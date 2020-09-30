Политика

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Сегодня 15:41122

«НАШ КРАЙ»: Забезпечимо справедливу плату за оренду земельного паю!

Влада разом із представниками великих агрохолдингів зібрались вкотре надурити українців. Цього разу тих, хто віддав свої земельні паї в оренду.

Можновладцям здалися завеликими навіть ті копійки, що зараз виплачують за використання безцінного українського чорнозему.  Про це заявив голова Путивльської районної ради, кандидат в депутати обласної ради від «Нашого краю» Євген Южаков. 

«Маю інформацію, що готується постанова Кабміну «Про затвердження «Методики нормативної грошової оцінки земель», - розповідає політик. – Поки що існують категорії: землі населених пунктів, сільськогосподарського чи несільськогосподарського призначення. Нова постанова передбачатиме зміни методики. Вартість землі буде залежати від площі та ще п’яти коефіцієнтів. Зокрема, це і розташування ділянки, її цільове призначення, належність до певної категорії та індексація оцінки».

Євген Южаков переконаний, що простій людині з цією формулою самостійно ніколи не розібратися. І селянин не здогадається чому вартість його паю знизилася на рівному місці. Водночас великі агрохолдинги отримають надприбутки з повітря. Чому? Бо ця методика дозволяє штучно занижувати якість ґрунтів. Саме цим критерієм ціноутворення утримувачі людських паїв будуть пояснювати українцям, чому ті отримали жалюгідні копійки за використання земель. 

«Наш край» не допустить такої наруги над українцями. Ми всіма доступними методами станемо на заваді реалізації такого підступного плану влади та власників великих агрохолдингів. «Наш край» забезпечить юридичну підтримку селян, проведе масштабну просвітницьку роботу. В кожному селі та селищі знатимуть, як не допустити обману та як забезпечити собі справедливу оплату земельного паю», - заявив один із лідерів «Нашого краю» в області.

Він вважає, що село є одним із головних стовпів, на якому стоїть наша держава. Аграрний комплекс – базовий для нашої економіки. А земля – головне багатство України.

«Жодного права на купівлю української землі іноземцям у будь-якій формі. Це питання має бути вирішено без умов. Ринок землі має бути зі зрозумілими та рівними для всіх правилами. До нього повинні бути готові держава та громадяни.  Має бути відповідна законодавча, адміністративна та інформаційна підготовка, а також наповнений земельний кадастр»,  - заявив Євген Южаков. 

Він нагадав, що в «Нашому краї» є багато представників аграрного сектору. Це  професіонали та господарники, які своїми «мозолями на руках» та щоденною важкою працею в селах побудували успішні агрогосподарства. Вони забезпечують роботою мешканців сіл, вкладають свої гроші у розвиток громад, створюють якісно новий рівень життя людей.  Тому «Наш край» незворушно стоятиме на принципі: «Справедливий розподіл земельних ресурсів та достойна орендна плата за використання паїв є гарантією відродження сіл та зростання добробуту селян!»

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