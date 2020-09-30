Политика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:41254

Как на Сумщине подготовились к выборам

Сумская облгосадминистрация прилагает максимум усилий, чтобы выборы на Сумщине прошли без нарушений законодательства и безопасно для здоровья.

Об этом во время брифинга по организации и проведению голосования во время местных выборов на Сумщине в условиях пандемии COVID-19 отметил временно исполняющий обязанности руководителя аппарата облгосадминистрации Сергей Липовый.

По его словам, основная зона ответственности органов власти в избирательном процессе - это организация работы избирательных участков (наличие кабинок и урн для голосования, связи, а также обеспечение охраны и своевременного открытия и закрытия участков).

«25 октября в области будет открыто 989 избирательных участков, из них 953 - обычные и 36 специальных. Количество избирателей в Сумской составляет 845 309 человек, - сообщил Сергей Липовый. - Сумской облгосадминистрацией проведен мониторинг обеспечения всех участковых избирательных комиссий оборудованием для организации работы по подготовке и проведению очередных выборов. А именно по обеспечению рабочими комнатами, помещениями для голосования, кабинками для тайного голосования, избирательными урнами, мебелью, телефонами, компьютерной техникой, сейфами, медицинскими аптечками, средствами противопожарной безопасности, транспортом. Все участки имеют материально-техническое обеспечение в соответствии с требованиями постановления ЦИК».

Чиновник добавил, что члены участковых избирательных комиссий обеспечены масками (95 117 шт.), защитными щитками (3 340 шт.), резиновыми перчатками (25 336 пар), антисептическими средствами (более 1700 л), дезинфицирующими средствами (850 л), дезинфицирующими таблетками (1890 шт.).

Также в ходе брифинга Сергей Липовый подробно рассказал о Порядке проведения голосования на избирательных участках в условиях пандемии COVID-19.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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