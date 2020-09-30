Володимир Лободін: Майбутня Сумська громада – прогресивна, сучасна та економічно сильна Кандидат на посаду Сумського міського голови Володимир Лободін презентує програму розвитку міста та цілі, яких планує досягти разом з командою протягом наступних 5 років.

Сильна економіка – майбутнє громади

Економічна спроможність громади, її зростання, пошук внутрішніх і зовнішніх інвестицій –– це стратегічне, пріоритетне завдання міського голови та ради:

Сумська громада відкрита для інвестицій – виконавчі органи територіальної громади забезпечать всебічне залучення, сприяння та допомогу в реалізації інвестиційних проєктів. Запуск «Індустріального парку «Суми». Створення проєкту «Сумська «Кремнієва долина» - у світі є запит на сумських програмістів і ми закумулюємо його в Сумському ІТ-хабі. Забезпечення підприємств громади кваліфікованими кадрами через розвиток, підтримку та популяризацію професійної технічної освіти, а також всебічна підтримка та контроль щодо впровадження дуальної освіти. Введення податкових пільг з місцевих податків та зборів при створенні нових інвестиційних проєктів та робочих місць. Надання фінансової безповоротної допомоги стартапам. Повна інвентаризація ресурсів громади.

Таким чином ми створимо сприятливе середовище для розвитку бізнесу та впровадження інновацій, що дасть можливість за наступні 5 років створити понад 2000 нових робочих місць.

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Прозорий бюджет та відкрита, відповідальна влада

Відкритість влади дорівнює її ефективності, а прозорий бюджет – це обов’язкова умова довіри мешканців Сумської громади:

Головне - говорити правду і виконувати те, що сказав. Впровадження онлайн системи моніторингу надходжень та видатків бюджету громади. Контроль використання коштів місцевого бюджету шляхом запровадження прозорого алгоритму процедури закупівлі, визначення обов’язкового переліку документів, що унеможливить залучення до виконання робіт компаній без оформлення трудових відносин. Сумська громада поділена на округи, тож фіксована частина бюджету розвитку буде направлена на округи, мешканці матимуть змогу голосувати і таким чином брати участь у відборі локальних проєктів для реалізації. Упровадження в управлінні містом сучасних технологій Smart City та повний перехід до електронного документообігу.

Перераховані заходи дозволять запровадити нові підходи в управлінні громадою.

Сумська громада – безпечна та комфортна для життя

Перетворення Сумської громади на зручну, безпечну, чисту, комфортну територію, на якій зручно жити мешканцям різного віку та достатку:

Впровадження «Безпечного міста» як фундаменту для прогресу громади, починаючи з освітлення вулиць та встановлення сучасних систем відеоспостереження і контролю в усіх районах громади. Розробка паспорту міського дизайну: громадські простори - якісні, сучасні, цікаві та безпечні; реконструкція та оновлення історичного центру міста; повна реконструкція центрального міського парку культури та відпочинку ім. Кожедуба; повна реконструкція дитячого парку «Казка»; облаштування зон активного відпочинку на озері Чеха, міських зон річки Псел, урочища «Дуровщина»; екологічно виважене очищення водойм та річок. Інфраструктура громади доступна для людей з інвалідністю. Забезпечення якісним, екологічним, громадським транспортом середньої та великої місткості всіх районів громади. Створення сучасної інфраструктури для вело- та персонального легкого електричного транспорту. Облаштування велодоріжок протяжністю 25 кілометрів. Впровадження програми розвитку «Одноповерхові Суми».

Наша громада отримає якісні громадські простори, зручні і доступні для усіх її мешканців – дітей, людей старшого віку, людей з інвалідністю, пішоходів та велосипедистів.

Місто, в якому хочеться залишатися та будувати майбутнє

Сумська громада пам’ятає минуле та дбає про своє майбутнє. Громада, в якій здоровий спосіб життя є нормою, творчість та креативність є рушійною силою, а медицина та освіта - найкращі:

Створення спортивно оздоровчих проєктів: будівництво нових спортивних майданчиків в кожному окрузі громади, критої тенісної академії та муніципального центру єдиноборств, багатофункціонального спортивного комплексу – Сумська громада стане центром спортивного життя області та одним із лідерів в країні. Розширення мережі спортивних секцій та заохочування молоді до всіх видів спорту. Промоція та підтримка креативних ініціатив в мистецтві, туризмі, ландшафтному дизайні. Проведення фестивалів в кожному окрузі громади. Створення подієвого календаря з низкою заходів історичної, кулінарної, культурної, молодіжної, спортивної, фестивальної та іншої тематики. Забезпечення лікарень сучасним обладнанням, збереження висококваліфікованих кадрів. Створення умов для підвищення стандартів шкільної освіти, що забезпечить підґрунтя для подальшого успіху дитини, її гармонійного розвитку та плавного переходу до самостійного вибору та здобуття наступного рівня освіти; Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів - жодних батьківських коштів на ремонт приміщень, охорону, придбання матеріалів та обладнання. Розвиток навчального та дослідницького потенціалу університетів, співпраця освіти та бізнесу на базі «Індустріального парку «Суми». Залучення місцевих підприємств до створення програми заохочення талановитої молоді;

Майбутні Суми – місто, яке дарує позитивні емоції, а мешканці з упевненістю дивляться в майбутнє.

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