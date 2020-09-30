На Сумщину крокують місцеві вибори: кого обираємо і що вони можуть Аналітики Центру спільних дій Марія Квітцінська та Костянтин Шокало для ЦУКР.

Напередодні місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня, жителів Сумської області турбують проблеми в охороні здоров'я та освіті, безробіття, корупція і погані дороги. Частина цих проблем може бути вирішена, якщо в органи місцевого самоврядування будуть обрані депутати, що мають бажання та достатньо професійні, аби втілювати зміни.

Вже за кілька тижнів в Сумській області будуть обрані 57 нових місцевих рад. Йдеться про 1 обласну раду, 5 районних рад та 51 раду територіальних громад. У кожній раді територіальної громади також обиратиметься голова.

Кількість депутатів в радах всіх рівнів залежить від кількості виборців. Чим більше виборців зареєстровано в адміністративно-територіальній одиниці, тим більше депутатів буде в цій раді.

Обласна та районні ради Сумщини

Результати виборів до Сумської обласної ради, яка складатиметься з 64 депутатів, залежать від 850 тисяч жителів області, які мають право голосу. Це 80% населення регіону.

До укрупнення в Сумській області було 18 районів, нині районів 5. Таким чином, 25 жовтня обиратимуться 5 районних рад. В найбільшій з них – раді Сумського району – буде 54 депутати. У Конотопській і Шосткинській районних рада – по 42 депутати. Найменше число депутатів в радах Охтирського та Роменського районів – по 38.

Повноваження обласної та районних рад відрізняються лише територією дії – область або район. Місцеві депутати вирішують питання щодо розподілу значних грошових коштів. Так, у 2019 році зведений бюджет Сумської області склав18 млрд грн, що втричі більше порівняно з 2014 роком. Як депутати розпоряджаються коштами платників податків? Обласна і районні ради затверджують проєкти бюджетів на відповідному рівні, заслуховують звіти про їхнє виконання, а також розподіляють дотації і субвенції з державного бюджету між бюджетами інших населених пунктів області.

Місцеві депутати мають організаційні повноваження, які впливають на роботу ради і планування окремих сфер життя громад. Це обрання і звільнення голови ради і його заступників, розгляд інформаційних запитів від громадян, проведення консультаційних опитувань з важливих для регіону питань. Також обласні та районні ради затверджують регіональні цільові програми, які повинні містити чіткий план впровадження політики в ключових для громади сферах.

Важливим блоком повноважень обласної та районних рад є управління об'єктами спільної власності територіальних громад, включаючи їх фінансування. Це установи освіти, охорони здоров'я, культури, різні комунальні підприємства та інші об'єкти. Місцеві депутати можуть призначати і звільняти їхніх керівників. Щоб дізнатися, кому саме належить конкретний об'єкт, варто подивитися на його повну назву. Наприклад, Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради ”Сумська обласна клінічна лікарня” та Воронізька дитяча музична школа Шосткинської районної ради Сумської області.

Варто зазначити, що обласна та районні ради встановлюють тарифи на ЖКГ для своїх комунальних підприємств у випадках, коли це не є відповідальністю національного регулятора. Крім того, місцеві депутати на цьому рівні самоврядування вирішують питання надання або скасування дозволу на спеціальне використання природних ресурсів обласного або районного значення, встановлення правил користування водозабірними спорудами, які призначені для задоволення питних та побутових потреб людей.

Але це не все. На додаток до зазначеного вище обласна та районні ради можуть певною мірою контролювати виконавчу владу на місцях. Так, депутати можуть заслуховувати звіти голів місцевих державних адміністрацій, які призначаються президентом, і відправляти їх у відставку в разі незадовільної роботи.

А якщо акти місцевих органів виконавчої влади обмежують права територіальних громад або повноваження місцевих рад, депутати можуть оскаржити їх у судовому порядку. Крім того, народні обранці можуть заслуховувати інформацію прокурорів і місцевих керівників національної поліції щодо боротьби зі злочинністю та інших результатів їхньої роботи.

Ради та голови громад Сумщини

Тепер об’єднані територіальні громади (ОТГ) є базовою адміністративною одиницею в Україні. На місцевих виборах жителі Сумщини обиратимуть 51 раду ОТГ: 15 міських рад ОТГ, 15 селищних рад ОТГ і 21 сільську раду ОТГ. У кожній з цих громад також будуть обирати відповідного міського, селищного або сільського голову.

До ради Сумської міської територіальної громади, до якої загалом входять 5 ОТГ, обиратимуть 42 депутатів, оскільки громада нараховує більш ніж 231 тис. виборців. Найбільш чисельною за кількістю виборців (після громади обласного центру) є Шосткинська міська територіальна громада. До її ради 71,3 тис. виборців будуть обирати 38 депутатів. У тих громадах, які мають до 10 тис. виборців, буде 22 депутатів. Саме такою є найменша за кількістю виборців Комишанська сільська ОТГ, у якій 2,5 тис. виборців.

Місцева влада громад є найближчою до громадян. Саме вона добре знає, які проблеми існують у громаді і як їх розв’язати, щоб жителі відчули покращення вже найближчим часом. До прикладу, за даними останніх соціологічних досліджень, жителів Сум найбільше турбують проблеми з охороною здоров’я, створенням робочих місць, ЖКГ, неякісними дорогами та корупцією. Органи місцевого самоврядування мають широкі повноваження у цих сферах і саме вони мали б їх розв’язувати. То що можуть ОМС?

У сфері охорони здоров’я місцева влада управляє комунальними закладами охорони здоров'я, а також призначає до них кадри та планує мережі лікарень таким чином, аби всі жителі населеного пункту мали доступ до якісних медичних послуг. Саме ОМС ухвалюють рішення про створення, закриття чи перепрофілювання лікарень. Вони ж зобов’язані забезпечувати ремонт лікарень, закупівлю медичного обладнання та розвиток медицини у громаді. Тому якщо у вашому населеному пункті закрили чергову лікарню, вимагати пояснень слід у вашої місцевої влади.

Вона ж може створювати робочі місця у громаді. Це можливо через утворення різного роду комунальних підприємств та залучення інвестицій від бізнесу до громади. Ініціатором цього найчастіше є голова ОТГ, але місцеві депутати також мають можливості для залучення інвестицій до громади. Для цього в ОТГ повинен бути сприятливий інвестиційний клімат – відсутність корупції і бюрократії в ОМС, розвинена інфраструктура, освічене населення, якісні дороги, пільги щодо місцевих податків і зборів тощо. Це якраз мають забезпечити органи місцевого самоврядування.

У сфері ЖКГ місцева влада також може досить багато. Саме вона встановлює правила благоустрою громади, її чистоти і порядку, додержання тиші в громадських місцях тощо. Вона вирішує питання водопостачання, відведення та очищення стічних вод, а ще контролює якість питної води. Збирати, перевозити й утилізувати побутові відходи також зобов’язана місцева влада.

Платіжки за комунальні послуги щоразу дивують громадян своїми сумами. Але хто їх визначає? Тарифи на побутові та комунальні послуги, крім теплової енергії, централізованого водопостачання й опалення, встановлює виконком місцевої ради. Тому про розмір комунальних тарифів варто запитувати, перш за все, у своїх місцевих депутатів та голів місцевих рад або у тих, хто балотується на ці посади.

ОМС несуть повну відповідальність за ремонти доріг і тротуарів, які є на балансі громад. Вони забезпечують поточний і капітальний ремонти доріг, будують нові та ремонтують старі шляхопроводи, створюють пішохідні зони, велосипедні доріжки, місця для паркування тощо. Керівників комунальних підприємств, які ремонтують дороги, призначають голови ОТГ. Щоправда, на дороги районного, обласного чи державного значення рада ОТГ чи виконком впливати не можуть.

Боротися з корупцією у місцевій раді ОМС не можуть. Це відповідальність правоохоронних органів. А от знижувати рівень корупції у своїх органах місцева влада спроможна самостійно. Для цього вона повинна запроваджувати прозорі механізми формування та реалізації рішень. Сюди належать залучення громадськості під час ухвалення важливих рішень, звітування за хід виконання цільових програм у різних сферах, відкриті дані щодо доходів і витрат місцевого бюджету тощо. Але вимагати цього від них має сама громада.

Значний вплив на розвиток громади мають міські, селищні та сільські голови. У першу чергу, вони є очільниками виконкомів, що дає їм широкі виконавчі повноваження майже у всіх сферах. Окрім цього, від них залежить кількісний та персональний склад виконкому ради ОТГ, наявність необхідних підрозділів та департаментів у різних галузях, фінансових розпорядників тощо.

Після того, як місцева рада затверджує цільові призначення коштів з місцевого бюджету, саме голова ОТГ є головним розпорядником цих коштів. Тому якщо гроші з місцевого бюджету кудись “зникають” або навіть не доходять до нього, відповідальність за це несе голова територіальної громади.

Для здійснення своїх повноважень ОМС мають власні значні бюджети. Так, у 2019 році видатки бюджету міста Суми склали майже 3 млрд грн, міста Шостка – 661 млн грн, Комишанської ОТГ – 56,3 млн грн. Порівняно з 2014 роком, видатки Сум зросли більш ніж у 2,5 рази. З 2021 року бюджети новостворених ОТГ матимуть ще більше коштів, оскільки відбулося об’єднання бюджетів територіальних громад.

Під кінець

Часто люди звертаються зі своїми проблемами до президента, уряду або народних депутатів, оскільки вважають, що саме вони мають їх розв’язувати. Насправді переважну більшість цих проблем у громадах зобов’язані розв’язувати органи місцевого самоврядування. Це їхня пряма відповідальність, на здійснення якої іде місцевий бюджет громади. Тобто, тепер ОМС мають як широкі повноваження для формування та впровадження різних місцевих політик, так і значне фінансування на місцях, яке, скоріше за все, продовжуватиме збільшуватись.

Охорона здоров’я, ЖКГ, дороги, привабливість громади для бізнесу і створення робочих місць, зниження корупції на місцях – усе це компетенція місцевої влади. Якщо ви хочете, щоб у вашій громаді покращилося життя, вимагайте від своїх органів місцевого самоврядування необхідних для вас змін. А перед цим зробіть поміркований та зважений вибір уже 25 жовтня на місцевих виборах.

Детальніше про повноваження органів місцевого самоврядування читайте тут.

ЦУКР