Результаты выборов в 5 райсоветах Сумщины: какие партии прошли?

Как распределились мандаты и какие партии проходят в каждом из районов, - в материале Суспільного.
Сумской районный совет (6 партий):
«Слуга народа» - 14 мандатов,
«ОПЗЖ» - 11
«Батьківщина» - 10,
«Европейская солидарность» - 10,
«Сила и честь» - 5,
«За майбутнє» - 4.
Роменский районный совет (8 партий):
«Аграрная партия» - 7 мандатов,
«Слуга народа» - 7 мандатов,
«Батьківщина» - 5 мандатов,
«Европейская Солидарность - 5 мандатов,
«ОПЗЖ» - 4 мандата,
«Наш край» - 4 мандата,
«Сила и честь» - 3 мандата,
«За майбутнє» - 3 мандата.
Ахтырский районный совет (8 партий):
«Слуга народа» - 8 мандатов,
«Сила людей» - 7,
«ОПЗЖ» - 6,
«Европейская Солидарность» - 4 мандата,
«Наш край» - 4,
«Батьківщина» - 3 мандата,
«Сила и честь» - 3 мандата,
«За майбутнє» - 3 депутата.
Конотопский районный совет (8 партий):
«Наш край» - 7 мандатов,
«ОПЗЖ» - 7 мандатов,
«Слуга народа» - 6 мандатов,
«Батьківщина» - 6 мандатов,
«Европейская Солидарность» - 5 мандатов,
«Свобода» - 4 мандата,
«Радикальная партия» - 4 мандата,
«За майбутнє» - 3 депутата
Шосткинский районный совет (6 партий):
«Наш край» - 10 мандатов,
«ОПЗЖ» - 10 мандатов,
«Слуга народа» - 7 мандатов,
«За майбутнє» - 6 мандатов,
«Батьківщина» - 5,
«Европейская Солидарность» - 4.
Поименные списки еще могут измениться - после объявления результатов голосования, избранные в местные советы имеют право подать заявление о нежелании становиться депутатами. Должны определиться с этим до 26 ноября.