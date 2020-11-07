Скільки коштувала передвиборча кампанія кандидатів на посаду міського голови Сум Кандидати на посаду міського голови Сум подали свої проміжні фінансові звіти, в яких розкрили джерела формування своїх виборчих фондів та основні напрямки витрат з них. Переважна частина кандидатів витратила на кампанію власні кошти, хоча є і ті, чий фонд повністю складався із добровільних внесків фізичних осіб.

ОПОРА проаналізувала остаточні та проміжні фінансові звіти кандидатів на посаду міського голови міста Суми. Відповідно до оприлюднених документів, найбільш дорогою виявилась виборча кампанія Володимира Лободіна (суб’єкт висування – партія «За майбутнє») – вона коштувала понад 830 тисяч гривень. Натомість, Володимир Биков (суб’єкт висування – Аграрна партія України) витратив найменше зі всіх кандидатів - 19900 гривень. Виборчі фонди кандидатів формувались за рахунок власних коштів або за рахунок коштів місцевої організації політичної партії. Єдиним винятком є виборчий фонд Тетяни Рябухи (суб’єкт висування – партія «Слуга народу»), який був повністю сформований з добровільних внесків фізичних осіб.

Основними напрямками використання коштів стало виготовлення друкованих матеріалів для передвиборчої агітації, оплата ефірного часу на телебаченні та реклами в мережі «Інтернет». Примітно, що деякі кандидати зосередили свої зусилля на друкованих матеріалах (наприклад, Володимир Биков), інші ж взагалі не виготовляли друковані матеріали, а скористались рекламою в мережі (наприклад, Олександр Лисенко, суб’єкт висування – ВО «Батьківщина»).

Кандидати, які пройшли до так званого «другого туру» - Олександр Лисенко та Вадим Акпєров (суб’єкт висування – партія «Європейська Солідарність»), витратили на передвиборчу агітацію, відповідно до даних проміжних звітів, майже однакові суми: 143,5 та 140,8 тисяч гривень відповідно. Обома кандидатами кошти витрачались на оплату ефірного часу на телебаченні та на розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами. Олександр Лисенко також витратив понад 30 тисяч гривень на оплату друкованих площ у друкованих засобах масової інформації.

Обидва кандидати послуговувались рекламою в мережі «Інтернет». Якщо Вадим Акпєров витратив на неї, відповідно до проміжного звіту, 6 тисяч гривень, то Олександр Лисенко – 25 тисяч гривень.

Відповідно до даних Бібліотеки політичної реклами фейсбук, компанія «Сучасні рекламні рішення» протягом листопада 2020 року рекламувала низку дописів із закликами голосувати за Олександра Лисенка. Зокрема, 11 таких дописів було розміщено на сторінці «Регіональні новини». Вартість кожного з них оцінюється у суму менше 100 доларів США.

Ще три дописи рекламувались у листопаді на сторінці «Команда «Батьківщини». Вартість 2 з цих реклам також оцінюється приблизно у 100, а третьої - у 100-199 доларів США. Зауважимо, що саме компанія «Сучасні рекламні рішення», яка оплатила цю рекламу, відповідно до даних розшифровки фінансового звіту Олександра Лисенка є отримувачем коштів за розміщення матеріалів у мережі «Інтернет».

У жовтні 2020 року рекламувалось 9 матеріалів зі сторінки «Вадим Акпєров». Вартість кожної з реклам становить менше 100 доларів США. У листопаді на цій сторінці рекламувались два дописи за таку ж саму ціну.

Нагадаємо, що відповідно до ч. 4 ст. 51 Виборчого кодексу України, передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів, партій (організацій партій) - суб’єктів виборчого процесу, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Підтримка кандидатами (кандидатом), партією (організацією партії) - суб’єктом виборчого процесу від свого імені чи від імені висунутого ним кандидата (кандидатів) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів, телепередач, проведення інших публічних заходів, а також проведення зазначених публічних заходів на підтримку кандидата (кандидатів), суб’єкта їх висування може здійснюватися лише у разі повного фінансування таких заходів із коштів виборчого фонду відповідного суб’єкта виборчого процесу.

У ч. 10 ст. 214 Виборчого кодексу України зазначено, що відомості проміжних та остаточних фінансових звітів оприлюднюються територіальною виборчою комісією протягом двох днів з дня їх отримання на своїх офіційних вебсайтах (за наявності), вебсайтах відповідних місцевих рад (за наявності), на офіційних вебсайтах відповідних регіональних (територіальних) представництв Центральної виборчої комісії або в інший визначений нею спосіб. Організації партії, які висунули виборчі списки та утворили власні виборчі фонди, оприлюднюють проміжні та остаточні фінансові звіти на офіційних вебсайтах відповідної організації партії (за наявності) або в інший спосіб в мережі Інтернет протягом двох днів з дня їх отримання.

Ольга Коренєва, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Сумській області