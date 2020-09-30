Политика

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Володимир Лободін: «Буду ефективним мером, який бере на себе відповідальність за розвиток нашого міста»

Кандидат у мери розповів, як на нього особисто вплинула передвиборча кампанія, чи змінилися за цей час пріоритети та які плани має він і його команда вже безпосередньо в міській раді.

- Володимире, на початку літа, коли ви тільки заявляли про плани балотуватися в міські голови, говорили, що передусім ви є інвестиційним менеджером, який прагне, щоби місто розвивалося, і знає, як це зробити. Цікаво, що змінилося для вас за ці кілька місяців?

- Найголовніше — за цей час я ще більше впевнився в тому, що рішення балотуватися на посаду міського голови є вчасним і правильним. За останні півтора місяця щоденного спілкування з людьми у дворах, у колективах, на підприємствах я дуже уважно слухав кожного співрозмовника. Так от, 90 % тих, з ким спілкувався, констатують, що місто «йде не туди» - не в бік розвитку міста як міста, а в бік перетворення на селище міського типу. Безперечно, завжди можна сказати, що щось потрібно змінювати. Але якщо не ми, то хто? І коли, якщо не зараз?

Я представляю політичну партію «ЗА МАЙБУТНЄ». Збудувати партію за 2 місяці, переконати людей приєднатися, змотивувати, запустити великий механізм — ось це було надскладне завдання. Але самі бачите, ми справилися. Ми на 99 % розуміємо один одного й те, куди нам рухатися. У нас дуже велика команда. І я зараз говорю не лише про людей, які балотуються в депутати разом із нами. Це ще і про усіх тих, хто просто допомагає нам зі сторони за покликом серця. Бо тільки в нас вони побачили силу та енергію, яка є достатньою, щоби вийти, не побоюся цього слова, із застою, у якому зараз опинилося місто.

- То хто такий Володимир Лободін сьогодні?

- Гарне питання. Зараз Володимир Лободін — людина, яка думає не лише як інвестиційний менеджер, а й людина, яка дійсно готова взяти на себе відповідальність за розвиток нашого міста й за людей, які тут живуть, працюють, виховують дітей. І яким хочеться почуватися в безпеці, особливо з огляду на вже більш ніж піврічну ситуацію з пандемією коронавірусу. До речі, я сам і моя родина через це пройшли. Це дуже неприємні відчуття. Багато що переосмислюється. 

- Що скажете про хід передвиборчої кампанії загалом? Ви говорили, що багато спілкувалися із сумчанами, то яким є загальний настрій?

- Щодо кампанії, то вона є дуже специфічною. Звісно, якби не нинішні обставини, я впевнений, що вдалося б особисто поспілкуватися з більшою кількістю сумчан, десь краще донести наші ідеї та бачення, але, з іншого боку, обставини стимулювали ухвалювати нестандартні рішення, креативити. А це, до речі, ще й перевірка нашої командної роботи — хто й наскільки готовий ухвалювати швидкі рішення, брати на себе відповідальність. 

Щодо настроїв, то, звісно, у різних людей різне бачення. Ми ж говорили насамперед про майбутнє міста. Комусь достатньо замінити лавки біля під’їздів, хтось хоче нову дорогу, а якщо є дороги, то чому немає «лежачих поліцейських», щоби водії були обачнішими. Були історії, коли в одному дворі частина людей «за» дитячий майданчик, інші – проти. Це якщо локально. Якщо ж глобальніше, то люди більше стали хвилюватися про своє здоров’я, про стан медичних закладів, їхню матеріально-технічну забезпеченість і, найголовніше, про кількість лікарів і медичного персоналу. Цьогорічна криза через коронавірус — величезний урок для всіх. Місцева влада має робити все, щоби медичні заклади були максимально забезпечені, а не кивати в бік Києва, що всі винні там. Весною, під час першої хвилі COVID-19, фонд «Бізнес — місту», який я тоді очолював, відновив наявні та побудував нові киснепроводи в міських та обласних лікарнях, тоді ж для лікарень закупили апарати штучної вентиляції легень, найнеобхідніші медичні препарати, засоби захисту. А якби бізнес оперативно не об’єднався? Це те, про що мають пам’ятати всі, хто буде у владі після 25 жовтня. Для нашої команди медицина міста — один із пріоритетів.

Завершуючи відповідь на питання про загальний настрій, скажу, що мешканці здебільшого вважають Суми периферією, яка занепадає. І тому дуже бажають розвитку своєму місту. Переконаний, що хоча й за короткий термін, і з усіма особливостями цієї кампанії, нам вдалося донести головне: мета команди партії «ЗА МАЙБУТНЄ» й моя особиста — за п’ять років поетапно досягти того, щоби Суми увійшли до десятки кращих міст України.

- Як кандидат на посаду міського голови, кого вважаєте основним конкурентом або конкурентами?

- Можу сказати, що конкуренція на цих виборах якісніша. Історія змінюється, люди змінюються. Пройшли ті часи, коли можна було просто сидіти в кріслі й нічого не робити. Кожен, хто балотується на цю посаду, розуміє, що доведеться працювати, працювати й ще раз працювати.

Усі борються за голоси, але хто із кандидатів є найдостойнішим, скажуть виборці 25 жовтня. Правильну відповідь знають тільки вони. Я особисто відчуваю дуже сильну підтримку сумчан, загалом ми бачимо відгук людей, що саме «ЗА МАЙБУТНЄ» і Володимир Лободін є альтернативою поки що чинному меру. Головною альтернативою.

В Олександра Лисенка були гарні стартові позиції. Близько 3 мільярдів гривень бюджету міста на 2020 рік — це переконливий аргумент. На жаль, він не зміг використати ці переваги й довести, що є хорошим керівником. Я вважаю, що чинний мер виконав свою місію й показав, як не треба управляти містом. Ще понад місяць тому, після зустрічей із сумчанами, після спілкування з представниками різних професій, віку й поглядів, я говорив, що Олександр Лисенко не переможе ні в першому, ні в другому турі.

- Якщо говорити про команду, яку ви ведете до міськради: на який результат очікуєте?

- Склад депутатського корпусу суттєво зміниться. Монобільшості вже не буде, і всі сили домовлятимуться щодо подальшої співпраці. Як на мене, від цього виграє місто. Доведеться домовлятися, поступатися. «Протягувати» рішення на чиюсь користь уже не вийде. А це найголовніше. Бо всі рішення мають бути лише на користь громаді. 

Щодо нашої команди, то за ці кілька місяців ми дуже згуртувалися. Ті мешканці, до яких наші кандидати в депутати приходили на зустрічі, бачили, що всі вони готові працювати як одне ціле: готові підхопити, продовжити справу один одного. Мені як лідеру це приємно, але головне – ще раз переконуюся, що ми змогли об’єднати найкращих. Я впевнений: за підсумками голосування 25 жовтня ми будемо в п’ятірці лідерів. Так говорять люди. 

- Володимире, яким міським головою будете ви?

- Я буду ефективним міським головою. Таким, який не має подобатися всім, але буде принциповим і відповідальним. Я йду до міської ради за ефективною роботою й результатами для громади, про які не треба буде красиво розповідати, бо сумчани їх бачитимуть. Головне моє завдання — щоби Сумська громада стала економічно сильною, прогресивною та сучасною, а Суми нарешті посіли своє місце в десятці успішних і комфортних міст України.

Хочу випередити ваше питання про те, якими будуть мої перші кроки як мера. По-перше, проведемо інвентаризацію всіх ресурсів громади, щоби розуміти наш потенціал і слабкі сторони. По-друге, всім керівникам департаментів, управлінь і комунальних підприємств поставлю завдання підготувати бачення розвитку своїх напрямів. І третє, як на мене, найголовніше — зроблю все, щоби до Сум прийшли великі інвестиції, а місцеві мешканці мали стимул і можливість створювати малий і середній бізнес.

◊ Передвиборна агітація

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