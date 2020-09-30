Политика

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Сегодня 17:04201

«НАШ КРАЙ»: Громади повинні отримувати справедливу компенсацію за видобуток нафти та газу на їхній землі

На Сумщині видобувають 40% української нафти та значну частку українського газу. Це великі обсяги та значні прибутки.

Уява малює на території навколо нафтовидобутку розкішну інфраструктуру, дороги, соціальний захист як в Об’єднаних Арабських Еміратах, чи рівень життя як в Норвегії. 

«Що ж насправді отримують громади Сумщини? Зруйновані дороги, забруднення води, підвищення кількості онкохвороб, – заявляє голова Путивльської районної ради, кандидат в депутати обласної ради від «Нашого краю» Євген Южаков. -  Українці не отримують за нафто- та газовидобуток гідної компенсації. Крихт зі столу нафтовиків недостатньо для розвитку громад».

Він переконаний, що  5% від прибутку компаній, що вони сплачують в обласний бюджет та громадам, не перекривають і частини шкоди нанесеної їхньою роботою. Це має бути не менше 25 відсотків. Вони дозволять реально розвивати місцеву інфраструктуру, підняти добробут людей на рівень інших нафтогазовидобувних країн. «Наш край» буде відстоювати як цю позицію, так  і впровадження жорсткого контролю громадами за використанням ресурсів Сумщини. 

«Ми бачимо, як центральна влада, що знаходиться під зовнішнім управлінням, розпоряджається українськими надрами: роздає наліво-направо на догоду інтересам представників інших країн, на кшталт проєкту з американською «Бурізмою». Ресурси викачуються, а грошей від того українцям – «кіт наплакав». Жителі Сумщини мають впливати на те, як і хто користується їхніми природними ресурсами. Потрібно створити комунальне підприємство обласної ради, що буде займатися узгодженням права на видобуток нафти та газу на Сумщині, а також подальшим  контролем за дотриманням підприємствами своїх зобов’язань перед громадами», - заявив Євген Южаков.

Політик вважає, що децентралізація надає шанс українським громадам максимально самостійно будувати взаємини із охочими користуватися їх надрами та ресурсами. І цим шансом потрібно професійно та по-господарськи скористатися. Але варто не тільки навчитись заробляти гроші, а й їх витрачати.

«Візьмемо, Охтирку – місто вже отримує 2% від податків нафтовидобувачів. Це десятки мільйонів гривень! Та чи хтось помітив там покращення свого добробуту? На Охтирщині не побудували хороших доріг, не оновили лікарні та школи.  Через недолуге керівництво та розподіл ресурсів, вони розчинилися в непрозорих та дороговартісних проєктах. А важливі та необхідні для громади об’єкти руйнуються, занепадають і знищуються», - зазначив Євген Южаков.

Громади мають бути очищені від некомпетентності та злочинної недбалості. Кандидат до Сумської обласної ради вважає, що професіонали та господарники «Нашого краю», які своїм життєвим досвідом показали свою здатність вирішувати складні завдання в інтересах громад, швидко наведуть лад на Сумщині. В кожному селі, селищі, місті, районі.

«Наш край» зробить все можливе для отримання громадами справедливої оплати за видобуток надр,  щоб підприємства інвестували свій прибуток насамперед у населені пункти де працюють, щоб компанії, які розробляють надра, брали активну участь у розвитку соціальної інфраструктури навколишніх міст та сіл.

 
 
Политика

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