Политика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:39230

Всенародный опрос на местных выборах: вопросы и значение

За две недели до местных выборов Президент Владимир Зеленский заявил, что в день голосования состоится всенародный опрос украинцев.

Одно за другим глава государства назвал 5 вопросов, на которые хочет услышать ответ от граждан. Чтобы содержание опроса не стал сюрпризом в день выборов, Центр общественного мониторинга и контроля публикует список вопросов от Президента.

1. Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

2. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?

3. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?

4. Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?

5. Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В провластной партии «Слуга народа» заявили, что опрос будет проводить общественная организация на средства меценатов. Эксперты отмечают, что он ни в коем случае не является всенародным референдумом. Этот опрос не имеет законодательной базы и его результаты не являются обязательными к выполнению властью. Так зачем он вообще?

По словам самого Владимира Зеленского, опрос является одним из механизмов обещанного народовластия. Эти 5 вопросов являются лишь первым шагом, а дальше Президент хочет сделать опросы граждан регулярными подобно тому, как это происходит в западных странах. Таким образом, действия власти будут опираться на мнение и сознательный выбор народа.

По мнению политологов, такой механизм позволит людям почувствовать, что государственные решения зависят от их позиции. Легализовать народное мнение власти планируют через принятие соответствующих законопроектов.

«Юридически этот опрос будет закрепленнардепами или Президентом, которые подадут соответствующий законопроект», – отметила заместитель председателя фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук.

В украинцев еще есть время подумать над своими ответами Президенту. И задуматься, на которые властные решения они хотели бы повлиять в будущем.

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