«НАШ КРАЙ»: влада капітулює перед коронавірусом Сумщина стала одним із лідерів у темпах поширення COVID-19. Обласний центр впевнено закріпився у статусі «червоної зони».

Офіційна статистика невблаганно показує щоденне збільшення кількості хворих та відповідно скорочення кількості ліжко-місць відведених для лікування. Ситуація майже кризова. Потребує негайних системних, професійних, злагоджених дій влади. Мова йде про якісне лікування інфікованих, захист здорових людей, а також турботу про медичних працівників.

Некомпетентність, корупція та злочинна недбалість влади разом з галузевими структурами – головні причини проблем навколо поширення COVID-19. Лідер «Нашого краю» Сумщини, народний депутат України Андрій Деркач впевнений, що чинна влада на всіх рівнях неспроможна вирішувати таке надважливе питання, як охорона здоров’я.

Він, заявляє, що «в обласному центрі вже відсутні місця для хворих на коронавірус. Сумчан розвозять по лікарням області. Швидко і там можуть закінчитися місця. Вся Сумщина може опинитися в кризовій ситуації. Куди дівати захворівших? Чи місцева влада не знала, що восени буде спалах захворювань? Чому більше ніж півроку було мало для підготовки?».

Влада взагалі капітулювала перед коронавірусом через свою недолугість та непрофесіоналізм. Андрій Деркач вимагає звіт від місцевої обласної та місцевої влад щодо провалу підготовки області та Сум до швидкого поширення COVID-19. Вони мають дати відповідь: куди поділись гроші на боротьбу із інфекцією, чому не підготували інфраструктуру, чому не захистили медичних персонал.

«Винні у такому ганебному стані підготовки нашої медицини мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Публічну ж відповідальність вони понесуть 25-го жовтня, коли українці на виборах проголосують проти корупції, непрофесіоналізму та безгосподарності», - переконаний очільник «Нашого краю» на Сумщині.

Він також нагадав приклад відкритої кримінальної справи щодо закупівлі по завищеним цінам апаратів штучної вентиляції легень на 17 мільйонів гривень. На думку Андрія Деркача, тут прояви криміналу були обтяжені злочинною недбалістю та безгосподарністю. Адже дороговартісні прибори покриваються пилом на складах через відсутність профільних медиків, здатних їх використовувати. Але і на цьому ще не все. За півроку місцева влада та чиновники від медицини так і не спромоглися знайти або підготувати таких фахівців.

«Сумська медицина не здатна адекватно реагувати на виклики часу, забезпечувати хоча б мінімальний рівень потреб людей. ЇЇ, так само як і місцеву владу, потрібно перезавантажити. Поставити у керівництво адекватних людей», - переконаний народний обранець.

Андрій Деркач заявив, що ситуацію можуть виправити лише професіонали та господарники на всіх рівнях влади: громада-район-область-держава. «Наш край» не допустить скорочення будь-якої медичної програми, закриття лікарень чи ФАПів, скорочення медичного персоналу. В пріоритетах - тільки розвиток та покращення медичного обслуговування. «Наш край» - команда особистостей, які вже своїм життєвим досвідом довели свою здатність забезпечити захист та добробут кожного українця.