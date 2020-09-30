5 вагомих причин проголосувати за «Наш край» у всіх бюлетенях! Нинішні вибори 25 жовтня можна порівняти із народним волевиявленням 1991, 2005 чи 2014 років. Це без перебільшення визначальний момент для долі держави, кожної області, населеного пункту, кожної хати. Осторонь залишатися не можна.

Процес децентралізації надає величезні повноваження місцевим радам. Віднині винних у більшості проблем в селах та містах потрібно буде шукати не тільки в Києві, а безпосередньо в цих населених пунктах. Вибір маємо зробити і серцем, і розумом. Потрібно поставити на терези з одного боку чергові пустопорожні обіцянки некомпетентних чиновників та політиків, а з іншого - силу слова професіонала та господарника, яка підкріплена результатами його роботи.

До влади мають прийти досвiдчені господарники та професіонали

Андрій ДЕРКАЧ, лідер «Нашого краю» на Сумщині, народний депутат України:

Ми бачимо повну неспроможність нової некомпетентної влади покращити життя людей: система управління державою розвалена та деградована, рівень виробництва падає, робочі місця скорочуються, знищуються залишки соціального захисту людей. Старі скомпрометовані вожді прагнуть знову повернутися до влади задля звичного пограбунку людей.

Час рятувати рідні міста та села. Час обирати господарників та професіоналів. Нові можливості децентралізації дозволять громадам під керівництвом професійних господарників побудувати самодостатні процвітаючі села, селища, міста та області, навіть при такій недолугій загальнодержавній владі та протидії старих корумпованих політиків.

«Наш край» - команда відповідальних господарників, які своєю роботою вже неодноразово доводили свій професіоналізм та компетентність. У нас є рішучість та чіткий план дій по відродженню рідної Сумщини. Добробут кожної громади, кожного мешканця – наша головна мета. А відновлення системи управління, створення нових виробництв, справедливі тарифи, доступна медицина, якісна освіта – головні пріоритети в роботі.

Ми вибудуємо дієву систему реалізації змін в регіоні. Наявність численних фракцій на рівні – громада – район – область – забезпечить швидке втілення в життя наших програмних цілей. «Наш край» - гарант впевненого руху Сумщини до гідного рівня життя.

Обирати потрібно людей, які працюватимуть на громаду

Анатолій ЄПІФАНОВ, почесний громадянин міста Суми, кандидат до Сумської обласної ради:

Це не вибори Президента чи Верховної Ради. Відповідно, й дивитися потрібно не на далеких київських вождів, а людей, які живуть і працюють поряд з нами. «Наш край» не концентрує увагу на «високих матеріях» та геополітиці, натомість займається тим, в чому ми компетентні на всі 100%. Тим, що хвилює наших виборців насамперед – в їхніх першочергових потребах. Із прізвищем кожного з нас асоціюються конкретні позитивні зміни чи то в області в цілому, чи в окремо взятому селі. Представники нашої команди розбудовують міста, відкривають лікарні, школи та садочки, обробляють землю та забезпечують людей хлібом, щоденно розвивають виробництва для збереження та примноження робочих місць і ще багато – багато іншого.

Наші представники є ініціаторами позитивних змін та втілюють очікування людей у життя. У нас вийшло досягнути успіху у багатьох сферах. Свій досвід ми реалізуємо в громадах. Разом змінимо життя нашого краю на краще!

Голосувати потрібно за тих, хто воює з антинародними тарифами

Олена МЕЛЬНИК, кандидат на посаду Сумського міського голови:

Ми послідовно відстоюємо позицію щодо зниження тарифів на всі комунальні послуги. Українці витрачають на комуналку та їжу більшу частину зароблених грошей. Це – несправедливо!

Маємо найвищі в Європі тарифи на електроенергію. Попри достатній видобуток в Україні власного природного газу, споживачам його продають за ціною імпортного. Досить грабувати людей!

Ми знизимо вартість комунальних послуг на теплопостачання не менш ніж на 20% за рахунок впровадження енергоефективності та завдяки професійним управлінським рішенням справжніх господарників. Сумчани це відчують після того, як ми повернемо у власність міста ключового теплопостачальника - Сумську ТЕЦ.

Ми не допустимо, щоб мешканці обласного центру місяцями жили без опалення та гарячої води.

Задля процвітання нинішнього та майбутнього поколінь усім українцям потрібні справедливі тарифи, зарплати, а також влада, що професійно та по-господарницьки буде опікуватися добробутом кожного. Це і є вища мета команди «Нашого краю».

Голосувати потрібно за тих, хто забезпечить пдвищення зарплат, пенсій та створення робочих місць

Олексій ГАВРИЛЕНКО, директор промислової компанії «Енергомаш», кандидат в депутати Сумської міської ради:

Представники «Нашого краю» – політична сила, яка виросла з місцевих громад. Ми весь час серед людей. Не за чутками знаємо, що таке мізерні виплати від держави і як важко на них виживати. Тому «Наш край» буде відстоювати підвищення зарплат, пенсій і соціальних виплат. Представники «Нашого краю» вміють працювати та розвивати економіку. Ми створювали, створюємо і будемо створювати нові робочі місця. Ми зробимо все можливе для розвитку промисловості та відбудови інфраструктури. Це залучить в громади нових інвесторів.

Пріоритетом має стати підтримка державою та місцевою владами підприємств Сумщини. Для прикладу, кожен місцевий чиновник, який займається закупівлями за бюджетні гроші, як «Отче наш!» має вивчити: за державні гроші купуєш тільки вітчизняне.

Наш край буде перспективним для розвитку промисловості, надходження інвестиції, а отже створення нових високооплачуваних робочих місць та підвищення соціальних стандартів для соціально вразливих верств населення.

Обирати потрібно тих, хто розуміе важливість якiсної системи охорони здоров'я

Олександр РУСАНОВ, лікар - кардіохірург, кандидат в депутати Сумської обласної ради:

Українці купують ліків більше, ніж громадяни будь – якої з сусідніх країн. Це означає, що наша медицина працює погано та тримається лише на фаховості медиків. Здоров’я та життя українців не цікавить владу. Цю проблему слід негайно виправляти.

«Наш край» не допустить закриття жодної лікарні, ФАПу чи амбулаторії. Ми впровадимо систему купівлі житла для молодих медиків, яких так не вистачає нашим громадам. Ми створимо умови для відкриття в Сумах філій провідних столичних медичних інститутів та клінік. Огляд мешканців Сумщини лікарями світового рівня буде постійним.

Старт цьому вже дала соціальна програма «Наш край: здоров’я мешканців Сумщини». Завдяки їй провідні столичні кардіологи, кардіохірурги, мамологи, ендокринологи та дитячі ортопеди проводять виїзні безкоштовні прийоми у всіх куточках області. Місцева влада її має взяти за зразок, розробити власну та наповнити фінансуванням.

«Наш край» буде піклуватися про здоров’я кожного. Лікарні та ФАПи мають бути укомплектованими. Лікарі - соціально захищеними. Ми впевнені: завдяки децентралізації та господарникам і професіоналам на чолі громад, Сумщина матиме якісну та доступну медицину.