  6. Впровадження програми розвитку «Одноповерхові Суми».

Наша громада отримає якісні громадські простори, зручні і доступні для усіх її мешканців – дітей, людей старшого віку, людей з інвалідністю, пішоходів та велосипедистів. 

Місто, в якому хочеться залишатися та будувати майбутнє

Сумська громада пам’ятає минуле та дбає про своє майбутнє. Громада, в якій здоровий спосіб життя є нормою, творчість та креативність є рушійною силою, а медицина та освіта - найкращі:

  1. Створення спортивно оздоровчих проєктів: будівництво нових спортивних майданчиків в кожному окрузі громади, критої тенісної академії та муніципального центру єдиноборств, багатофункціонального спортивного комплексу – Сумська громада стане центром спортивного життя області та одним із лідерів в країні. 

  2. Розширення мережі спортивних секцій та заохочування молоді до всіх видів спорту. 

  3. Промоція та підтримка креативних ініціатив в мистецтві, туризмі, ландшафтному дизайні. Проведення фестивалів в кожному окрузі громади.  Створення подієвого календаря з низкою заходів історичної, кулінарної, культурної, молодіжної, спортивної, фестивальної та іншої тематики.

  4. Забезпечення лікарень сучасним обладнанням, збереження висококваліфікованих кадрів.

  5. Створення умов для підвищення стандартів шкільної освіти, що забезпечить підґрунтя для подальшого успіху дитини, її гармонійного розвитку та плавного переходу до самостійного вибору та здобуття наступного рівня освіти; 

  6. Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів - жодних батьківських коштів на ремонт приміщень, охорону, придбання матеріалів та обладнання.

  7. Розвиток навчального та дослідницького потенціалу університетів, співпраця освіти та бізнесу на базі «Індустріального парку «Суми».

  8. Залучення місцевих підприємств до створення програми заохочення талановитої молоді; 

Майбутні Суми – місто, яке дарує позитивні емоції, а  мешканці з упевненістю дивляться в майбутнє.

◊ Передвиборна агітація

Политика

Володимир Лободін: Майбутня Сумська громада – прогресивна, сучасна та економічно сильна
Сегодня 09:02
Правила знімання: коли потрібен дозвіл, а коли – ні
Вчера 13:13
Местные выборы-2020: Сумы по полочкам
12.10.2020 20:26
Мешканці Сумщини: Громадам потрібні господарники та професіонали з «Нашого краю»
12.10.2020 14:04
Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы
09.10.2020 18:10
Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини
09.10.2020 15:55
Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
09.10.2020 13:41
Стадион «Авангард»: что изменится?
08.10.2020 10:29
ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень 1
07.10.2020 20:20
Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
05.10.2020 12:32
view counter

Новости

На Сумщине 7712 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:23
Сумской исполком ужесточил карантин: закрыли школы; рестораны, перевозки и т.п. на очереди 1
11.10.2020 16:52
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
В Сумах открыли памятник Небесной Сотне
Сегодня 12:05
В «красных» Сумах будут закрывать только предприятия нарушителей карантина (видео)
Сегодня 09:57
Городские власти продолжают собирать массы сумчан, включая новые фонтаны на Театральной площади 1
Сегодня 09:18
На Сумщине 227 новых случаев коронавируса: 4 летальных
Сегодня 08:42
Как выглядит обновленный сквер Небесной сотни в Сумах (фото)
Вчера 19:11
На Сумщине полиция сутки искала пропавшего в лесу больного человека
Вчера 18:52
Ещу одну игру «Альянса» с Сумщины перенесли из-за коронавируса
Вчера 18:01
В Украине продлили карантин до конца года и сменили его правила: что изменилось?
Вчера 17:13
На Белопольщине полиция изъяла почти 2 кг наркосодержащих растений
Вчера 16:47
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.