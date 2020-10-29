Депутати новообраної Сумської міської ради: хто вони? В обласному центрі встановлено результати виборів і сформовано поіменний список депутатів, які входитимуть до Сумської міської ради. До нового складу міськради увійдуть представники осередків 5 партій, що суттєво відрізняється від складу попереднього скликання.

Відповідно до результатів голосування, до складу Сумської міської ради ввійдуть представники осередків 5 партій: Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (13 місць), «Опозиційна платформа – За життя» (9 місць), «Європейська Солідарність» (9 місць), «Слуга народу» (8 місць) та «Сила і Честь» (3 місця).

Порівняно з результатами місцевих виборів 2015 року, політичні вподобання сумчан дещо змінились – тоді до міськради входили депутати від осередків 6 партій: ВО «Батьківщина» (18 місць), «Європейська Солідарність» (Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність») (9 місць), «Об’єднання «САМОПОМІЧ» (4 місця), «За Україну!» (4 місця), «Опозиційний блок» (4 місця) та ВО «Свобода» (3 місця). Як бачимо, ВО «Батьківщина» дещо втратила рівень підтримки виборців, натомість «Опозиційна платформа – За життя» вдвічі його підвищила.

Гендерний склад майбутньої міськради вказує, що жінки отримали лише 11 місць з 42 (26,2% від загального складу). Проте, у попередньому складі жінок було лише 8 (19%). Найбільше кількість жінок пройшли за списками ВО «Батьківщина» (4 депутатки) та «Європейської Солідарності» (3 депутатки). Натомість, у фракції «Слуг народу» у міській раді не буде жодної жінки.

Членство у політичних партіях обраних депутатів та депутаток також є доволі показовими. Зокрема, лише по двоє майбутніх депутатів від ВО «Батьківщина» та «Європейської Солідарності» є безпартійними, решта ж належать до членів партії, від якої балотувались. У «Опозиційній платформі – За життя» лише перший номер списку є безпартійним. Натомість, всі депутати від «Слуги народу» не належать до жодної партії. Всі без винятку депутати міської ради можуть похвалитись наявністю вищої освіти. Крім того, переважна частина з них проживає у місті Суми. Тим не менш, згідно з інформацією, яку надали в ТВК, один із обраних депутатів проживає у місті Шостка Сумської області, і ще один – у місті Київ.

Обрані депутати переважно зайняті у органах місцевої влади та органах місцевого самоврядування (9 осіб), бюджетній сфері та на комунальних підприємствах (10 осіб) та приватних підприємствах (15 осіб). Троє обраних кандидатів тимчасово не працюють, а 6 є фізичними особами-підприємцями.

Віковий склад новообраних депутатів також доволі сильно різниться від партії до партії. Зокрема, «наймолодшою» партією видається «Слуга народу» - у її складі є лише один депутат старший за 40 років. Загалом, у складі міськради буде 2 депутатів молодше 30 років, 19 – віком від 30 до 40 років, 13 – від 40 до 50 років та 8 старше 50 років.

Нагадаємо, що відповідно до статті 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до Конституції України і закону про місцеві вибори обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України. При цьому, за статтею 6 цього ж закону, депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю. Стаття 7 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» передбачає, що депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються вимоги Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови та заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та апараті. Депутат місцевої ради не може мати іншого представницького мандата.

Ольга Коренєва, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Сумській області