Политика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:21457

Результаты выборов в 5 райсоветах Сумщины: какие партии прошли?

Как сообщили в территориальных избирательных комиссиях, уже известны результаты выборов в пяти районных советах Сумской области.

Как распределились мандаты и какие партии проходят в каждом из районов, - в материале Суспільного.

Сумской районный совет (6 партий):

«Слуга народа» - 14 мандатов,

«ОПЗЖ» - 11

«Батьківщина» - 10,

«Европейская солидарность» - 10,

«Сила и честь» - 5,

«За майбутнє» - 4.

Роменский районный совет (8 партий):

«Аграрная партия» - 7 мандатов,

«Слуга народа» - 7 мандатов,

«Батьківщина» - 5 мандатов,

«Европейская Солидарность - 5 мандатов,

«ОПЗЖ» - 4 мандата,

«Наш край» - 4 мандата,

«Сила и честь» - 3 мандата,

«За майбутнє» - 3 мандата.

Ахтырский районный совет (8 партий):

«Слуга народа» - 8 мандатов,

«Сила людей» - 7,

«ОПЗЖ» - 6,

«Европейская Солидарность» - 4 мандата,

«Наш край» - 4,

«Батьківщина» - 3 мандата,

«Сила и честь» - 3 мандата,

«За майбутнє» - 3 депутата.

Конотопский районный совет (8 партий):

«Наш край» - 7 мандатов,

«ОПЗЖ» - 7 мандатов,

«Слуга народа» - 6 мандатов,

«Батьківщина» - 6 мандатов,

«Европейская Солидарность» - 5 мандатов,

«Свобода» - 4 мандата,

«Радикальная партия» - 4 мандата,

«За майбутнє» - 3 депутата

Шосткинский районный совет (6 партий):

«Наш край» - 10 мандатов,

«ОПЗЖ» - 10 мандатов,

«Слуга народа» - 7 мандатов,

«За майбутнє» - 6 мандатов,

«Батьківщина» - 5,

«Европейская Солидарность» - 4.

Поименные списки еще могут измениться - после объявления результатов голосования, избранные в местные советы имеют право подать заявление о нежелании становиться депутатами. Должны определиться с этим до 26 ноября.

Политика

Витривалість, стресостійкість, гнучкість: топ-10 навичок, які будуть потрібні для роботи через п’ять років
Сегодня 17:05
Результаты выборов в 5 райсоветах Сумщины: какие партии прошли?
Сегодня 15:21
Сдавал тесты в Киеве и сильно переживал: подробности гибели в ДТП семьи прокурора из Сум
07.11.2020 15:01
Куди скаржитись замість книги скарг?
06.11.2020 12:15
Українцям дозволили змінювати по батькові
05.11.2020 13:00
Як не потрапити на «гачок» аферистів – поради та пояснення від поліції Сумщини
05.11.2020 10:47
Консультує служба зайнятості Сумщини: 5 речей, які треба знати про трудові книжки
03.11.2020 16:54
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»: допомогти землевласнику, орендарю, громаді
29.10.2020 19:35
Обережно, чадний газ!
29.10.2020 17:26
Служба зайнятості Сумщини: Гід орієнтує в нових е-сервісах
29.10.2020 09:28
Дизайн интерьера банка: главные особенности
28.10.2020 18:43
Новая мама на 7 дней
28.10.2020 10:51
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.