Политика

admin
admin
Сегодня 17:59326

«НАШ КРАЙ»: влада капітулює перед коронавірусом

Сумщина стала одним із лідерів у темпах поширення COVID-19. Обласний центр впевнено закріпився у статусі «червоної зони».

Офіційна статистика невблаганно показує щоденне збільшення кількості хворих та відповідно скорочення кількості ліжко-місць відведених для лікування. Ситуація майже кризова. Потребує негайних  системних, професійних, злагоджених дій влади. Мова йде про якісне лікування інфікованих, захист здорових людей, а також турботу про медичних працівників. 

Некомпетентність, корупція та злочинна недбалість влади разом з галузевими структурами – головні причини проблем навколо поширення COVID-19. Лідер «Нашого краю» Сумщини, народний депутат України Андрій Деркач впевнений, що чинна влада на всіх рівнях неспроможна вирішувати таке надважливе питання, як охорона здоров’я. 

Він, заявляє, що «в обласному центрі вже відсутні місця для хворих на коронавірус. Сумчан розвозять по лікарням області. Швидко і там можуть закінчитися місця. Вся Сумщина може опинитися в кризовій ситуації. Куди дівати захворівших? Чи місцева влада не знала, що восени буде спалах захворювань? Чому більше ніж півроку було мало для підготовки?». 

Влада взагалі капітулювала перед коронавірусом через свою недолугість та непрофесіоналізм. Андрій Деркач вимагає звіт від місцевої обласної та місцевої влад  щодо провалу підготовки області та Сум до швидкого поширення  COVID-19. Вони мають дати відповідь: куди поділись гроші на боротьбу із інфекцією, чому не підготували інфраструктуру, чому не захистили медичних персонал. 

«Винні у такому ганебному стані підготовки нашої медицини мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Публічну ж відповідальність вони понесуть 25-го жовтня, коли українці на виборах проголосують проти  корупції, непрофесіоналізму та безгосподарності»,  - переконаний очільник «Нашого краю» на Сумщині. 

Він також нагадав приклад відкритої кримінальної справи щодо закупівлі по завищеним цінам апаратів штучної вентиляції легень на 17 мільйонів гривень. На думку Андрія Деркача, тут прояви криміналу були обтяжені злочинною недбалістю та безгосподарністю. Адже дороговартісні прибори покриваються пилом на складах через відсутність профільних медиків, здатних їх використовувати. Але і на цьому ще не все. За півроку місцева влада та чиновники від медицини так і не спромоглися знайти або підготувати таких фахівців.  

«Сумська медицина не здатна адекватно реагувати на виклики часу, забезпечувати хоча б мінімальний рівень потреб людей. ЇЇ, так само як і місцеву владу, потрібно перезавантажити. Поставити у керівництво адекватних людей», - переконаний народний обранець.

Андрій Деркач заявив, що ситуацію можуть виправити лише професіонали та господарники на всіх рівнях влади: громада-район-область-держава.  «Наш край» не допустить скорочення будь-якої медичної програми, закриття лікарень чи ФАПів, скорочення медичного персоналу.  В пріоритетах  - тільки розвиток та покращення медичного обслуговування. «Наш край»  - команда особистостей, які вже своїм життєвим досвідом довели свою здатність забезпечити захист та добробут кожного українця.

Политика

«НАШ КРАЙ»: влада капітулює перед коронавірусом
Сегодня 17:59
Священник с Сумщины пережил четыре пожара, сменил два патриархата и играет на ударных
Сегодня 09:27
Володимир Лободін: Майбутня Сумська громада – прогресивна, сучасна та економічно сильна
Вчера 09:02
Правила знімання: коли потрібен дозвіл, а коли – ні
13.10.2020 13:13
Местные выборы-2020: Сумы по полочкам
12.10.2020 20:26
Мешканці Сумщини: Громадам потрібні господарники та професіонали з «Нашого краю»
12.10.2020 14:04
Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы
09.10.2020 18:10
Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини
09.10.2020 15:55
Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
09.10.2020 13:41
Стадион «Авангард»: что изменится?
08.10.2020 10:29
ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень 1
07.10.2020 20:20
Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
view counter

Новости

С 19 октября Сумы и Сумской район будут в «красной» зоне
Сегодня 19:46
На Сумщине 7983 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:52
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
Уровень заболеваемости COVID-19 в Сумах в три раза выше, чем необходимо для «красной» зоны
Сегодня 20:28
В Нижней Сыроватке пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности
Сегодня 17:57
В аварии в Сумах пострадало трое (видео)
Сегодня 17:53
Житель Сумщины поехал на заработки в Киев и пропал
Сегодня 17:47
В Главном управлении полиции Сумщины - кадровые изменения
Сегодня 17:21
В Сумах дезинфицируют подъезды
Сегодня 16:45
В Сумах обещают запустить городскую ПЦР-лабораторию через две недели
Сегодня 16:09
В Сумах в 4-й горбольнице развернут еще 30 коек для больных COVID-19
Сегодня 16:06
В Сумах аннулировали разрешение на выполнение работ повышенной опасности лифтовой фирме
Сегодня 16:01
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.