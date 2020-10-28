Результаты выборов в 5 райсоветах Сумщины: какие партии прошли? Как сообщили в территориальных избирательных комиссиях, уже известны результаты выборов в пяти районных советах Сумской области.

Как распределились мандаты и какие партии проходят в каждом из районов, - в материале Суспільного.

Сумской районный совет (6 партий):

«Слуга народа» - 14 мандатов,

«ОПЗЖ» - 11

«Батьківщина» - 10,

«Европейская солидарность» - 10,

«Сила и честь» - 5,

«За майбутнє» - 4.

Роменский районный совет (8 партий):

«Аграрная партия» - 7 мандатов,

«Слуга народа» - 7 мандатов,

«Батьківщина» - 5 мандатов,

«Европейская Солидарность - 5 мандатов,

«ОПЗЖ» - 4 мандата,

«Наш край» - 4 мандата,

«Сила и честь» - 3 мандата,

«За майбутнє» - 3 мандата.

Ахтырский районный совет (8 партий):

«Слуга народа» - 8 мандатов,

«Сила людей» - 7,

«ОПЗЖ» - 6,

«Европейская Солидарность» - 4 мандата,

«Наш край» - 4,

«Батьківщина» - 3 мандата,

«Сила и честь» - 3 мандата,

«За майбутнє» - 3 депутата.

Конотопский районный совет (8 партий):

«Наш край» - 7 мандатов,

«ОПЗЖ» - 7 мандатов,

«Слуга народа» - 6 мандатов,

«Батьківщина» - 6 мандатов,

«Европейская Солидарность» - 5 мандатов,

«Свобода» - 4 мандата,

«Радикальная партия» - 4 мандата,

«За майбутнє» - 3 депутата

Шосткинский районный совет (6 партий):

«Наш край» - 10 мандатов,

«ОПЗЖ» - 10 мандатов,

«Слуга народа» - 7 мандатов,

«За майбутнє» - 6 мандатов,

«Батьківщина» - 5,

«Европейская Солидарность» - 4.

Поименные списки еще могут измениться - после объявления результатов голосования, избранные в местные советы имеют право подать заявление о нежелании становиться депутатами. Должны определиться с этим до 26 ноября.