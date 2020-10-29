Новий склад Сумської облради сформують представники 6 партій На Сумщині встановлено результати виборів депутатів обласної ради. До нової каденції обласної ради ввійдуть представники осередків 6 політичних сил на відміну від 8 політичних партій за результатами виборів 2015 року.

Результати виборів свідчать, що до складу Сумської обласної ради увійдуть осередки 6 політичних партій. 16 місць отримає «Слуга народу», 14 – «Опозиційна платформа - За життя», 10 – ВО «Батьківщина». «Європейська Солідарність», «Наш край» та «За майбутнє» отримують, відповідно, 9, 8 та 7 місць.

«Європейська Солідарність» та ВО «Батьківщина» порівняно з виборами 2015 року втратили 5 та 4 місця відповідно. «Опозиційна платформа – За життя» з часу попередніх виборів наростила свою підтримку майже втричі (у 2015 році вона отримала 5 місць). Осередки партій «Відродження», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Воля народу», «Українське Об’єднання Патріотів – УКРОП» та ВО «Свобода» взагалі не ввійшли до складу нової обласної ради.

В оновленій обласній раді лише 16 місць займатимуть жінки, що становить 25 % від загальної чисельності місць у раді. Для порівняння – у попередньому складі обласної ради жінок було 14 (22%). Найбільше жінок потрапляє до ради у складі «Слуг народу» - 4, по 3 з «Опозиційною платформою - За життя» та «За майбутнє». У решти осередків партій обласної ради по 2 жінок. Прикметно, що у скликанні 2015 року у складі осередків партій «Відродження» та «Опозиційного блоку» взагалі не було депутаток.

Не всі партії висували як кандидатів у депутати обласної ради виключно осіб, які є їх членами. Зокрема, серед депутатів осередку партії «Слуги народу» лише один перебуває у однойменній партії. Так само лише один депутат є членом партії у партії «За майбутнє». Серед новообраних депутатів, які балотувались від осередку партії «Наш край», безпартійними є всі. Натомість, в осередках партій «Європейська Солідарність» та «Опозиційна платформа - За життя» лише по 2 представників не перебувають у відповідних партіях. У складі депутатів від осередку партії «Батьківщина» лише один безпартійний кандидат.

Лише один з депутатів, обраних до обласної ради, має професійно-технічну освіту, всі решта здобули вищу освіту.

Депутати мають досить різні сфери зайнятості. Переважно це органи державної влади, місцевого самоврядування та громадські організації (23 особи), заклади освіти, культури, науки та медицини (9 осіб), приватні підприємства (17 осіб). Багато серед новообраних депутатів також фізичних осіб – підприємців (9 осіб) та тих, хто тимчасово не працює (4 особи). Окремо варто відзначити двох осіб, які наразі є народними депутатами України (на діаграмі їх віднесено до першої категорії зайнятості).

Обласна рада є відносно «старшою» за міську раду. Зокрема, до обласної ради було обрано 3 особи молодші за 30 років (4 % від загальної кількості депутатів), 13 осіб віком від 30 до 40 років (20%), 16 – віком від 40 до 50 років (25 %), 18 – віком від 50 до 60 років (28%) та 14 осіб віком більше 60 років (22%).

Нагадаємо, що відповідно до статті 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до Конституції України і закону про місцеві вибори обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України. При цьому, за статтею 6 цього ж закону, депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю. Стаття 7 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» передбачає, що депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються вимоги Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови та заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та апараті. Депутат місцевої ради не може мати іншого представницького мандата.

Ольга Коренєва, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Сумській області